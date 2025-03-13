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Экология и экономика тополиной рощи: как фермер из Жетысу вырастил 6 тысяч деревьев

Область Жетысу, село Мусабек, 6 000 тополей, фермер Еркин Пидахмет , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 11:58 Фото Дмитрия Ерофеева
В области Жетысу местный житель Еркин Пидахмет вырастил шесть тысяч тополей, сообщает корреспондент Zakon.kz. Взрослый тополь поглощает более 20 кг пыли в год. А после обновления рощи новыми деревьями старые могут стать прекрасным стройматериалом.

Герой нашего материала родился в казахской семье, проживавшей до середины 2000-х годов в Китае, где он со своей семьей выращивал деревья. Перебравшись в Казахстан, он сначала поселился с семьей в Талдыкоргане, а потом переехал в ближайший к областному центру Коксуский район. Увидев, что там много свободной земли, попросил у руководства области участок для выращивания деревьев.

Местные власти его поддержали. Более того, показали добрый десяток участков в разных аулах, где можно было посадить тополиные рощи и выращивать овощи. Пидахмет выбрал село Мусабек.

"Я в первый раз сюда приехал в 2005 году, привез для посадки саженцы яблони. Заметил, какая здесь благодатная земля и радушные люди, и решил постепенно наладить крестьянское хозяйство и перевезти семью".Еркин Пидахмет

В 2009 году он с домочадцами – женой Разией, тремя сыновьями и дочками – перебрался в село Мусабек окончательно. Сейчас у Еркина Пидахмета здесь небольшое крестьянское хозяйство, в котором выращиваются овощи, а еще красивейшая тополиная роща.

"Аул наш часто обдувают ветра, особенно с востока, и я решил создать естественную ветрозащитную полосу. Тополь выбрал, потому что он не капризный, быстро растет – от двух и выше метров в год, а ряды его, если правильно ухаживать, получаются ровные и красивые. Полоса у меня получилась в несколько рядов, каждый из которых в длину 750 метров", – с гордостью рассказывает Еркин.

Ветеран системы профессионально-технического образования области Жетысу Валентин Горбачев называет рощу Еркина Пидахмета "энергетической".

"Очень правильно выбрал этот человек тополь для зеленых насаждений не только с экологической точки зрения для защиты от ветров и пыли. Взрослый тополь, заметьте, в год поглощает более 20 кг пыли".Валентин Горбачев

Кроме того, ствол взрослого тополя – прекрасный товар на строительном рынке.

"В любом случае деревья не вечны, – подчеркивает ветеран. – И скоро придется посадку тополей Пидахмета обновлять, спиливая взрослые деревья, насаждая новые. А стволы, конечно, охотно купят предприниматели для распиловки на строительные материалы. У тополя мягкая, податливая древесина, пойдет он и на мебель ручной работы, и на ремесленные изделия. Если объективно, то такие рощи, как у Еркина, нужно создавать во всех населенных пунктах не только как экологические проекты, а как бизнес. У Пидахмета нужно перенимать его лесотехнический опыт".

Экоактивисты области Жетысу только за то, чтобы таких людей, как герой нашего материала, было больше, и именно на таких примерах нужно воспитывать новые поколения казахстанцев.

"Здесь системная работа нужна, ибо, как говорится, один в поле не воин, – делится мнением эковолонтер Газиз Аманжолулы. – Я считаю, что очень мало людей работает в направлении экологического оздоровления населенных пунктов".

Сажать деревья в нашей стране, считает Газиз Аманжолулы, нужно миллионами.

"Думаю, таких людей, как Еркин Пидахмет, со стороны экологических организаций, да и в целом местных исполнительных органов, нужно поддерживать, – говорит он. – В каждом районе региона следует внедрить практику "зеленого пояса", как в Астане. Деревья вечно не живут, те, которые массово сажали еще при Союзе, сейчас уже в большинстве своем погибают. Нужны новые массивы. И в каждом районе каждого региона, в любом сельском округе, думаю, есть такие экоактивисты, как Пидахмет, и их нужно мотивировать".

Жительница села Мусабек Зиягуль Алибай отметила, что соседи прозвали своего односельчанина Коктерек-ага. Он готов прийти на помощь каждому, кто нуждается в его совете по садоводству, и не жадничает – делится и саженцами, и опытом, и знаниями. По его примеру еще около 70 семей репатриантов переехали в село Мусабек.

Лина Малахова
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