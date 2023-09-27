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Законодательство РК

На что чаще всего жалуются потребители в Жетысу?

товары Фото: freepik
В области Жетысу растет число обращений и жалоб местных жителей на качество оказываемых субъектами бизнеса услуг, сообщает Zakon.kz

К примеру, одно из обращений в департамент торговли и защиты прав потребителей, коснулось качества оказываемых услуг в одной из баз отдыха на озере Алаколь, где клиентка в виду отсутствия ранее оговоренных условий потребовала вернуть часть потраченных на отдых средств. Владелец туристического объекта, в свою очередь, проигнорировал требование, что и послужило поводом для проведения внеплановой проверки. Более того, игнорировались все попытки со стороны клиентки урегулировать данную ситуацию.

"А это является прямым нарушением прав потребителей. Кроме того, в нарушение требований статьи 42-4 Закона РК "О защите прав потребителей" предприниматель, не ответил на претензию, написанную потребителем. На основании обращения потребителя специалистами департамента проведена внеплановая проверка, по результатам которой в отношении предпринимателя были возбуждены 2 дела об административном правонарушении", - пояснили в ДТЗПП региона.
"Разъяснительную работу мы ведем постоянно. В отдельных случаях наладили партнерство с блогерами, большую поддержку оказывают журналисты. Все это, разумеется, дает положительный эффект: люди узнают свои права и активней их защищают. Потребителям же хотим напомнить, что если вам оказали некачественные услуги, вы вправе обратиться в департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу", - отметил О.Амиргалиев.

Автор: Влад Сергеев

Редакция Zakon.kz
Жетысуская область
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