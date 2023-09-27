На что чаще всего жалуются потребители в Жетысу?
Фото: freepik
В области Жетысу растет число обращений и жалоб местных жителей на качество оказываемых субъектами бизнеса услуг, сообщает Zakon.kz
К примеру,
одно из обращений в департамент торговли и защиты прав потребителей, коснулось
качества оказываемых услуг в одной из баз отдыха на озере Алаколь, где клиентка
в виду отсутствия ранее оговоренных условий потребовала вернуть часть
потраченных на отдых средств. Владелец туристического объекта, в свою очередь, проигнорировал
требование, что и послужило поводом для проведения внеплановой проверки. Более
того, игнорировались все попытки со стороны клиентки урегулировать данную
ситуацию.
"А это является прямым нарушением прав потребителей. Кроме того, в нарушение требований статьи 42-4 Закона РК "О защите прав потребителей" предприниматель, не ответил на претензию, написанную потребителем. На основании обращения потребителя специалистами департамента проведена внеплановая проверка, по результатам которой в отношении предпринимателя были возбуждены 2 дела об административном правонарушении", - пояснили в ДТЗПП региона.
"Разъяснительную работу мы ведем постоянно. В отдельных случаях наладили партнерство с блогерами, большую поддержку оказывают журналисты. Все это, разумеется, дает положительный эффект: люди узнают свои права и активней их защищают. Потребителям же хотим напомнить, что если вам оказали некачественные услуги, вы вправе обратиться в департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу", - отметил О.Амиргалиев.
Автор: Влад Сергеев
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