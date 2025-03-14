#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
495.28
538.32
5.77
Статьи

Политолог об итогах Курултая: Поручения не касаются оперативных вопросов, а будут иметь долгосрочный эффект

Политолог подвел итоги Национального курултая , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 18:59 Фото: akorda.kz
Сегодня, 14 марта 2025 года, в Бурабае состоялось IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. Политолог Талгат Калиев отметил ключевые моменты выступления президента, сообщает Zakon.kz.

Талгат Калиев подчеркнул тезис о том, что мир вступил в эпоху деглобализации, когда на первый план выходит национальная идентичность.

"С этой точки зрения – да, сегодня остро стоят вопросы возрождения собственной духовной, культурной, исторической, общественной традиции, противодействия деструктивным религиозным течениям, несвойственным нашему обществу. И все эти вопросы поднимались сегодня", – считает политолог.

Он также отметил важность более системного воспитания молодежи, создания альтернативных форм проведения досуга, в том числе развития массового спорта:

"Когда мы говорим о противодействии различного рода рискам для молодежи, мы одновременно должны предлагать формы замещения. Глава государства предложил четкие решения, которые позволят молодежи раскрыть свой потенциал".

Калиев подчеркнул, что в ходе IV заседания Национального курултая наконец была четко выражена позиция главы государства относительно предлагаемой правительством налоговой реформы.

"Необходимо соблюсти баланс между противодействием различного рода уклонениям от налогов и в то же время поддержкой малого и среднего бизнеса. Будет принята дифференцированная форма, которая позволит небольшим компаниям платить меньше, в то время как крупные, имеющие большие доходы, соответственно, получат более справедливый налог", – уверен он.

Эксперт заверил, что любое заседание Курултая затрагивает целый пласт различных общественно важных аспектов. И поручения лидера страны касаются не оперативных вопросов, а будут иметь долгосрочный эффект.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Коридор затмений в марте 2025 года: как пережить и избежать проблем
Статьи
18:19, Сегодня
Коридор затмений в марте 2025 года: как пережить и избежать проблем
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: