Политолог об итогах Курултая: Поручения не касаются оперативных вопросов, а будут иметь долгосрочный эффект

Сегодня, 14 марта 2025 года, в Бурабае состоялось IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. Политолог Талгат Калиев отметил ключевые моменты выступления президента, сообщает Zakon.kz.

Талгат Калиев подчеркнул тезис о том, что мир вступил в эпоху деглобализации, когда на первый план выходит национальная идентичность.

"С этой точки зрения – да, сегодня остро стоят вопросы возрождения собственной духовной, культурной, исторической, общественной традиции, противодействия деструктивным религиозным течениям, несвойственным нашему обществу. И все эти вопросы поднимались сегодня", – считает политолог.

Он также отметил важность более системного воспитания молодежи, создания альтернативных форм проведения досуга, в том числе развития массового спорта:

"Когда мы говорим о противодействии различного рода рискам для молодежи, мы одновременно должны предлагать формы замещения. Глава государства предложил четкие решения, которые позволят молодежи раскрыть свой потенциал".

Калиев подчеркнул, что в ходе IV заседания Национального курултая наконец была четко выражена позиция главы государства относительно предлагаемой правительством налоговой реформы.

"Необходимо соблюсти баланс между противодействием различного рода уклонениям от налогов и в то же время поддержкой малого и среднего бизнеса. Будет принята дифференцированная форма, которая позволит небольшим компаниям платить меньше, в то время как крупные, имеющие большие доходы, соответственно, получат более справедливый налог", – уверен он.

Эксперт заверил, что любое заседание Курултая затрагивает целый пласт различных общественно важных аспектов. И поручения лидера страны касаются не оперативных вопросов, а будут иметь долгосрочный эффект.