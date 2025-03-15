Часовой пояс, НДС, национальная идентичность и ядерный кластер: о чем говорил Токаев на курултае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 марта 2025 года выступил на заседании Национального курултая. В своей речи он поднял множество социальных, экономических и политических проблем. Самые важные аспекты выступления президента – в обзоре Zakon.kz.

В начале своей речи Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал күні и напомнил, что ровно три года назад он выступил с Посланием, в котором объявил о масштабных реформах. И за эти три года страна сильно изменилась, встав на новые рельсы развития.

Всесторонние преобразования включили в себя поправки в Конституцию, расширение полномочий Парламента, усиление подотчетности правительства и образование Конституционного суда.

"Через серьезную трансформацию прошли органы местной власти. За три с лишним года корпус сельских акимов обновился на 72%. Причем каждый третий новый аким ранее не работал на государственной службе. Одним словом, в систему местной исполнительной власти стали приходить новые люди". Касым-Жомарт Токаев

Налоговая реформа: инвестиции в социальное благополучие

В первую очередь президент остановился на налоговой реформе, которая сейчас бурно обсуждается в обществе.

"Налоговая система – основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Важно всесторонне разъяснять гражданам суть решений, крайне необходимых для развития страны. Не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, и, возможно, не все одинаково понимают, для чего государство предпринимает те или иные меры. Поэтому надо доступным языком доносить каждому смысл проводимых реформ". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что правительство представило новые подходы к налоговой реформе, и предлагаемые меры в целом верны – они учитывают базовые экономические и социальные факторы.

Токаев обозначил налоговую реформу как фундаментальную часть новой экономической политики. Он подчеркнул необходимость повышения ставки НДС, несмотря на критику, чтобы обеспечить финансирование социальных программ.

"В профессиональных кругах, да и в обществе, уже сложилось понимание необходимости повысить ставку налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность". Касым-Жомарт Токаев

При этом глава государства особо подчеркнул, что помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы здесь недопустимы.

Национальная идентичность: единство языка и культуры

Президент акцентировал внимание на укреплении национальной идентичности и роли казахского языка как ключевых элементов культурного и духовного прогресса. Он подчеркнул важность просвещения и практического применения языка без принуждения.

"В этом году мы отмечаем 180-летие великого Абая. Пять лет назад, в год 175-летнего юбилея великого мыслителя, на встрече с абаеведами в Семее я предложил создать Институт Абая. На сегодня данная инициатива реализуется в формате цифровой платформы для помощи нашим диаспорам и иностранцам в изучении казахского языка. Важно трансформировать этот проект в сеть полноценных культурно-просветительских учреждений, действующих по образцу институтов Конфуция, Гете, Сервантеса". Касым-Жомарт Токаев

Объективный взгляд на историю: наследие советской эпохи

Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанское общество объективно оценить советский период, отметив, что в нем были и светлые стороны – такое отношение поможет избежать неверного пути развития.

"Пользуясь возможностью, хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны. Это надо хорошо понимать". Касым-Жомарт Токаев

Иначе, считает Токаев, есть риск оказаться в плену заблуждений, которые выведут страну на неправильный путь общественно-политического развития. Он также призвал "отбросить все исторические обиды, перестать гордиться прошлым и не заниматься бесплодной критикой". Токаев считает необходимым "всячески противостоять крайним взглядам в республике, потому что мир вокруг не черно-белый".

Президент отметил, что, к сожалению, до сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории.

"Тут я хочу сказать следующее: ставить свою нацию выше других – путь, который в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Наш народ не хуже других – это истина, но мы должны говорить, что и не лучше других. Мы не ошибемся, если скажем, что наш народ гениальный. Но в мире немало гениальных народов, что тоже является истиной. Возможно, такое мнение кому-то не понравится. Однако, как бы там ни было, о таких вещах надо говорить прямо, не искажая реальность в угоду кому-либо". Касым-Жомарт Токаев

Любой народ, каждая страна, следуя по пути прогресса, способны добиться впечатляющих успехов в развитии. Поэтому необходим панорамный цивилизационный взгляд на историю, который на концептуально новом уровне соединяет прошлое, настоящее и будущее, резюмировал Токаев.

Вопрос о едином часовом поясе закрыт

Президент отметил, что правительство и Парламент обсудили этот вопрос, провели специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников.

"Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и, тем более, не следует политизировать данный вопрос". Касым-Жомарт Токаев

Социальная сфера: забота о детях и гуманизм к заключенным

Токаев предложил сосредоточить усилия по защите детей в рамках программы "Дети Казахстана". Также он поддержал инициативу программы "Адал азамат" для воспитания патриотичного поколения.

"Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела" – эти слова великого Абая не теряют актуальности и сегодня". Касым-Жомарт Токаев

Президент также затронул тему условий содержания женщин в колониях, особенно беременных и имеющих малолетних детей, подчеркнув необходимость проявления гуманизма в подходе к этой проблеме.

"Все лица, находящиеся в местах лишения свободы, независимо от их пола, равны перед законом. Однако, исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа "Закон и Порядок", мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей". Касым-Жомарт Токаев

Регулирование социальных сетей и религиозной сферы

Токаев выразил обеспокоенность распространением оскорблений и недостоверной информации в социальных сетях, а также усилением влияния нетрадиционных религиозных течений, особенно среди молодежи.

"В социальных сетях участились случаи оскорблений, унижения чести и достоинства людей, есть те, кто распространяет недостоверную информацию. Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также подчеркнул необходимость защиты граждан от влияния деструктивных идеологий.

"В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждой нашей культуре идеологии, безусловно, нужно поставить заслон". Касым-Жомарт Токаев

Борьба с мошенничеством и "псевдопсихологами"

Токаев обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и обманывают людей в интернете.

"Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. На мое имя поступает большое количество таких обращений". Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил уполномоченным органам обратить внимание на эти проблемы и принять меры для защиты населения.

Проблемы ономастики

Токаев также отметил ошибки, допущенные местными исполнительными органами в вопросах наименования и переименования улиц и населенных пунктов, когда присваивали имена по принципу землячества, родственных отношений.

Президент подчеркнул необходимость соблюдения принципов исторической справедливости и недопустимость прославления личностей, чьи "исторические заслуги" не подтверждаются документально.

"Причем мифологизацией советских деятелей, в том числе тех, которые были причастны к организации Ашаршылық, занимаются лица, сделавшие карьеру уже в независимом Казахстане. Это печальное явление, которое тяжело понять". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поручил упорядочить работу в данной сфере. Учитывать мнение местных жителей при переименовании сел и в первую очередь дать названия безымянным улицам и повторяющимся топонимам.

Празднование Наурыза и популяризация национальной одежды

Глава государства отметил позитивное восприятие гражданами новой концепции празднования Наурыза.

"В частности, широкий отклик получил День национальной одежды. В обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением, и призвал к ее всесторонней популяризации.

"Это очень хорошая тенденция. Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле". Касым-Жомарт Токаев

Национальный проект "Комфортная школа"

Выступая на курултае, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость ликвидации дефицита ученических мест, аварийных школ и трехсменного обучения.

Два года назад главой государства был инициирован Национальный проект "Комфортная школа", направленный на ликвидацию дефицита ученических мест, аварийных школ и трехсменного обучения. Акмолинская область первой завершила возведение всех запланированных в рамках проекта школ. Однако темпы строительства в других регионах не удовлетворяют главу государства.

"Правительству и Фонду "Самрук-Қазына" нужно активизировать эту работу. В ближайшее время проверю". Касым-Жомарт Токаев

В текущем году по всей стране планируется построить свыше двухсот школ на 500 тыс. ученических мест. Президент напомнил, что необязательно строить школы только в рамках проекта "Комфортная школа".

"Качественные стандартные школы тоже в большом спросе. Недавно я был в Талдыкоргане. Там обычная казахская школа, но вполне приличная. Такие школы нужно строить везде, потому что комфортные школы достаточно дорогие, и не в каждой области есть смысл их строить". Касым-Жомарт Токаев

Также необходимо в течение трех лет модернизировать 1300 школ, включая 900 на селе. К новому учебному году все школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности детей.

Энергетическая стратегия: от самообеспечения к ядерному кластеру

Вопросы энергетической безопасности и развития энергетической отрасли находятся в центре внимания государства. И залогом успеха в данной сфере Касым-Жомарт Токаев считает комплексный подход.

Мировой переход на новый технологический уклад, основанный на цифровизации и искусственном интеллекте, – энергозатратный процесс, – отмечает президент. Он подчеркивает, что в условиях растущего энергодефицита Казахстан должен не только обеспечить собственную потребность в электроэнергии, но и стать крупным экспортером.

"Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной стратегической задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что считает необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и сформировать полноценный ядерный кластер.

"Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед". Касым-Жомарт Токаев

Для реализации этой задачи будет создано Агентство по ядерной энергетике при президенте. Однако, стране необходимо использовать все доступные ресурсы для развития энергетической отрасли.

"Нам предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии. Здесь должен быть комплекс мер". Касым-Жомарт Токаев

Заканчивая выступление, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях геополитической напряженности казахстанцам крайне важно как зеницу ока беречь главное условие устойчивого прогресса – общенациональное единство, согласие и стабильность в обществе.

На взгляд президента, у Казахстана есть огромные возможности как минимум в четырех направлениях, по которым мы способны задавать тон в региональном и даже глобальном масштабе. Это цифровизация и искусственный интеллект, транспорт и транзит, энергетика и агропромышленный сектор, человеческий капитал.