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Общество

Токаев прокомментировал решение правительства о едином часовом поясе

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:09 Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года высказался о возможности возврата прежнего часового пояса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства высказался о дискуссии о переходе на единый часовой пояс.

"Правительство и парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и, тем более, не следует политизировать данный вопрос", – заявил Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства высказал свое мнение насчет налоговой реформы.

Мадина Мамырханова
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