Почему бюджетники становятся "профессиональными вкладчиками" в финпирамиды и как с этим борются госорганы

В области Жетысу за 2023 и 2024 годы выявлены 4 финансовые пирамиды. 300 потерпевшим причинен ущерб на 306 млн тенге. И, как оказалось, чаще всего именно учителя становятся вкладчиками в финансовые пирамиды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При этом педагогов нельзя причислить к неграмотной части населения, не слышавшей и не читавшей о финпирамидах, и, учитывая, что учителя сейчас имеют очень хорошие зарплаты, к нуждающимся и использующим все попытки заработать гражданам их тоже не причислишь.

"Срабатывает алчность, – пояснил руководитель Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства РК по финансовому мониторингу Еркин Тюмелиев. – Имея на руках свободные средства, люди под влиянием навязчивой рекламы пытаются превратить их в более крупные суммы".

Тем более что сейчас в Казахстане появились профессиональные вкладчики в финансовые пирамиды. Они вступают в них, едва только организации с признаками финпирамид появляются "на горизонте". А известно, что именно первые вкладчики часто успевают удвоить и утроить свои вклады и активно рассказывают о том, что заработали, "сделав деньги из денег", в Сети. Это действует на население, как реклама.

"Что касается учителей, то в топе не только они, а в целом все бюджетники, – отметил Тюмелиев. – Сотрудники различных организаций, где один человек, вложив куда-то деньги, рекомендует это другому, тот – третьему, и так по цепочке".

Случается и так, что пирамиду ее создатели раскручивают в небольших группах в соцсети, например, в WhatsApp. И такая пирамида может существовать годами, не попадая в поле зрения правоохранительных органов. Есть случаи, когда все взрослые жители какого-либо аула оказывались вовлеченными в деятельность подобной финансовой организации.

"И когда их спрашиваешь, зачем они в нее вступили, люди отвечают, что суммы вкладов у них небольшие, вдруг реально повезет их удвоить, утроить, – поясняет Еркин Тюмелиев. – К тому же это напоминает им популярную в советское время игру "черная касса", в которую играли многие и ничего не теряли".

Кстати, если создатели самых первых финансовых пирамид просто предлагали "акции финансовой организации", то сейчас этот номер уже не проходит, и они побуждают граждан "инвестировать". Как раз в удачные инвестиции без базовых на это знаний до сих пор верят домохозяйки. Они тоже в топе вкладчиков в финпирамиды.

"Подруга рассказала мне про возможность инвестирования в африканскую энергетическую компанию, – рассказывает жительница Талдыкоргана Анель Е. – Якобы эта компания строит по всей Африке сеть солнечных электростанций, и можно купить ее акции. Электричество фирма будет продавать, каждый акционер пожизненно будет получать проценты от прибыли, это не менее чем один к одному каждый месяц от вклада".

Подруга сообщила Анель, что в Алматы в одной из гостиниц регулярно проходят презентации "африканской энергетической компании" и пригласила женщину на очередную из них.

"Я хотела поехать на презентацию, все равно домохозяйка и делать нечего, а деньги свободные есть, – говорит Анель. – Но логика подсказала, что, если бы настолько выгодно было строить солнечные станции в Африке, то это делали бы крупные инвесторы, и фирма не собирала бы "с мира по нитке" средства у мелких акционеров. Тем более что как раз в местной газете я прочитала статью о признаках финансовых пирамид, где одним из них значились обещания скорых, высоких, обязательных дивидендов".

Женщина выбросила из головы предложение подруги.

"Но, к сожалению, уровень информированности о том, как не стать жертвой мошенников или организаторов финпирамид, у нас еще не так высок, чтобы преступлений этого вида не было, – подчеркивает адвокат Гульнара Назырова. – Пока еще достаточно дел, в которых есть обманутые граждане и получившие незаконное обогащение нарушители закона. И государственные органы, а также гражданский сектор должны обратить на это внимание".

Как сообщил Еркин Тюмелиев, непосредственно их ведомством постоянно проводятся профилактические мероприятия, в которые вовлечены местные исполнительные органы, учреждения образования, здравоохранения, духовенство, общественные объединения и блогеры.

"Профилактические аудио- и видеосообщения транслируются в местах скопления населения, например, на рынках, – говорит Тюмелиев. – В городских и районных мечетях разъясняют последствия вступлений в финансовые пирамиды. В государственных учреждениях, вузах и школах проводят обучение по финансовой грамотности".

Гражданские активисты предлагают включить занятия по финансовой грамотности в программу школ. Преподавать ее детям с младшего школьного возраста. Чтобы новое поколение казахстанцев уже не верило в "бесплатный сыр". Преступники перестанут строить финансовые пирамиды, когда это потеряет смысл.