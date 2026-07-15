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Общество

Более 600 млн тенге вернули пострадавшим от финпирамид в Павлодарской области

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 14:57 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области продолжают пресекать деятельность финансовых пирамид и возвращать деньги пострадавшим вкладчикам. С начала 2026 года жителям региона уже возместили свыше 600 млн тенге, еще более 1 млрд планируют вернуть за счет арестованного имущества, сообщает Zakon.kz.

Следователи продолжают усиливать борьбу с финансовыми пирамидами, делая ставку не только на расследование уголовных дел, но и на возврат средств пострадавшим вкладчикам. По данным Департамента экономических расследований Павлодарской области, с начала 2026 года удалось защитить права более 950 жителей региона.

Как отметил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области Галиаскар Касымов, при расследовании подобных преступлений основной акцент делается на поиске и аресте активов организаторов.

"Нами завершен ряд уголовных дел по финансовым пирамидам. В ходе досудебного расследования устанавливается имущество организаторов и денежные средства, приобретенные на преступные доходы: автомобили, квартиры, другая недвижимость. После вступления приговора суда в законную силу это имущество обращается в пользу граждан, которые пострадали от деятельности финансовых пирамид", – сообщил Галиаскар Касымов.

По словам экспертов, практика показывает, что благодаря такой работе людям удается вернуть часть вложенных средств.

"Динамика по возврату средств растет. В среднем удается вернуть около 20 процентов от суммы вложений. Конечно, многое зависит от того, какое имущество удалось установить и арестовать в ходе расследования", – пояснил он.

Одним из наиболее показательных примеров остается финансовая пирамида HAS. Уголовное дело в отношении организаторов и лиц, занимавшихся ее продвижением, уже направлено в суд. Расследование по этой схеме продолжается по мере обращения новых потерпевших.

"Уголовное дело по HAS было зарегистрировано еще в 2023 году. Тогда потерпевшими были признаны около 360 вкладчиков, хотя общее количество заключенных договоров превышало 5 тысяч. Не все граждане сразу обращаются с заявлениями. После того, как первые потерпевшие получили выплаты, появилась новая волна обращений. Сейчас еще более 200 человек признаны потерпевшими, материалы по ним также находятся на рассмотрении суда", – отметил Галиаскар Касымов.

В департаменте обращают внимание и на новую тенденцию, осложняющую борьбу с финансовыми пирамидами. Речь идет о так называемых "профессиональных вкладчиках" – людях, которые сознательно вкладывают деньги на ранних этапах работы пирамиды, получают вознаграждение и затем привлекают новых участников.

Именно последние вкладчики, по словам специалистов, чаще всего теряют все свои сбережения, поскольку к моменту их вступления схема уже прекращает выплаты.

Параллельно правоохранительные органы усиливают профилактическую работу. С начала 2026 года с использованием системы "Кибернадзор" заблокирована 191 интернет-ссылка с признаками деятельности финансовых пирамид. В ведомстве подчеркивают, что своевременное выявление подобных ресурсов и информирование населения остается одним из ключевых инструментов предупреждения новых случаев мошенничества.

При этом в регионе по-прежнему остается высокой активность интернет-мошенников. По информации Департамента полиции Павлодарской области, с начала 2026 года зарегистрировано 1010 фактов мошенничества, из которых 808 совершены с использованием интернет-технологий.

В связи с этим правоохранительные органы усиливают профилактическую работу. Одним из новых направлений стало обучение молодежи цифровой грамотности. Так, полицейские прочитали лекции для студентов, где подробно разобрали наиболее распространенные схемы обмана – фишинговые сайты, звонки лжесотрудников банков, оформление кредитов на чужое имя, а также мошенничество в социальных сетях и мессенджерах. Молодым людям рассказали, как защитить персональные данные и распознать попытки злоумышленников получить доступ к банковским счетам.

Кроме того, полицейские предупреждают о новой схеме обмана с использованием поддельных QR-кодов. По данным Департамента полиции, мошенники размещают их поверх оригинальных кодов на остановках, в подъездах и общественных местах, перенаправляя пользователей на фишинговые сайты. В результате злоумышленники могут получить персональные данные, реквизиты банковских карт или похитить денежные средства.

Жителям рекомендуют не сканировать неизвестные QR-коды, внимательно проверять адрес сайта перед вводом каких-либо данных, не сообщать коды подтверждения из SMS и не устанавливать приложения из непроверенных источников. В случае, если персональные или банковские данные уже были введены на подозрительном ресурсе, необходимо немедленно обратиться в банк и сообщить о случившемся в полицию.

Такой акцент на профилактике наряду с расследованием финансовых пирамид и экономических преступлений остается одним из ключевых инструментов противодействия финансовому мошенничеству.

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Акмарал Есимханова
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