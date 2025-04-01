Опасность рядом: змеи активизировались в Казахстане

Холода наконец отступили. К теплым лучам солнца после долгой спячки потянулись и змеи. Весной они наиболее активны в поисках еды. К тому же близится их брачный сезон. Поэтому герпетолог просит герпетофобов не реагировать злобно, если на пути встретились ползучие пресмыкающиеся.

Zakon.kz расскажет, как правильно поступить, чтобы не навредить природе.

Научный сотрудник лаборатории орнитологии и герпетологии Института зоологии Юлия Зима пояснила, что на Земле существует больше трех тысяч видов змей, а в природе Казахстана обитают 18. Три из них ядовиты, они относятся к семейству гадюковых: обыкновенный щитомордник, степная гадюка и обыкновенная гадюка. Остальные не опасны для человека – два вида удавчиков, 13 ужеобразных – из них два ужа, стрела-змея, медянка и девять видов полозов – не представляют никакой угрозы.

"Большинство наших змей безобидные. Даже ядовитые в норме не смертельны для взрослого человека. Они могут быть опасны только для маленьких детей и людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на наличие информации в различных источниках о нахождении на территории страны гюрзы или кобры, ни одного достоверно подтвержденного случая ученым неизвестно". Юлия Зима

Фото: из личного архива Юлии Зима

Эти загадочные создания относятся к холоднокровным животным, их жизнедеятельность зависит от температуры окружающей среды. Поэтому в зимний период они уходят в спячку, находя укрытия в пустотах вдоль корней, между камнями, в норах и так далее. Они хищники, питаются насекомыми, паукообразными, рептилиями, амфибиями, мелкими грызунами, птицами и их яйцами.

"Все зависит от размера, возраста и вида змеи: чем меньше особь, тем меньшую жертву она может съесть. Есть виды, которые специализируются только на определенных объектах питания, например, рацион стрелы-змеи состоит в основном из ящериц, а степной гадюки – из прямокрылых, то есть кузнечики и саранча". Юлия Зима

По словам герпетолога, символ 2025 года можно встретить практически везде. Исключение – высокогорья. Чаще всего люди сталкиваются со змеями в окрестностях поселков, городов, на туристических тропах или в местах, где устраивают пикник.

"Люди не стали чаще видеть змей, а напротив – реже. Но из-за того, что информация в настоящее время распространяется молниеносно, то каждый случай имеет резонанс. Человек осваивает все большие территории, и пресмыкающиеся первое время попадаются им на глаза. Постепенно они исчезают. Бывает, что в некоторых местах, особенно удобных для животных, они остаются и живут по соседству с человеком. Но это чаще всего неядовитые уж и полоз. Обычно это случается на территориях, где есть водоемы (речки, водохранилища, озера) или рядом расположены нетронутые участки, например, заброшенные дачи в предгорьях". Юлия Зима

Водяной уж. Фото: из личного архива Юлии Зима

Юлия Зима считает, что полностью избежать встреч с чешуйчатыми невозможно, поскольку они часть природы. Но соблюдение простых правил помогут сделать их безопасными для обеих сторон.

"Человеку, допустим, на природе лучше всегда смотреть, куда он ставит ноги и присаживается, не оставлять на земле сумки и вовсе не подсовывать руки под крупные камни. Змеи сами не нападают, и, будучи потревоженными, они сначала пытаются скрыться. Не нужно ловить ее и тем более убивать. Укус происходит в крайнем случае, если у нее нет возможности укрыться. Поэтому лучше не паниковать, а дистанцироваться. Если есть необходимость, осторожно сфотографировать ее на расстоянии и обратиться в Институт зоологии, где подскажут, что это за змея, ядовита ли она и как действовать дальше". Юлия Зима

При укусе эксперт советует успокоить пострадавшего, освободить конечность от украшений и одежды, поскольку возможен сильный отек мягких тканей. В первые же секунды попробовать выдавить некоторое количество яда. Для этого нужно широко захватить место укуса в складку и быстрым нажимом выдавить каплю жидкости. После чего можно высосать жидкость ртом (если во рту нет открытых кровоточащих ран, это совершенно безопасно для оказывающего помощь). Далее ранку необходимо промыть чистой водой с мылом или перекисью водорода. После оказания первой помощи необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в больницу.

"Если укус произошел вблизи Алматы, независимо от того, ядовита змея или нет, следует сразу обратиться в городскую больницу скорой неотложной помощи в отделение токсикологии. При этом укушенную часть можно зафиксировать с помощью шины или других подручных средств, а транспортировать укушенного желательно в положении лежа. Нельзя размещать пострадавшего на солнце. Пострадавшему нужно обильное питье: вода, чай, молоко, бульон. Ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки, они только усиливают кровообращение и ускоряют разнос яда по организму". Юлия Зима

Обыкновенный щитомордник. Фото: из личного архива Юлии Зима

Также зоолог обозначила такую проблему, как нетрадиционная народная медицина. Лекари вылавливают змей из дикой природы и изготавливают "чудо-отвары". Этот способ ничего не лечит.

"Шарлатаны обещают вылечить от болезней людей, находящихся в беде и готовых на все для спасения своих близких и себя. Если бы хоть один из предлагаемых ими способов "лечения" с помощью змей мог излечить больного, например, от рака (наиболее часто встречающийся вид обмана), то официальная медицина начала бы это использовать. Но нет ни одного случая доказанного излечения. Зато от такого метода есть реальная опасность отравиться, заразиться и приобрести новые болезни. Змеи могут быть переносчиками паразитов, различных болезней. Во-первых, псевдолекари ведут свою работу незаконно, изымая животных из природы и уничтожая в некоторых местах змей полностью. Во-вторых, это живодеры, которые держат животных в ужасных условиях, и они погибают от жажды и голода. В-третьих, по их вине больные теряют драгоценное время, которое могли бы направить на эффективное лечение". Юлия Зима

Как бы эти удивительные существа не выглядели пугающе и омерзительно, герпетолог подчеркивает, что это очень важные виды животных в природе. Они истребляют мелких животных-вредителей, естественным образом регулируя их численность. Кроме того, ими питаются крупные хищники, такие как орлы, совы, лисы и так далее.

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Стоит добавить, что по программе восстановления туранского тигра в Казахстане был создан государственный природный резерват "Иле-Балхаш". В настоящее время его территорию населяют 17 видов рептилий, шесть из которых змеи.

За это время учеными проведена большая научная работа по изучению чешуйчатых. На основании результатов они планируют разработать методы их сохранения, а значит, и внести весомый вклад в существование хищных птиц и млекопитающих региона.