Гадюка напугала посетителей торгового центра в Таразе

В одном из торговых домов Тараза обнаружили гадюку. Как змея попала в помещение, неизвестно, но за помощью сотрудники учреждения незамедлительно обратились в МЧС, сообщает Zakon.kz.

О жуткой находке в общественном месте на пульт 112 сообщила работница торгового дома.

"Спасатели оперативно прибыли в ТЦ, при помощи приспособления "змеелов" поймали рептилию и выпустили в безопасное место, вдали от населенного пункта", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС РК

В ведомстве напомнили казахстанцам, что при обнаружении змеи необходимо вывести людей, а затем запереть дверь в помещение, где она находится, и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой.

Как оказалось, змеи могут встретиться казахстанцам где угодно. Например, в августе 2024 года опасную гостью обнаружили во дворе одного из ЖК в Астане. Змею сотрудники МЧС поймали с помощью бутылки.