Гадюка напугала посетителей торгового центра в Таразе
Фото: pixabay
В одном из торговых домов Тараза обнаружили гадюку. Как змея попала в помещение, неизвестно, но за помощью сотрудники учреждения незамедлительно обратились в МЧС, сообщает Zakon.kz.
О жуткой находке в общественном месте на пульт 112 сообщила работница торгового дома.
"Спасатели оперативно прибыли в ТЦ, при помощи приспособления "змеелов" поймали рептилию и выпустили в безопасное место, вдали от населенного пункта", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Фото: МЧС РК
В ведомстве напомнили казахстанцам, что при обнаружении змеи необходимо вывести людей, а затем запереть дверь в помещение, где она находится, и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой.
Как оказалось, змеи могут встретиться казахстанцам где угодно. Например, в августе 2024 года опасную гостью обнаружили во дворе одного из ЖК в Астане. Змею сотрудники МЧС поймали с помощью бутылки.
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