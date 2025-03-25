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Происшествия

Гадюка напугала посетителей торгового центра в Таразе

змея, гадюка, , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 16:24 Фото: pixabay
В одном из торговых домов Тараза обнаружили гадюку. Как змея попала в помещение, неизвестно, но за помощью сотрудники учреждения незамедлительно обратились в МЧС, сообщает Zakon.kz.

О жуткой находке в общественном месте на пульт 112 сообщила работница торгового дома.

"Спасатели оперативно прибыли в ТЦ, при помощи приспособления "змеелов" поймали рептилию и выпустили в безопасное место, вдали от населенного пункта", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС РК

В ведомстве напомнили казахстанцам, что при обнаружении змеи необходимо вывести людей, а затем запереть дверь в помещение, где она находится, и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой.

Как оказалось, змеи могут встретиться казахстанцам где угодно. Например, в августе 2024 года опасную гостью обнаружили во дворе одного из ЖК в Астане. Змею сотрудники МЧС поймали с помощью бутылки.

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Андрей Дюсупов
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