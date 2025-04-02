Казахстанский Майкл Джексон удивил прохожих в Алматы креативным выступлением

На алматинском Арбате в праздники и в выходные особенно многолюдно. Практически на каждом повороте и участке улицы можно встретить представителей разных творческих направлений: певцы, танцоры и художники. Прогуливаясь по городу, корреспондент Zakon.kz встретил необычного артиста.

27-летний Равелу Дассиз танцует исключительно в стиле Майкла Джексона. В его репертуаре можно увидеть все хореографические постановки мировой иконы поп-музыки и, конечно, легендарную лунную походку. По выступлениям парня было заметно, что он подходит к этому тщательно, подбирая костюм под каждую песню.

Сам Равелу родом с далекого острова Мадагаскар, но с трех лет живет в Казахстане, а именно в Алматы. С раннего возраста у него было желание проявляться. По его воспоминаниям, когда он был маленьким, его мама была большой поклонницей Майкла Джексона.

"Я вырос в интернациональной семье: мой отец – африканец, а мать – татарка. Может, поэтому корни и повлияли на мои интересы. Помню, что все началось, когда я посмотрел клип Майкла Джексона "Smooth Criminal". С тех пор танцы стали неотъемлемой частью моей жизни. С пеленок я начал подражать ему. Мама рассказывает, что тогда это выглядело очень смешно. Но в 12 лет я еще больше зажегся идеей научиться танцевать, как Майкл Джексон, и делать это профессионально". Равелу Дассиз

Фото: из личного архива Равилу Дассиз

Наш герой – самоучка. Вначале он тренировался дома, смотрел видео и учился. Затем из-за учебы на некоторое время забросил свое увлечение, но спустя годы вновь вернулся к тренировкам.

"Со временем я понял, что нужно заниматься тем, что делает тебя счастливым. Конечно, чтобы получалось зарабатывать на этом, нужно делать это хорошо и публично. Тогда у меня зародилась мысль выступать на Арбате. В те времена мы часто приходили на пешеходную улицу Панфилова и Жибек Жолы и смотрели, как танцуют другие. Я заметил, что Майкла Джексона никто не исполняет, а значит, это будет что-то новое и я буду первый. Сначала я выступал как обычный танцор, но благодаря упорным тренировкам заметил, что число прохожих, которые останавливаются, растет". Равелу Дассиз

Сейчас Равелу удается даже зарабатывать: в среднем в день он может получить около 15 тысяч тенге. В основном артист выступает по выходным и в праздничные дни.

Фото: Zakon.kz

Алматинец признается, что прежде чем выйти выступать на публику, он очень много и усердно репетирует. Бывали периоды, что танцор дни напролет не выходил из дома, постоянно оттачивая движения, раз за разом пересматривая клипы Майкла Джексона. Со временем ему удалось вывести свои выступления на новый уровень.

"Сейчас моя основная деятельность – артист, также я подрабатываю аниматором на детских праздниках. Как у человека творческого бывают разные периоды, как и время спада. Но рано или поздно я все равно возвращаюсь, потому что танцы для меня, как воздух. А выступления в стиле Майкла Джексона стали самовыражением моих эмоций, чувств и состояния души. Когда я танцую, ощущаю, что излучаю свою энергию и любовь всем окружающим. Иногда через движения можно рассказать то, что невозможно выразить словами. Так я делюсь со своими зрителями маленькой историей композиции. Я думаю, что еще не придумали лучшего лекарства для души и тела, чем просто рефлексировать под музыку", – говорит алматинец.

Говоря о том, где еще ему удалось выступить, кроме алматинских улиц, наш собеседник рассказал, что однажды летал в Сербию и выступал на их местном Арбате. Он вспоминает, что тогда заработал приличную сумму денег, но там нужно с утра успеть занять хорошее место.

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Равелу отмечает, что уличные выступления в Европе очень распространены. Даже именитые артисты могут просто выйти в центр города и спеть для прохожих. Отметим, что многие популярные зарубежные и отечественные артисты начинали свой творческий путь именно с выступлений на улице.

Сейчас наш герой мечтает сделать собственное шоу в стиле Майкла Джексона в Казахстане и таким образом заявить о себе всему миру. Помимо этого, Равелу хочет создать уникальное представление, которое будет сочетать в себе не только мастерство танцев, но и дух творчества, а также музыку и наследие легендарного американского музыканта.