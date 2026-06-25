Парижская Неделя моды раскрыла тренды будущего сезона

Фото: Telegram/Александр Рогов

В столице Франции проходит главная Неделя мужской моды (Paris Fashion Week Men's), которая официально стартовала 23 июня и завершится 28 июня 2026 года. В рамках этого масштабного события дизайнеры презентуют мужские коллекции сезона pret-a-porter сезона весна-лето 2027, сообщает Zakon.kz.

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов оценил представление и показал поклонникам лучшие, по его мнению, варианты для модных образов.

"Крупные пайетки, экстракороткие шорты, летящие текстуры, платки как топы, многослойность, пастельные оттенки… От рассвета до заката. Очень освежающая и одухотворяющая работа!!! Джулиан Клауснер для Dries van Noten. Захотелось к морю", – написал эксперт. Ранее известный стилист Влад Лисовец показал тренды весны-2027.

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