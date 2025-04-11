Известные алматинские фонтаны заработают по-новому: какое запланировано обновление

У четырех значимых для Алматы фонтанов застучат новые сердца. Власти города приняли решение об их модернизации с учетом исторической уникальности. Ждали они своего обновления десятилетия. Корреспондент Zakon.kz увидел изнанку гидросооружений и узнал у специалистов детали преображения.

Сейчас в Алматы насчитывается почти 150 фонтанов, из них 66 – в коммунальной собственности города. Остальная часть фонтанов – у гостиниц, торговых центров, в частном ведении. Как сегодня рассказали в акимате, в ближайшее время масштабная реконструкция коснется нескольких фонтанных комплексов: Восточного и Западного фонтанов у здания акимата Алматы, фонтана на площади Республики и у здания театра им. Г. Мусрепова.

Фото: Zakon.kz

Необходимость в полном обновлении гидротехнических комплексов назревала с каждым годом все сильнее. Данные объекты находятся не просто в неудовлетворительном состоянии. Налицо удручающее техническое состояние всего основного оборудования фонтанов.

Фото: Zakon.kz

Фото: акимат Алматы

Ранее производились лишь мелкие ремонтные работы, а капитального ремонта не было более 45 лет, с момента появления архитектурных объектов на площади Республики.

Историческая справка: Восточный и Западный фонтаны акимата Алматы были построены в 1979 году в рамках крупного архитектурного проекта, инициированного первым секретарем ЦК Компартии Казахской ССР Д.А. Кунаевым. Их разработкой занимался проектный институт "Алмаатагипрогор" под руководством архитектора К. Монтахаева. Фонтаны гармонично вписаны в ансамбль административных зданий, расположенных вокруг площади Республики. В 2010 году был проведен косметический ремонт фонтанов, однако капитального обновления до настоящего момента не проводилось. Фонтан на площади Республики , возведенный в 1979 году, является центральным элементом одноименной площади. Его проект также разработан архитектором К. Монтахаевым и институтом "Алмаатагипрогор". Ремонтные работы проводились в 2010 году, однако сейчас требуется полное обновление конструкций и инженерных систем. Фонтан у здания театра им. Г. Мусрепова был построен в 1962 году. Авторами проекта стали архитекторы А.А. Леппик, Н.И. Рипинский и В.З. Кацев. В 2009 году фонтан был частично реконструирован, на сегодня нуждается в капитальной реконструкции.

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Фото: Zakon.kz

На сегодняшний день экспертиза установила износ гидроизоляции, устаревшее насосное оборудование и системы фильтрации. Все это требует комплексного обновления.

"В рамках модернизации запланировано усиление конструкций технических помещений, полная замена инженерных коммуникаций, водоснабжения, гидроизоляционного покрытия, обновление насосных станций и систем фильтрации воды, внедрение автоматизированного управления, а также благоустройство прилегающих территорий. Помимо этого, будут заменены форсунки, светильники, насосное оборудование, чаши, подсветки, трубы, гранитные плиты и другие важные элементы фонтанов", – рассказали в акимате города.

По словам заместителя руководителя Управления развития общественных пространств города Алматы Батырхана Сулейменова, на неделе проведут работу по регистрации договора в казначействе, а со следующей уже начнутся подготовительные процедуры, предшествующие ремонтным работам и мобилизация рабочей силы и техники.

"Все объекты реконструкции будут огорожены, но с учетом того, чтобы жители близлежащих домов и дворов смогли беспрепятственно подъезжать к своему дому, и ремонт не мешал привычной жизни горожан. Особое внимание в рамках проекта будет уделено сохранению исторического облика, чтобы обновленные объекты сохранили архитектурную ценность и гармонично вписывались в городской ландшафт", – сказал специалист.

Фото: Zakon.kz

Объем работы запланирован основательный. Необходима полная замена инженерных коммуникаций, водоснабжения, гидроизоляционного покрытия, обновление насосных станций и систем фильтрации воды, внедрение автоматизированного управления.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, в рамках модернизации запланировано усиление конструкций технических помещений и благоустройство прилегающих территорий.

Фото: Zakon.kz

У фонтанных комплексов будет проведена заменена труб, форсунок, светильников и насосного оборудования. Мастера заменят чаши и подсветку на более модернизированные, обновят облик фонтанов, отреставрируют гранитные плиты и другие важные элементы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Для обеспечения безопасности горожан на фонтанных комплексах установят низковольтные светильники и сухостоящее насосное оборудование. Это поможет исключить риск поражения электрическим током отдыхающих, даже если кто-то решит освежиться в знойный день.

Но следует помнить, что нельзя пренебрегать правилами безопасности и не игнорировать предупреждения сотрудников о запрете купания в фонтанах, даже если очень хочется погрузиться в прохладную воду.

Фото: акимат Алматы

При этом эксперты предусмотрели новейшую очистку воды в емкостях чаш фонтанов. Она будет осуществляться с применением генератора активного кислорода, что позволит отказаться от жидкого хлора и снизить эксплуатационные затраты.

Фото: Zakon.kz

Проект реконструкции четырех знаменитых фонтанов вблизи администрации города и старейшего театра Алматы обойдется казне почти в 6 млрд тенге. И эта сумма уже была снижена после оптимизации расходов.

"В феврале 2024 года было получено положительное заключение экспертизы на сумму 8 млрд тенге. По поручению акима города Ерболата Досаева стоимость проекта была оптимизирована. Было решено оставить многие исторические составляющие фонтана, так как это для алматинцев символ эпохи и культурное наследие страны. Мы сократили часть расходов и прошли повторную экспертизу, по итогам которой сумма уменьшилась до 6 млрд тенге. В марте текущего года проведены государственные закупки по итогам конкурса. Определен подрядчик на капитальный ремонт. По итогам конкурса договорная сумма составила 5 130 000 000 тенге. На сегодняшний день договор у нас заключен и находится на регистрации в казначействе", – сообщил замруководителя Управления развития общественных пространств Алматы.

Как уточнил замглавы управления, удалось сэкономить 2 млрд тенге за счет оптимизации расходов, связанных с уменьшением количества форсунок, числа струйного оборудования, а также деталей благоустройства.

Фото: Zakon.kz

По поручению акима специалисты сохранят исторические элементы фонтана, что позволит сократить строительную часть расходов, а это 65-70%.

"В рамках проекта предусмотрено оборудование европейского производства испанского бренда. Детали оборудования также будут произведены в Германии и в Италии. То есть основная часть расходов ложится на это оборудование. На оборудование производитель дает пять лет гарантии, плюс три года обслуживания. Срок эксплуатации составляет пятнадцать лет". Батырхан Сулейменов

Фото: Zakon.kz

Алматинцам и гостям города придется потерпеть временные неудобства и смириться, что эти фонтаны пропустят свой жаркий сезон 2025 года. Но в итоге город получит полностью обновленные источники прохлады, которые, несомненно, станут не только украшением Алматы, но и отдушиной горожан.