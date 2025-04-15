"А любовь непобедима": День Козы Корпеша и Баян Сулу празднуют в Казахстане
Повествование о "казахских Ромео и Джульетте" начинается даже не с них, а с их отцов – двух богачей Карабая и Сарыбая, что крепко дружили и были неразлучны. Оттого и дали друг другу клятву:
"Если только наши дети
Сыновьями будут оба,
Пусть считаются как братья!
Если дочери – как сестры!
Если ж девочка и мальчик
Родились бы нам на радость,
Пусть они от колыбели
В силу нашей клятвы крепкой
Женихом с невестой будут".
Отметим, что так отрывок звучит в считающемся лучшим переводе сибирского поэта Георгия Васильевича Тверитина.
Случилось – у Карабая появился сын, а у Сарыбая дочь. Увы, увидеть малышку последнему было не суждено: в дороге он свалился с седла и разбил голову о камень.
Мальчишку нарекли Козы Корпешем, "а сиротку Сарыбая, дочь беды, Баян назвали".
Видно, недаром юную невесту именуют дочерью беды. На пиру Карабай слышит страшное пророчество о судьбе сынишки:
"Будет девушкой прекрасной
Луноликая Баян,
Но темна даль и опасна,
И кровав стоит туман.
Враг-соперник у Корпеша,
Своего он часа ждет
И, свою он душу теша,
Смерть Корпешу принесет".
Силясь избежать встречи сына с нареченной и последующей за ней трагедии, бай откочевывает дальше.
А между тем Баян, сама того не ведая, растет бок о бок с будущим "врагом-соперником" – Кодаром, которого когда-то ее отец приютил и относился как к родному. Кодар же, как и было предначертано, вскорости положил глаз и на красавицу, и на богатства ее семьи.
Надо сказать, мать девушки о клятве знала, но, как и Карабай, ею пренебрегла в пользу Кодара, который, по мнению женщины, был "и джигит, и хозяин, и руки Баян достоин".
Правду прелестнице открыл баксы. Услыхав, что обещана Корпешу, Баян решает ждать его.
Сам жених также случайно узнает о невесте от проговорившейся бабушки. И как ни грозится мать, как слезно ни упрашивает, отправляется на поиски. Он находит девушку и, дабы подобраться к ней поближе, нанимается на работу пастухом. Баян так запали в душу песни юноши, что она начинает наведываться на пастбище все чаще.
И вот однажды с головы молодого пастуха слетела шапка, явив красавице его золотистые волосы:
"Замерла Баян на месте.
Перед ней, без шапки стоя,
Молодец смеялся тихо:
"Узнаешь Козы Корпеша,
Жениха, моя невеста!"
Ожила Баян, зарделась
От волненья краской яркой:
"О, жених мой, мой желанный,
Это ты! По золотистой
Я косе тебя узнала".
Кодар, однако, быстро разглядел в пастухе соперника – стал придираться и называть его оборванцем. А когда выяснил, кто перед ним на самом деле, созвал "сородичей калмыков", чтобы расправиться с возлюбленным Баян. Потерпев поражение, Кодар взмолился о пощаде и клялся отказаться от своих притязаний. Козы поверил ему, хотя на сердце у избранницы было неспокойно.
Чутье девушку не подвело – коварство Кодара все же сгубило ее суженого. Более того, убийца похвалился перед непокорной зазнобой своей победой.
Оплакивая Корпеша, Баян встретила старца, который сказал ей:
"Напрасно
Убиваешься о милом;
Пожелай лишь – и тотчас же
На три года оживет он".
Горюющая невеста же попросила вернуть ей жениха лишь на три дня – проститься. И, попеняв на "судьбу-злодейку", что "всюду счастью девушки мешала", придумала план мести. Она согласилась стать женой душегубца. В ходе тяжелой дороги по степи пожаловалась постылому мужу на самочувствие и потребовала спуститься в колодец за холодной водой:
"По косе моей в колодец
Поскорее ты спускайся.
Хоть глубок колодец мрачный,
Но длинна коса Баян,
И по ней на дно спустился
Ненавистный ей Кодар.
И едва он дна коснулся,
Нож блеснул в руках девичьих,
Миг один – коса упала
В мрак глубокого колодца".
Враг угодил в смертельную ловушку, которую позже по приказу мстительной девы еще и засыпали камнями.
Минул год. Баян устроила пышный поминальный той, где выразила желание поставить Козы Корпешу памятник. На том самом месте, над могилой милого друга, она ударила себя кинжалом в сердце – и "так Баян – травинки нежной у степей родных не стало".
Зато памятью о ней и ее непобежденной любви осталась эта трагичная и трогательная легенда. Да еще мавзолей в области Абай, где, по преданию, нашли последнее пристанище ее герои, не сумевшие быть вместе при жизни, но обретшие вечность после смерти.
"И пока не позабудут сказ сей взрослые и дети, будут счастливы все люди – все рода у вольной степи!"