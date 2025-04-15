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Статьи

"А любовь непобедима": День Козы Корпеша и Баян Сулу празднуют в Казахстане

День Козы Корпеша и Баян Сулу празднуют в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 08:22 Фото: Zakon.kz
Как известно, с 2011 года День влюбленных отмечается казахстанцами не 14 февраля, как это было раньше, а 15 апреля. Отечественный праздник отсылает к казахской легенде о невероятно преданных друг другу юноше и девушке. Zakon.kz вспоминает эту красивую, но печальную историю.

Повествование о "казахских Ромео и Джульетте" начинается даже не с них, а с их отцов – двух богачей Карабая и Сарыбая, что крепко дружили и были неразлучны. Оттого и дали друг другу клятву:

"Если только наши дети

Сыновьями будут оба,

Пусть считаются как братья!

Если дочери – как сестры!

Если ж девочка и мальчик

Родились бы нам на радость,

Пусть они от колыбели

В силу нашей клятвы крепкой

Женихом с невестой будут".

Отметим, что так отрывок звучит в считающемся лучшим переводе сибирского поэта Георгия Васильевича Тверитина.

Случилось – у Карабая появился сын, а у Сарыбая дочь. Увы, увидеть малышку последнему было не суждено: в дороге он свалился с седла и разбил голову о камень.

Мальчишку нарекли Козы Корпешем, "а сиротку Сарыбая, дочь беды, Баян назвали".

Видно, недаром юную невесту именуют дочерью беды. На пиру Карабай слышит страшное пророчество о судьбе сынишки:

"Будет девушкой прекрасной

Луноликая Баян,

Но темна даль и опасна,

И кровав стоит туман.

Враг-соперник у Корпеша,

Своего он часа ждет

И, свою он душу теша,

Смерть Корпешу принесет".

Силясь избежать встречи сына с нареченной и последующей за ней трагедии, бай откочевывает дальше.

А между тем Баян, сама того не ведая, растет бок о бок с будущим "врагом-соперником" – Кодаром, которого когда-то ее отец приютил и относился как к родному. Кодар же, как и было предначертано, вскорости положил глаз и на красавицу, и на богатства ее семьи.

Надо сказать, мать девушки о клятве знала, но, как и Карабай, ею пренебрегла в пользу Кодара, который, по мнению женщины, был "и джигит, и хозяин, и руки Баян достоин".

Правду прелестнице открыл баксы. Услыхав, что обещана Корпешу, Баян решает ждать его.

Сам жених также случайно узнает о невесте от проговорившейся бабушки. И как ни грозится мать, как слезно ни упрашивает, отправляется на поиски. Он находит девушку и, дабы подобраться к ней поближе, нанимается на работу пастухом. Баян так запали в душу песни юноши, что она начинает наведываться на пастбище все чаще.

И вот однажды с головы молодого пастуха слетела шапка, явив красавице его золотистые волосы:

"Замерла Баян на месте.

Перед ней, без шапки стоя,

Молодец смеялся тихо:

"Узнаешь Козы Корпеша,

Жениха, моя невеста!"

Ожила Баян, зарделась

От волненья краской яркой:

"О, жених мой, мой желанный,

Это ты! По золотистой

Я косе тебя узнала".

Кодар, однако, быстро разглядел в пастухе соперника – стал придираться и называть его оборванцем. А когда выяснил, кто перед ним на самом деле, созвал "сородичей калмыков", чтобы расправиться с возлюбленным Баян. Потерпев поражение, Кодар взмолился о пощаде и клялся отказаться от своих притязаний. Козы поверил ему, хотя на сердце у избранницы было неспокойно.

Чутье девушку не подвело – коварство Кодара все же сгубило ее суженого. Более того, убийца похвалился перед непокорной зазнобой своей победой.

Оплакивая Корпеша, Баян встретила старца, который сказал ей:

"Напрасно

Убиваешься о милом;

Пожелай лишь – и тотчас же

На три года оживет он".

Горюющая невеста же попросила вернуть ей жениха лишь на три дня – проститься. И, попеняв на "судьбу-злодейку", что "всюду счастью девушки мешала", придумала план мести. Она согласилась стать женой душегубца. В ходе тяжелой дороги по степи пожаловалась постылому мужу на самочувствие и потребовала спуститься в колодец за холодной водой:

"По косе моей в колодец

Поскорее ты спускайся.

Хоть глубок колодец мрачный,

Но длинна коса Баян,

И по ней на дно спустился

Ненавистный ей Кодар.

И едва он дна коснулся,

Нож блеснул в руках девичьих,

Миг один – коса упала

В мрак глубокого колодца".

Враг угодил в смертельную ловушку, которую позже по приказу мстительной девы еще и засыпали камнями.

Минул год. Баян устроила пышный поминальный той, где выразила желание поставить Козы Корпешу памятник. На том самом месте, над могилой милого друга, она ударила себя кинжалом в сердце – и "так Баян – травинки нежной у степей родных не стало".

Зато памятью о ней и ее непобежденной любви осталась эта трагичная и трогательная легенда. Да еще мавзолей в области Абай, где, по преданию, нашли последнее пристанище ее герои, не сумевшие быть вместе при жизни, но обретшие вечность после смерти.

"И пока не позабудут сказ сей взрослые и дети, будут счастливы все люди – все рода у вольной степи!"

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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