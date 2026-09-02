В Алматы полицейские начнут ходить в ночные клубы и бары

Полицейские Алматы будут посещать ночные заведения и усилятся в местах массового скопления людей, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принято в рамках реализации проекта "Айқын нәтиже", направленного на снижение уровня преступности в городе, во время рабочего совещания прокуратуры Алмалинского района с Управлением полиции.

"По его итогам определены дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Одним из основных решений стало усиление непосредственного присутствия сотрудников полиции в местах массового пребывания граждан. В вечернее и ночное время сотрудники полиции будут с определенным интервалом посещать заведения, проходить по залам и оценивать обстановку. При этом их задача – не создавать неудобств посетителям и без необходимости не вмешиваться в деятельность заведений", – рассказали в надзорном органе 2 сентября 2026 года.

Отмечается, что такая мера носит прежде всего профилактический характер: присутствие сотрудников полиции позволит контролировать обстановку и своевременно реагировать на возможные нарушения.

Полиция ранее рассказывала о том, что проводит профилактические встречи с руководителями и арендаторами увеселительных заведений, а также представителями продуктовых магазинов.