"Братья-солдаты, за мной": какой подвиг совершила Алия Молдагулова перед смертью

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Алии Молдагуловой. Имя этой девушки стало настоящим олицетворением воинской доблести и мужественности казахского народа. О том, как жила и как погибла легендарная снайпер и Герой Советского Союза, в материале Zakon.kz.

Алия Молдагулова родилась в 1925 году в ауле Булак ныне Актюбинской области. Судьба ее была сложной с самого детства. Будучи еще ребенком, Алия осталась без родителей. Заботу о ней взял на себя брат ее матери – Абубакир Молдагулов. Он обучил девочку русскому языку и помог поступить в школу.

Когда Алие было 10 лет, ее дядю отправили на учебу в Москву. Вместе со своей семьей мужчина забрал с собой и племянницу. Через несколько лет его перевели в Ленинград. В городе на Неве Молдагуловым дали комнату в коммунальной квартире, а Алию удалось устроить в школу-интернат №46. После переезда в общежитие при учебном заведении девочка оставалась в близком контакте с родственниками – приходила к ним на каждые выходные и праздники.

В июне 1941 года Абубакир Молдагулов находился на практике в Ташкенте. Мужчина отправил в Ленинград две телеграммы: одну – семье с призывом уезжать в Казахстан, а другую – своему близкому другу с просьбой помочь семье и племяннице эвакуироваться. Однако Алия отказалась уезжать из города, который стал ей родным. Поэтому первую блокадную зиму Молдагулова провела в осажденном городе. Все знавшие девушку отмечали, что из-за недоедания Алия стала очень маленького роста. Тем не менее она вместе со сверстниками храбро тушила зажигательные бомбы, падавшие на Ленинград, и разбирала завалы после бомбежек.

В марте 1942-го интернат, в котором училась девушка, по льду Ладожского озера вывезли в тыл. В мае того же года Алия окончила 7-й класс в селе Вятском Ярославской области. Летом Молдагулова поступила в Рыбинский авиационный техникум, ее приняли на обучение по специальности "холодная обработка металлов".

В 1942 году в СССР началась массовая подготовка снайперов. Узнав об этом, девушка тут же отправилась в военкомат. В декабре этого же года ее зачислили в только что созданную Центральную школу женщин-снайперов, расположенную в Подмосковье.

Военную присягу выпускница первого набора школы женщин-снайперов ефрейтор Молдагулова Алия Нурмухамбетовна приняла 23 февраля 1943-го, а удостоверение снайпера получила уже в июле. Стоит отметить, что Алия была одной из лучших курсанток школы. За успехи в учебе ее наградили именной винтовкой с гравировкой "От ЦК ВЛКСМ за точную стрельбу". Через месяц вместе с этим оружием она прибыла на Северо-Западный фронт, в 54-ю стрелковую бригаду 22-й армии.

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Там ее назначили снайпером 4-го батальона. За первые два месяца на фронте хрупкая снайпер из КазССР уничтожила свыше 30 противников. Девушка славилась не только отвагой, но и хитростью, например, она часто раскладывала осколки стекла за несколько метров от своей позиции. Немцы стреляли по бликам солнца, принимая их за прицелы советских солдат, тем самым выдавали свое расположение Молдагуловой.

"Мы, снайперы, ходили на задания в паре, у нас были заранее приготовленные позиции. Там засиживались до тех пор, пока не брали на мушку фрицев и не пускали их в расход. Тогда на нас обрушивались вражеские снаряды и мины! Алия в такие минуты проявляла исключительное бесстрашие. Она не только била фашистов. Она выносила с поля боя раненых и оказывала им первую помощь", – рассказывала ее сослуживец Наталья Матвеева.

В одном из боевых эпизодов пятеро немецких солдат, заметив девушек-снайперов, идущих в их сторону по нейтральной полосе, устроили засаду. Однако Алия Молдагулова почувствовала западню и первой успела выстрелить в противника. Еще двух врагов сразили пули ее напарниц, оставшихся в живых гитлеровцев девушки захватили и привели в командный пункт.

"Алия Молдагулова была темпераментным бойцом. Ей не всегда хватало терпения выслеживать фашистов из засады, она могла, рискуя, высунуться и крикнуть: "Фриц, покажись!" Когда в нее начинали стрелять, она меняла позицию и уничтожала врагов меткими выстрелами", – рассказала Наталья Матвеева.

14 января 1944 года стало последним днем короткой жизни Алии. Ее батальону была поставлена задача перерезать железную дорогу Новосокольники – Дно в районе станции Насва и захватить деревню Казачиха.

На окраине населенного пункта атака советских бойцов захлебнулась из-за сильного ответного огня противника. Когда погиб командир роты, Алия Молдагулова подняла бойцов кличем: "Братья, солдаты, за мной!" В этот день она лично уничтожила десятки фашистов. По пути девушка заметила вражеский миномет и забросала его гранатами. Это освободило продвижение к железнодорожной станции.

Во время одной из атак Алия Молдагулова была ранена в руку осколком мины. Тем не менее она приняла участие в рукопашном бою, который завязался в немецкой траншее. В ходе боя девушка была еще раз ранена немецким офицером. Она успела его уничтожить, но ее рана оказалась смертельной.

Через время, в июне 1944-го, за свой боевой подвиг Алия Молдагулова посмертно получила звание Героя Советского Союза и была награждена орденом Ленина.

Память о подвиге Молдагуловой увековечена в названии аула, улиц в Москве, Санкт-Петербурге, Астане, возведены памятники в ее честь в этих и других городах. На месте трагических событий создан мемориальный комплекс, а в Актобе – музей. Ее яркая жизнь отражена в книгах, песнях, фильмах и даже в балете.