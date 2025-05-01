Алия Молдагулова "ожила" в комиксе студентки из Актобе

Коркемай Елеусиз создала комикс о легендарном снайпере и Герое Советского Союза Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Свой проект студентка второго курса актюбинского кампуса университета Heriot-Watt Коркемай Елеусиз реализовала с помощью искусственного интеллекта. Девушка посвятила его 100-летию Алии Молдагуловой, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Проект ориентирован на учеников начальных классов и призван донести информацию о Молдагуловой в легкой и увлекательной форме.

"Комикс также направлен на мотивацию подрастающего поколения и способствует возрождению национальных духовных ценностей", – говорится в сообщении.

Также особенностью проекта проекта назвали применение искусственного интеллекта в творческой сфере и инновационный подход к демонстрации подвига исторической личности в новом формате.

В июне 1944 года Алия Молдагулова посмертно получила звание Героя Советского Союза и была награждена орденом Ленина.