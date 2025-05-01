#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.34
582.07
6.31
Наука и технологии

Алия Молдагулова "ожила" в комиксе студентки из Актобе

Вышел комикс об Алие Молдагуловой, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 07:50 Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
Коркемай Елеусиз создала комикс о легендарном снайпере и Герое Советского Союза Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Свой проект студентка второго курса актюбинского кампуса университета Heriot-Watt Коркемай Елеусиз реализовала с помощью искусственного интеллекта. Девушка посвятила его 100-летию Алии Молдагуловой, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Проект ориентирован на учеников начальных классов и призван донести информацию о Молдагуловой в легкой и увлекательной форме.

"Комикс также направлен на мотивацию подрастающего поколения и способствует возрождению национальных духовных ценностей", – говорится в сообщении.

Также особенностью проекта проекта назвали применение искусственного интеллекта в творческой сфере и инновационный подход к демонстрации подвига исторической личности в новом формате.

В июне 1944 года Алия Молдагулова посмертно получила звание Героя Советского Союза и была награждена орденом Ленина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Океаны были зелеными и могут стать фиолетовыми
Наука и технологии
17:16, 30 апреля 2025
Океаны были зелеными и могут стать фиолетовыми
Редкую полутораметровую "рыбу-каннибала" вынесло на пляж США
Наука и технологии
03:30, 30 апреля 2025
Редкую полутораметровую "рыбу-каннибала" вынесло на пляж США
Советский космический аппарат рухнет на Землю в начале мая
Наука и технологии
02:20, 30 апреля 2025
Советский космический аппарат рухнет на Землю в начале мая
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: