Инструмент культурной интеграции: эксперт прокомментировала высказывание президента о народных праздниках

Директор Центра мониторинга межэтнической ситуации Гульдана Окасова разъяснила Zakon.kz важность народных праздников в деле укрепления подлинного единства в многообразии.

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 апреля 2025 года, на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что в народных праздниках переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии.

Так, по его словам, на днях в обстановке дружбы и сплоченности в Казахстане отпраздновали Пасху.

"Глубоко символично, что в этом году православная и католическая Пасха состоялись в одну дату, такое бывает раз в несколько лет. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех христиан Казахстана с этим праздником! Зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма".

Вместе с тем наш практический опыт, продолжил он, отразил уникальное мировоззрение, открытое другим культурам. Посему призвал уделять особое внимание поистине народным праздникам, которые являются частью нашего менталитета и образа жизни, а также отражением быта, духа и истории нашей нации.

Директор Центра мониторинга межэтнической ситуации Гульдана Окасова считает, что вышеупомянутое заявление главы государства укладывается в рамки более широкой культурной политики, направленной на укрепление межэтнического согласия, сохранение культурного наследия и развитие патриотизма.

"Сохранение и культивирование таких праздников выступает инструментом культурной интеграции. Такие праздники, как Наурыз, Масленица и Сабантуй происходят из разных культурных традиций, тюркской и славянской, и подчеркивают полиэтничность Казахстана. Поддержка этих праздников со стороны государства демонстрирует уважение к культурному многообразию и способствует укреплению межэтнического согласия", – говорит она.

Спикер подчеркивает: народные праздники также поддерживаются через деятельность Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений и местных администраций.