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Общество

Токаев призвал уделять особое внимание народным праздникам

Ассамблея народа Казахстана, АНК , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что в народных праздниках переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что на днях в обстановке дружбы и сплоченности в Казахстане отпраздновали Пасху.

"Глубоко символично, что в этом году православная и католическая Пасха состоялись в одну дату, такое бывает раз в несколько лет. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех христиан Казахстана с этим праздником! Зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма", – дополнил президент. 

Глава государства подчеркнул, что наш же практический опыт отразил уникальное мировоззрение, открытое другим культурам. 

"Нам нужно уделять особое внимание поистине народным праздникам, которые являются частью нашего менталитета и образа жизни. Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие народные праздники – это не просто веселые гулянья, а живое отражение быта, духа и истории нашей нации. В них переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии", – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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