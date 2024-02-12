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Эксперт прокомментировал строительство на разломах в Алматы

Эксперт прокомментировал строительство на разломах в Алматы Фото: primeminister.kz
Директор ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК Даулет Сарсенбаев высказался о строительстве зданий на разломах в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в РСК журналист спросил у Даулета Сарсенбаева, что будет со зданиями, которые построили на разломах.

"Карту сейсмического микрозонирования на территории Алматы выполняла наша организация. В 2018 году она была утверждена. На основе наших карт были разработаны строительные правила застройки территории Алматы. Да, имеется определенное количество объектов, в том числе многоквартирные жилые комплексы, которые находятся на разломах. Здания и сооружения, которые были возведены после 2020 года, должны полностью соответствовать этим стандартам. Что касается зданий и объектов, введенных в 2017, 2018 годах проводилась паспортизация КазНИИСА и они предоставили свои рекомендации по сейсмоусилению в тех объектах, которые не соответствуют стандартам", – ответил Даулет Сарсенбаев.

По его словам, в прошлом году началась новая паспортизация зданий и сооружений. Это двухгодичный проект, рассчитанный до конца 2024 года, в рамках которого обследуют более 16 тыс. объектов в Алматы.

Ранее сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям на 2024 год, а также прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане.

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