Гнилые полы, саманные стены и дырявая крыша: в этом году в Алматы снесут порядка 40 ветхих домов

На сегодняшний день в Алматы насчитывается свыше 1000 аварийных домов. Большая часть их расположена в Жетысуском, Ауэзовском и Турксибском районах. Эти квадратные метры стремительно ветшают и представляют реальную угрозу для жителей, сообщает Zakon.kz.

Сносить ветхие дома и строить на их месте новые алматинские власти начали с 2012 года. Тогда в городе заработала программа по реновации аварийных строений. Сейчас в южной столице насчитывается 1366 таких домов, и находятся они сразу в нескольких районах. Но самое большое количество таких построек в Турксибском районе – больше 40%. В течение нескольких лет власти намерены снести там 128 старых домов.

"В 2025 и 2026 годах на территории Турксибского района силами ТОО "ПКС" и инвесторов в рамках Программы реновации планируется строительство 8 новых домов (240 квартир)", – рассказали в акимате города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Родные Сергея Галина в каркасно-камышитовую двухэтажку заехали почти 100 лет назад. Мужчина рассказывает, что в этом доме сначала жила его прабабушка, затем – бабушка с дедушкой, а потом – его родители. Какое-то время и он жил с семьей в этой двухэтажке.

“Когда была жива мама, она категорически не хотела переезжать, но состояние дома оставляло желать лучшего. Здание крайне ветхое и давно стало непригодным для жизни. Зимой приходилось топить печь, и если в течение дня дома никого не было, то тепло в квартире становилось лишь к середине ночи. Такая ситуация повторялась ежедневно. А вот летом, наоборот, в квартире становилось невыносимо жарко”.

Сергей Галин

Не так давно семью Галиных переселили и дали им новое жилье. Мужчина рассказывает, что квартира стала больше и комфортнее. Теперь можно позабыть о тех проблемах, которые сопровождали семью в старенькой двухэтажке.

Между тем чиновники отмечают, какие строения считаются ветхими и подлежат сносу. По их данным, это капитальные каменные дома, срок эксплуатации которых превысил 140 лет, кирпичные и крупноблочные со сроком службы до 124 лет, строения с облегченной кладкой – 100 лет, а также деревянные и сборно-щитовые, их срок эксплуатации – от 30 до 50 лет. Последних сейчас больше всего в Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что степень износа домов определяет специальная экспертная организация, которая детально осматривает строение, и только после всех проверок принимается окончательное решение – оставить или все-таки снести.

"При оценке учитываются сразу несколько факторов: год постройки здания, этажность, материалы, из которых сделаны стены, проводился ли капитальный ремонт, а также насколько дом устойчив к землетрясению. После изучения всех данных и если они неутешительны, дом включают в программу реновации, определяют ветхость и после идет снос", – рассказали на предприятии капитального строительства города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Чиновники говорят, что сразу после того, как строение признают ветхим, жильцам дома предоставляется временное жилье, но только на период строительства. Там они могут проживать до тех пор, пока их новое жилье не примут в эксплуатацию. Стоит отметить, что главный принцип реновации – это квартальная застройка. А именно: при строительстве новых домов сразу благоустраивают территорию во всем квартале.

Но это все в идеале, а на самом деле после того, как строение признается аварийным и готовится процесс переселения жильцов, требуется еще получить согласие всех собственников квартир. Без этого начать снос, а после стройку просто невозможно. Специалисты говорят, такие процедуры нужны, чтобы защитить права жильцов, а также сделать всю систему прозрачной. Однако есть и те, кто условиями программы недоволен.

"Застройщик предлагает нам квартиры такой же площади, как у нас сейчас. Но где тогда улучшение жилищных условий? У меня квартира всего 18 квадратных метров, не считая кухни и санузла. Также предлагают переселение в другой район, где не развита транспортная система. У меня ребенок учится в школе рядом с домом. Мы не предъявляем завышенных требований, хотим просто нормальные условия", – рассказала Назиля Касимова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

До 2030 года по программе реновации в Алматы планируют модернизировать 676 ветхих домов.

Власти отмечают, что сейчас все силы бросили на снос каркасно-камышитовых построек и строений, расположенных на тектонических разломах. Впрочем, этот жилой фонд давно пришел в негодность. Практически во всех строениях просел фундамент, в стенах зияют дыры, кровля прохудилась, и это только малая часть проблем. Не помогает и ежегодный ремонт. Сами жители отмечают, что уже боятся собственных домов.

В их числе и Галина Калько. Ее дом был построен в 1929 году. Прожила в нем женщина больше полувека. За это время жильцы за свой счет обновили коммуникации и попытались привести строение в порядок, но только все их усилия оказались тщетными. Дом продолжал медленно разваливаться. И буквально недавно жители аварийного дома отметили новоселье, в их числе была и Галина Александровна.

"Благодаря программе реновации я получила новую двухкомнатную квартиру площадью 71 квадратный метр (прежняя была 40 кв. м) в Наурызбайском районе. Квартира в чистовой отделке, светлая, с панорамными окнами и большим балконом. В квартире уже были установлены ванна, раковина и унитаз, на кухне – газовая плита", – поделилась Галина Калько.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что программа реновации уже дважды реализовывалась в Алматы. В ее рамках было снесено более 180 аварийных домов, современные квартиры получили около 1600 алматинцев. В течение нескольких лет новое и комфортное жилье обретут еще более 7000 собственников.

