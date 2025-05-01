Как проходит День единства народа Казахстана в регионах – фоторепортаж

Жители казахстанских городов и сел с раннего утра отмечают праздник. Представители разных этносов вышли на площади в национальных костюмах, приняли участие в ярмарках. Также сегодня в стране проходит республиканский забег "Бірлік жүгірісі-2025", посвященный 30-летнему юбилею АНК.

Корреспонденты Zakon.kz из Павлодара, Семея и Балхаша увидели, как казахстанцы гуляют в парках и скверах на День единства народа.

Павлодар

Жители и гости Павлодара сегодня пришли к традиционному месту встреч – на центральную набережную. Многие взрослые и дети в национальных костюмах. В регионе проживают более 60 этносов, и их представители говорят, что рады сегодня поделиться праздничным настроением, рассказать о своей культуре и обычаях. Для такого общения создан уличный Арбат, где ремесленники и мастера демонстрируют свои изделия: украшения, аксессуары, одежду, арт-объекты и сувениры.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

На других многочисленных городских площадках вниманию зрителей представлены концерты, театральные постановки, выставки.

"Под крышей Ассамблеи народа Казахстана в Павлодарской области мирно сосуществуют наши этнокультурные объединения. Сегодня мы участвуем в забеге. Нет никаких ограничений для желающих приобщиться к акции. Ведь мы вместе", – говорит один из организаторов Жанат Хаметов.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Еще одним ярким мероприятием стало нарядное шествие "Дружбы народов" под музыку и песни местных исполнителей. В финале его многочисленные участники выстроились в цифру "30" – именно столько лет исполнилось Ассамблее народа нашей страны.

Но люди говорят, что не слова и не цифры главное: единство живет в сердцах.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

В День единства народа в Казахстане проходит республиканский забег "Бірлік жүгірісі-2025", приуроченный к 30-летию АНК. Поэтому Павлодар так же, как и другие города и области нашей страны, стал частью республиканской акции – массового забега, посвященного празднику 1 Мая.

Балхаш

Республиканский забег "Бірлік жүгірісі-2025" прошел и в Балхаше. В нем приняли участие больше 300 человек. На старт вышли ветераны, госслужащие, спортсмены, молодежь, школьники и учителя. Символично присоединились к забегу, который приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, представители этнокультурных центров.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

"Мы представляем клуб немецкой молодежи "Феникс" этнокультурного центра "Возрождение". Мы изучаем язык, проводим различные мероприятия и праздники по немецким традициям, готовим национальные блюда, изучаем историю немцев, – рассказала Полина Дерид. – Из нашего центра приняли участие в забеге 9 человек. Мы не могли пропустить эту республиканскую акцию, потому что для нас праздник День единства народа Казахстана очень важен".

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Маршрут забега прошел по улице Уалиханова, в самом центре города. Старт и финиш были на площади Тәуелсіздік.

Молодежь держала в руках флажки, кто-то надел форму с национальной символикой. И даже несмотря на не совсем благоприятную погоду, все успешно преодолели заданную дистанцию.

"Мы поддерживаем челлендж "Казахстан – наш общий дом". Казахстан стал не только Родиной для нас. Это то место, где мы мирно живем. Наша страна процветает благодаря нашей дружбе, – говорит Инна Калашникова, заместитель директора по воспитательной работе школы №4, участница забега. – Здесь представитель каждой из многочисленных национальностей может поддерживать свои традиции. И это очень ценно".

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

После забега все его участники хором исполнили патриотическую песню "Атамекен" и запустили в небо белых голубей как символ мира и единства.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Для жителей города организовали праздничную программу. Во Дворце школьников им. Агыбай батыра прошел концерт. В роли артистов выступили ученики. В программе было больше 20 номеров. В репертуаре песни и танцы разных народов.

Калейдоскоп талантов был посвящен главной теме – единству народа. Артисты постарались выложиться на все 100 процентов. Оценку их стараниям в виде громких аплодисментов поставили зрители, в числе которых были родители и педагоги.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Уличные гуляния проходили по традиции в сквере "Жастар". Для самых маленьких жителей города была развлекательная программа. С детьми играли аниматоры в костюмах любимых сказочных персонажей. А на главной сцене состоялся концерт "Бір шаңырақ астында". Закончится праздничный вечер дискотекой.

Семей

В Семее к республиканскому забегу, посвященному юбилею АНК, присоединилась известная казахстанская биатлонистка Галина Вишневская, которая вернулась домой после успешного выступления на республиканской спартакиаде.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Вот уже две недели я нахожусь дома и не смогла пропустить возможность принять участие. Я стараюсь посещать все марафоны и забеги, если обстоятельства складываются удачно. Недавно застала марафон в Алматы. Сегодня моя цель – поддержать своих земляков, бежать рядом с ними. Хочется, чтобы в родном Семее проходило как можно больше таких массовых мероприятий, ведь спорт – это жизнь", – рассказала корреспонденту Zakon.kz мастер спорта международного класса, чемпионка мира по биатлону Галина Вишневская.

На забег "Бірлік жүгірісі-2025" в Семее вышли больше 150 человек разных возрастов, профессий, национальностей, интересов. Горожане от 17 до 70 лет стартовали с площади Дома офицеров ровно в 10 часов. Пятикилометровый маршрут пролегал в левобережье города.

В 2025 году организаторы проявили солидарность с автовладельцами и решили не перекрывать центральные проспекты для забега. И не промахнулись.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Бок о бок к финишу бежали спортсмены-профессионалы, участники любительских беговых клубов и просто все желающие, прошедшие медицинский осмотр. Их объединяла любовь к спорту и яркие голубые футболки, выпущенные в честь республиканского забега. Все они остались на память у участников.

Среди фанатов легкой атлетики – целая команда друзей из Павлодара. Любители-бегуны выбрали для забега именно Семей. Говорят, что всегда рады приезжать на родину Абая.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

А замыкала беговую феерию группа участниц, занимающихся оздоровительной скандинавской ходьбой, которая оказалась на "Забеге единства" совершенно случайно.

"На этой площади у нас проходят тренировки, мы собираемся здесь по утрам. Пришли в очередной раз и видим, как люди готовятся к забегу. Мы посчитали, что любители ходьбы должны поддержать бегунов, ведь мы тоже являемся фанатами здорового образа жизни. Пойдем вместе с ними", – рассказала семейчанка Хуршида Сюникаева.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Организаторы забега – городской отдел спорта и Федерация легкой атлетики области Абай – подготовили для каждого участника памятную медаль. А победителям вручили особые призовые медали от областного Управления спорта.

Главный легкоатлет области Иван Хижняков считает, что бег – это самое естественное движение человека. Если раньше бег помогал людям выжить, то сейчас это самый доступный вид спорта. Тренер с 27-летним стажем призывает всех использовать ресурсы своего организма и почаще менять компьютерные кресла и диваны на беговые дорожки и тротуары.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Сегодня 1 мая – День единства народа Казахстана, День Ассамблеи. И этот забег объединил сотни людей. И не только спортсменов, но еще и тренеров, волонтеров, родных, которые пришли поддержать участников", – выразил свое мнение руководитель Федерации легкой атлетики по области Абай Иван Хижняков.

Забег прошел в трех возрастных категориях – 16-35, 36-50 и 51-70 лет. Первым в средней категории достиг финиша известный в Семее бегун, победитель Абай-марафона 2024 года 35-летний Хусан Файзиев.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Отец четверых детей, инструктор по физической подготовке воинской части на своем примере показывает родным и друзьям результат активности.

Абсолютным победителем "Забега единства" стал житель села Елтай Урджарского района, член сборной области Абай по лыжным гонкам Нартай Турлыбекулы. 23-летний парень одолел пять километров меньше чем за 17 минут.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

День единства народа Казахстана и 30-летие Ассамблеи семейчане отметили не только забегом.

На острове Бейбитшилик, известном уголке природы между правым и левым берегами Иртыша, состоялся праздничный концерт "Ынтымақ, бірлік, келісім – басты байлық ел үшін". Этнокультурные центры порадовали горожан своим творчеством.

Насыщенная программа включила выставку ремесленников "Асыл мұра", ярмарку местной продукции, спортивную площадку, на которой состоялся турнир по казак куреси, а также театрализованное представление актеров театра имени Абая "Ел қуаты – бірлікте".

Ранее мы писали, что под девизом "30 лет единства – 30 лет Ассамблее" в Астане на старт вышли более 3000 человек.