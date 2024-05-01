Алматинцы отмечают День единства народа Казахстана
Праздник начался с церемонии награждения волонтеров, активных граждан, деятелей культуры, которые принимали участие в сборе и доставке гуманитарной помощи и помогали пострадавшим от паводков. Их заслуги отметили в рамках общереспубликанской акции "Береке – бірлікте".
Фото: Zakon.kz
Праздничные мероприятия продолжились программой популярных творческих коллективов и этнокультурных объединений.
В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы этнокультурных объединений: ансамбль "Агугай", группа "Дервиши", Анжелика Шагарова, ансамбль "Наири", ансамбль Аббоса Касимова ABBOS (Узбекистан), Ситора Назарова, ансамбль "Казан Нурлары" (Татарстан), Руми и Янис, ансамбль кавказских танцев "Бахар", дуэт "Эламан" (Кыргызстан), Роман Ким, ансамбль "Нам Сон" и группа "МузАрт".
Одновременно с концертом перед Дворцом Республики развернулась благотворительная ярмарка и гастрофестиваль. Более 10 известных ресторанов представили национальные блюда казахской, турецкой, узбекской, корейской, немецкой, китайской, грузинской, русской, армянской, уйгурской кухонь. Вырученные средства будут перечислены в корпоративный фонд "Демеу Қазақстан қоры" в пользу ликвидации последствий паводков.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В 18:00 на площади имени Абая будет организован благотворительный концерт, на сцене выступят звезды казахстанской эстрады: Айкын, Qanay, Ayree, группа КешYOU, Ильхан Ыксан, Бекзат Кунанбай, Сиситай, группа "Азия", Артур Давлетьяров, Айгерим Калаубаева, Улангасыр Ками и группа ALPHA.
Дэнис Олсен преподает финансы в университете. Приехал из США, штат Орегон. Уже год живет в Алматы.
Фото: Zakon.kz
"Я специально пришел на этот праздник. Приятно смотреть, что в Казахстане все народы живут в единстве. Сам концерт очень крутой! С праздником, казахстанцы".
Житель мегаполиса Берик Сандыбаев считает, что важно сохранять это единство и дружбу народов.
Фото: Zakon.kz
"Это большой праздник, праздник теплоты и дружбы. У меня очень много друзей разных национальностей. Все мы как одна большая семья. Для казахстанцев важно сохранять это единство и дружбу народов. Пусть в Казахстане всегда царят мир и спокойствие".
Другая жительница Алматы Айдана Баймульдинова рассказала, что у нее с друзьями есть традиция – каждый год отмечать 1 мая на площади и поздравлять друг друга.
Фото: Zakon.kz
"Казахстан объединил сотни народов, которые живут в согласии. Для меня 1 Мая – большой праздник. У меня с друзьями традиция всегда собираться в этот день на площади и поздравлять друг друга".
Алина Кан пожелала казахстанцам мира и взаимоуважения.
Фото: Zakon.kz
"В первую очередь хочется поздравить все народы Казахстана и сказать спасибо всем, что мы ценим и храним мир и взаимоуважение".
Этнический мозамбиец, родившийся в Казахстане, Крис Блэк рассказал, что чувствует себя казахом.
Фото: Zakon.kz
"Моя мама – казашка, отец – мозамбиец. Я вырос в казахских традициях и казахском воспитании. Я чувствую себя казахом. В этой стране комфортно всем национальностям. С праздник, земляки!"
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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