Алматинцы отмечают День единства народа Казахстана

С утра жители мегаполиса пришли на площадь перед Дворцом Республики, чтобы поздравить друг друга с праздником и насладиться концертом, в котором принимают участие творческие коллективы этнокультурных объединений Казахстана и других стран, сообщает Zakon.kz.

Праздник начался с церемонии награждения волонтеров, активных граждан, деятелей культуры, которые принимали участие в сборе и доставке гуманитарной помощи и помогали пострадавшим от паводков. Их заслуги отметили в рамках общереспубликанской акции "Береке – бірлікте".

Фото: Zakon.kz

Праздничные мероприятия продолжились программой популярных творческих коллективов и этнокультурных объединений.

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы этнокультурных объединений: ансамбль "Агугай", группа "Дервиши", Анжелика Шагарова, ансамбль "Наири", ансамбль Аббоса Касимова ABBOS (Узбекистан), Ситора Назарова, ансамбль "Казан Нурлары" (Татарстан), Руми и Янис, ансамбль кавказских танцев "Бахар", дуэт "Эламан" (Кыргызстан), Роман Ким, ансамбль "Нам Сон" и группа "МузАрт".

Одновременно с концертом перед Дворцом Республики развернулась благотворительная ярмарка и гастрофестиваль. Более 10 известных ресторанов представили национальные блюда казахской, турецкой, узбекской, корейской, немецкой, китайской, грузинской, русской, армянской, уйгурской кухонь. Вырученные средства будут перечислены в корпоративный фонд "Демеу Қазақстан қоры" в пользу ликвидации последствий паводков.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В 18:00 на площади имени Абая будет организован благотворительный концерт, на сцене выступят звезды казахстанской эстрады: Айкын, Qanay, Ayree, группа КешYOU, Ильхан Ыксан, Бекзат Кунанбай, Сиситай, группа "Азия", Артур Давлетьяров, Айгерим Калаубаева, Улангасыр Ками и группа ALPHA.

Дэнис Олсен преподает финансы в университете. Приехал из США, штат Орегон. Уже год живет в Алматы.

Фото: Zakon.kz

"Я специально пришел на этот праздник. Приятно смотреть, что в Казахстане все народы живут в единстве. Сам концерт очень крутой! С праздником, казахстанцы".

Житель мегаполиса Берик Сандыбаев считает, что важно сохранять это единство и дружбу народов.

Фото: Zakon.kz

"Это большой праздник, праздник теплоты и дружбы. У меня очень много друзей разных национальностей. Все мы как одна большая семья. Для казахстанцев важно сохранять это единство и дружбу народов. Пусть в Казахстане всегда царят мир и спокойствие".

Другая жительница Алматы Айдана Баймульдинова рассказала, что у нее с друзьями есть традиция – каждый год отмечать 1 мая на площади и поздравлять друг друга.

Фото: Zakon.kz

"Казахстан объединил сотни народов, которые живут в согласии. Для меня 1 Мая – большой праздник. У меня с друзьями традиция всегда собираться в этот день на площади и поздравлять друг друга".

Алина Кан пожелала казахстанцам мира и взаимоуважения.

Фото: Zakon.kz

"В первую очередь хочется поздравить все народы Казахстана и сказать спасибо всем, что мы ценим и храним мир и взаимоуважение".

Этнический мозамбиец, родившийся в Казахстане, Крис Блэк рассказал, что чувствует себя казахом.

Фото: Zakon.kz

"Моя мама – казашка, отец – мозамбиец. Я вырос в казахских традициях и казахском воспитании. Я чувствую себя казахом. В этой стране комфортно всем национальностям. С праздник, земляки!"

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

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