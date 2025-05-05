Мир на паузу не ставится: как растут дети цифровой эпохи

Еще недавно словом мышь мы называли пушистого грызуна, а теперь беспроводное устройство. Шалаши из одеял уступили место виртуальным замкам. Детство переселилось в телефон, не спросив разрешения. Как именно это случилось и как на все это реагировать родителям, в материале Zakon.kz.

Онлайн с рождения

Сегодняшние дети впервые улыбаются не родителям, а фронтальной камере. Они учатся свайпить раньше, чем говорить. Смартфон становится первой игрушкой, а умные колонки и видеохостинги – первой сказкой на ночь. Героев уже не озвучивают бабушки, все делает алгоритм. И это уже не выбор – новая реальность. Современные дети не просто родились в цифровом мире, они никогда не видели другого. Экран стал не просто развлечением, а главным окном в мир. Именно через него дети узнают новости, играют, учатся и дружат.

«Развитие гаджетов и цифровой среды привело к тому, что современным детям стало важно быть онлайн. Так они создают и поддерживают дружеские связи. И для того, чтобы поддерживать общение, им нужно все время быть "в Сети", соответственно, постоянно проверять мессенджеры, соцсети и приложения. Это создает зависимость и смещает фокус внимания ребенка с его реальной жизни на виртуальную», – отмечает психолог Асем Мурзакулова.

Современные дети и образование

Формат обучения в школе стал для нового поколения своего рода испытанием. Нужно сидеть пять-шесть уроков по 40 минут, внимательно слушать учителя, ничего не листать и не ставить на паузу, но в школе нет кнопки “пропустить”. Вот тут и начинаются проблемы. Проблемы не с интеллектом, не с желанием, а с восприятием.

Мозг ребят настроен на другой формат: динамичный, фрагментированный, визуальный. А уроки – это монотонность, текст, вечное ожидание перемены. Но специалисты отмечают, что внедрение интерактива положительно влияет на усвоение знаний подрастающего поколения. Поэтому сегодня на занятиях все чаще звучит не только голос учителя, но и аудиофрагменты, видеоролики, подкасты. Задания оформляют не в тетрадях, а в презентациях.

Классический формат обучения для ребенка – это как смотреть немой фильм после жизни в очках с функцией виртуальной реальности. И дело здесь совсем не в том, что он плохой ученик, а потому что его восприятие мира стало другим. И мы должны это учитывать.

Однако многое зависит от родителей. Мать двух детей Дарья Хомякова не дает открытого доступа своим детям к гаджетам, они живут здесь и сейчас, и она сама контролирует их время, проведенное со смартфоном в руках.

"В современном обществе сложно оградить детей от гаджетов, но это далеко не основная часть их жизни. Мой сын учится во втором классе, и могу сказать, что гаджеты нам действительно помогают. Например, когда нужно сделать реферат, он сам ищет информацию в интернете. Для меня важно, чтобы он учился анализировать, отделять главное от второстепенного, ориентироваться в потоке данных. Единственное, я пока не разрешаю ему пользоваться искусственным интеллектом. Хочу, чтобы он сначала сам научился формулировать свои мысли" Дарья Хомякова, мама двоих детей

Учеба требует концентрации, терпения, скучных повторов. Но современный мозг "заточен" под клиповое мышление. Когда информация не мигает, не прыгает и не поет, внимание автоматически теряется. Ребенок не ленивый, он просто настроен на другой ритм. У него восприятие жизни отличается от того, как привыкли взрослые.

Учителя говорят: "Они не слушают". Но на деле многие не могут слушать долго. Их мозг привык к мультимедийному допингу, к потоку информации и бесконечной умной ленте в социальных сетях. Неограниченный доступ к смартфонам, планшетам и ноутбукам дает о себе знать.

Почему взрослые зачастую не понимают детей

Они росли в другом мире, где телефоны были домашними, со станцией подзарядки, а не с камерой на 108 мегапикселей. И чтобы поговорить с другом, нужно было идти к нему домой и звонить в дверь, а не кидать голосовые сообщения в мессенджеры. Фотографии печатались, хранились в альбомах десятилетиями, а не исчезали через 24 часа. Тогда гаджеты еще не были неотъемлемой частью детства, а интернет не заменял общения во дворе.

"Предыдущее поколение росло, когда первые смартфоны и планшеты только появлялись. Тогда мобильные цифровые развлечения только начинали свое развитие, так же как и социальные сети. На тот момент в основном ими пользовались люди взрослые, формирование которых уже в принципе завершилось" Асем Мурзакулова, психолог

Взрослые похожи на туристов, потерявшихся в новой стране без карты. Они знают, как было “тогда”, но плохо ориентируются в “сейчас”. Они говорят: “Раньше было лучше”, потому что у них есть с чем сравнивать, а дети не сравнивают. Они просто живут в своей реальности, где мультфильмы не ждут по расписанию, а нужную информацию ищут не в книгах, а в поисковой строке. Для них цифровой мир не инновация, а норма с рождения.

Но если говорить откровенно, взрослые тоже часто хватаются за гаджеты как за спасательный круг. Смартфон кажется идеальным способом занять ребенка. Тихо, удобно, без капризов. Но то, что удобно взрослым, не всегда полезно детям.

“Маленьким детям гаджеты вовсе не нужны. Более того, для тела маленького ребенка пребывание в статичной позе более 15 минут является стрессом, так как природой заложено, что ребенок будет активно двигаться. Детский мозг развивается в действии и в движении”, – отмечает Асем Мурзакулова.

Что с этим делать

Прежде всего, не паниковать и не демонизировать гаджеты. Это не враг, а инструмент. Не меч, а кисть. Не интернет портит детей, а отсутствие понимания взрослых. Гаджеты могут развивать, вдохновлять и обучать. Важно не запрещать, а учить, объяснять, как отличить фейк от факта, как не раствориться в ленте, критически мыслить, даже если информация подается с эффектами и музыкой.

"У нас дома есть свои правила пользования гаджетами. После восьми вечера дети не смотрят мультики. Это наше время для отдыха без экранов. В компьютерные игры может играть только старший сын, ему восемь лет. Дочери мы пока такую возможность не предоставляем, считаем, что ей еще рано. При этом и сыну разрешается играть только в субботу и воскресенье, и не дольше двух часов в день. Мы с мужем пытались внедрить систему с таймером на мультики, но, честно говоря, в нашей семье она не прижилась", – рассказывает Дарья Хомякова, мать двоих детей.

Психологи утверждают, что пользование ребенка гаджетами является ответственностью родителя. Родитель должен контролировать этот процесс. Если папа или мама дают своему ребенку смартфон или планшет, они должен четко понимать, для чего это нужно.

"Есть два аспекта, которые родители должны учитывать. Первый – использование гаджетов может негативно влиять на здоровье ребенка. Например, голубой свет, который исходит от экрана, может нарушать сон, так как голубое свечение считывается мозгом как дневной свет. От этого могут быть проблемы с засыпанием. Сон критически важен для развития ребенка. Также просмотр видео во время еды может привести к проблемам с пищеварением. Часто малышам ставят мультики, чтобы отвлечь их внимание и в этот момент накормить. Так делать не надо. Второй аспект – гаджеты дают доступ к любой информации, в том числе и к той, к которой детская психика не готова. А задача родителя – защищать своего ребенка, в том числе и от информации, которая не подходит ему по возрасту", – рассказывает Асем Мурзакулова.

Нужно создавать баланс. Пара часов в день – это вполне нормально. Ребенку всегда нужна альтернатива. Живое общение, тактильность, общение лицом к лицу, заинтересованность родителя в том, чем живет и дышит его ребенок. Все данные факторы перезапускают восприятие ребенка, возвращают тело и разум в реальность.

И часто детям это нравится, они готовы и рады взаимодействовать с этим миром, просто им давно не предлагали, важен подход. Родители должны поощрять живое общение, создавать для этого условия. Звать друзей детей в гости, вместе быть на природе, отмечают специалисты.

Интернет – уже часть мира, как асфальт под ногами или небо над головой. Наша задача – не выдернуть розетку, а протянуть руку. Научить плавать в этом цифровом океане. Потому что гаджеты – это просто фоновый шум. А настоящая тишина, опора и ориентир – семья. Та, что не боится новых технологий, не бежит от перемен, а идет рядом. Спокойно, с пониманием.