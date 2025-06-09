Три года спустя: как сейчас выглядит и живет Капшагай, ставший Конаевым

В 2022 году, когда бывший Капшагай решением президента обрел статус административного центра Алматинской области, казалось, настало его время выйти из тени соседа-мегаполиса. Однако удалось ли "кораблю" "поплыть" по-новому под новым именем или вышло только не утонуть?

Отметим, что в год "Заката Капшагая и рассвета Конаева" Zakon.kz уже наведывался в скромный курортный городок, вдруг преисполнившийся амбиций. И тогда спешно наводящий марафет центр области поразил журналистов контрастами. С одной стороны – держите котоподобный диско-шар прямо на въезде, ухоженные клумбы, новенькие детские площадки и, конечно, модные фотозоны "для привлечения молодежи". С другой – нога прогресса еще не ступила на территорию автовокзала, а свежеокрашенные дома первой линии, за счет извечных проблем с канализацией, выглядели лучше, чем пахли.

Впрочем, наличия в Капшагае-Конаеве некоторых "нюансов" не утаивали и в акимате Алматинской области, коему отныне статусный город достался с "довеском" старой нестатусности. Посему критику местных жителей принимали. Признавали: "Да, по первости дела взялись за внешнюю красоту, но и до внутреннего мира обязательно доберемся".

Последний и правда был – не для впечатлительных особ. Только из короткого интервью с тогдашним руководителем пресс-службы акимата региона Галымуратом Жукел выяснилось, что:

Уже упомянутая канализация изношена, как следствие, люди вынуждены вести неравную борьбу с тараканами.

Дома ветхие, крыши текут.

Школ не хватает.

Рабочих мест – тоже.

С той памятной встречи минуло три года. Что изменилось? С точки зрения властей – многое. Пройдемся по самым болезненным вопросам.

Коммуникации

В областном акимате нам сообщили: отремонтировано 26 км водоснабжения и канализации. Вдобавок:

"На модернизацию насосных станций из республиканского бюджета было выделено 10 млрд тенге, в текущем году уже будут завершены строительно-монтажные работы. Городская котельная, обеспечивающая население и соцобъекты централизованным теплоснабжением с установленной мощностью 192 Гкал/час, изначально работала на топочном мазуте. За счет средств местного бюджета котельная переведена на газ".

Также к газу подключены 6408 потребителей областного центра и прилегающих населенных пунктов. В том числе 5499 квартир, 27 предприятий, 77 мело-коммунальных объекта. В целом доля подключения объектов города к газу составляет 42% (в 2022 году 25% – 3540 абонентов).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета выросли в 3,9 раза (в 2021 году – 7,2 млрд тенге, уточненный бюджет в 2025 году – 28,5 млрд тенге).

Основное направление расходов бюджета – жилищно-коммунальное хозяйство (53,4%), к коему в том числе относится строительство домов, обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения, транспорт и коммуникации.

"Согласно Комплексного плана социально-экономического развития города Конаев на 2023-2027 годы за счет городского бюджета реализуются 52 проектов (по водоснабжению и водоотведению – 16 проектов, по теплоснабжению и электроснабжению – 21 проект, дороги – 3 проекта, инженерно-коммуникационные сети – 4 проекта, благоустройство– 8 проекта) на сумму 7,2 млрд тенге", – отчитались в акимате Алматинской области.

Среднее образование

Построены и введены в эксплуатацию 2 новые школы:

За счет инвесторов: Средняя школа в селе Коскудык на 100 мест (2023 год).

За счет бюджета: Школа-лицей в городе Конаев на 900 мест (2023 год).

Капитальные ремонты и планы на ближайшие годы:

СШ №4 им. К. Кайсенова – закрыта на капитальный ремонт, планируемое открытие – сентябрь 2025 года;

СШ №5 им. А. Жубанова – капитальный ремонт запланирован на 2025 год (идут конкурсные процедуры);

Гимназия №2 – капитальный ремонт намечен на 2026 год, проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы имеется.

Занятость

За 2022-2024 годы создано 7130 новых рабочих мест, в том числе 3298 – постоянные.

"На данный момент уровень безработицы составляет 4,5%. В рамках "Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы" в 2022-2024 годах охвачено более 6628 граждан, из них 3115 человек трудоустроены на постоянные рабочие места. За отчетный период на обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" направлено 539 человека, после обучения 71 человек получили поддержку от государства в виде грантов и микрокредитов. На социальные рабочие места направлено 102 человека, на молодежную практику – 157 человек, на общественные работы – 1240 человек, на первое рабочее место – 76 человек, на контракт поколений – 8человек, на серебряный возраст – 111 человек", – подчеркнули в акимате.

И уточнили: в этом году планируется трудоустроить 900 человек на постоянные рабочие места.

При этом численность населения на 1 мая 2025 года – 57 618 человека. В 2022-м было 55 200.

Но это – официальная позиция.

А как "до-после" оценивают сами горожане?

"Парки зеленые, тенистые, поливаются газоны. Много детских аттракционов. Открылся Центр долголетия для людей пожилого возраста. Люди занимаются танцами, йогой, скандинавской ходьбой, восточной зарядкой и другим – все бесплатно. Новые набережные с необычными архитектурными формами, фонтанами, декоративной растительностью, детскими площадками, кафе. Реконструируется рынок, открылось много новых торговых точек, появились социальные магазины с хорошими ценами. Построено много жилых домов. Открылась семейная поликлиника, где медицинская помощь более доступна, могут направить на бесплатное диагностическое обследование в Алматы. Автобусов городских стало больше", – хвалит местная жительница Светлана.

И тут же добавляет "но": те же автобусы маленькие и не очень вместительные, из-за чего народ возмущается неудобством в часы пик.

Да, как ни трудно в это поверить, а дорожное движение здесь стало куда интенсивнее, посему кино превратилось в жизнь. Много машин. Много людей, по мнению чиновников, видимо, жаждущих не столько хлеба, сколько зрелищ. Иначе как объяснить бесконечные концерты и праздники на площади, от которых трясутся стены и болят перепонки у обитателей близлежащих домов?

"Тишины и покоя нет. Зато выросли тарифы на отопление, электроэнергию – за все коммунальные услуги", – перечисляет наша собеседница.

Что ж, пройдемся еще разок, только уже ногами и с учетом отзывов, по "отличникам" и двоечникам" из внушительного списка.

Визуальный ряд действительно не вызывает нареканий. Нам тоже глянулись все эти ажурные кружева малых архитектурных форм, длинные бусы новеньких домов и аккуратный узор брусчатки, прикрывшие собой песчаную наготу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но вот "волдырем" на площади вскакивает, судя по всему, та самая сцена для кутежа, что клянут конаевцы.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, к нескончаемому торжеству можно относиться по-разному. В отличие от.

"Самая большая беда сейчас – нехватка воды. Обычной. Потому что город вырос, и системы просто не тянут такую нагрузку", – рассказывает Юлия.

Драгоценную влагу, в разных ее проявлениях, кстати, в разговорах поминали часто. Досталось и местному "морю". К примеру, не всех устраивает облик муниципального пляжа – люди недоумевают, что за ограждения и возникшие как по волшебству "платные" шлагбаумы перерезают его территорию в разных районах, косо поглядывают на активные строительные работы. Ведь речь как-никак идет о водоохранной зоне...

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Да хорошо все сделали", – упрямо заявляет владелец одного из вереницы пляжных кафе, заметив наш интерес.

По его словам, он родился в Капшагае и на контрасте действительно видит позитивные перемены.

"Городские пляжи переданы в доверительное управление ТОО "Қонаев Тұрғын үй" и ГКП на ПХВ "Жасыл қала Қонаев". Данные компании несут ответственность за содержание и обслуживание пляжей. На пляжах обеспечено дежурство спасателей, оборудованы санитарные зоны. В целях обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения и размещены информационные баннеры", – вторят тем временем в акимате.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Тут, смотрите, все чисто, бесплатно. Деньги берут только за стоянку авто и аренду топчана. Все есть, люди купаются. Я здесь точку держу – теперь много людей бывает. Бизнес процветает", – улыбается предприниматель и, приняв журналистов за туристов, подсказывает, по каким локациям еще следует прогуляться.

Одна из них, безусловно, парк, который за последние три года стал еще краше.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Правда, стоит чуть свернуть с проторенного "туристического" маршрута – новенький Конаев тут же повернется к вам старым-добрым Капшагаем.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но оно и неудивительно. Нелегко "починить" за три года то, что ломалось все 33.

Как считают в акимате Алматинской области, "Конаев не только укрепляет свой статус административного центра, но и уверенно движется к статусу комфортного и современного".

И в это движение действительно очень хочется верить. Как и в то, что однажды весь солнечный город засияет так же, как пресловутый зеркальный кот на въезде в него.