Подросток из Алматы организовал обмен цифровых активов на 5,6 млрд тенге

В Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов на 5,6 млрд тенге. Об этом 13 марта 2025 года заявили Zakon.kz в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Так, в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в Telegram и на платформе OLX.

"Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта", – говорится в сообщении АФМ.

Уже в 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.

"В результате за период с 2021 по 2024 год осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5 до 2,5%". Пресс-служба АФМ РК

На незаконно полученные вознаграждения подозреваемый приобрел авто Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест.

В итоге приговором суда его признали виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере") и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.

Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 доллара и автомашина Mitsubishi.

В АФМ уточнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

В соответствии с законом "О цифровых активах" любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.

Ранее сообщалось, что казахстанскому предпринимателю Марату Абиеву вынесли еще один приговор. 14 февраля 2025 года его осудили за создание ОПГ, незаконные действия с нефтью и контрабанду. На этот раз он получил 9 лет. Его соучастники приговорены к 8 годам лишения свободы.