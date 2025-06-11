Лазурные озера и шум волн: врачи рассказали, как избежать заболеваний на отдыхе у водоемов
Безусловно, для купания подходят не все водоемы. В неприспособленных для этого местах есть шанс заразиться инфекционной болезнью.
Чтобы избежать неприятных случаев заболевания, а иногда и госпитализации, ежегодно перед началом купального сезона специалисты санитарно-эпидемиологической службы ведут лабораторный контроль за безопасностью и качеством воды, почвы прибрежного грунта.
В Алматы для отдыха горожан и гостей мегаполиса предусмотрены 27 открытых водоемов. Так, через территорию Алатауского района протекает 5 открытых водоемов, Алмалинского – 2, Ауэзовского – 1, Бостандыкского – 3, Жетысуского – 3, Медеуского – 8 и Турксибского – 5. На них ежегодно с мая по сентябрь проводится забор воды для эпидемиологического мониторинга их состояния. Пробы берутся на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели, рассказали в ДСЭК Алматы. Но более двух лет многие из указанных локаций не заполняются водой из-за капитальной реконструкции.
"Согласно постановлению акима Алматы от 9 июля 2019 года №3/447 "Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях города Алматы", в мегаполисе определены зоны отдыха для населения для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах: 1) БАК им. Д. Кунаева – пляж роща Баума; 2) БАК им. Д. Кунаева – пляж зоны отдыха Гульдер; 3) озеро Сайран, восточная сторона, Алмалинский район – пляж 200 метров в южном направлении от улицы Толе би, западная сторона озера, Ауэзовский район – пляж 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса". ДСЭК Алматы
Поэтому в 2025 году вышеуказанные пляжи не будут функционировать. На сезонном озере Сайран работы по благоустройству и реконструкции береговой линии продолжаются с 2023 года. В Большой Алматинский канал имени Д. Конаева (БАК) в Жетысуском и Турксибском районах вода этим летом, как и в предыдущие годы, также не будет поступать. Обусловлено это дефицитом воды в Бартогайском водохранилище, расположенном в Алматинской области. В предыдущие годы в БАК вода поступала из указанного водохранилища.
Но для алматинцев есть альтернатива – областные водоемы и Капшагайское водохранилище. И в этих локациях для безопасности летнего отдыха исследуется вода на вредоносные микроорганизмы.
Отдых с купанием в местных водоемах
Фото: Zakon.kz
Так, в текущем году перед открытием купального сезона было отобрано 119 проб воды, чтобы проверить на санитарно-химические, микробиологические и паразитарные показатели. Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, по результатам анализа все пробы соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
Также был проведен отбор 10 проб воды из водоемов на вирусологические исследования (холеру). Результаты были отрицательные. До холодов исследования в зонах отдыха области будут проводиться систематически.
В то же время врачи в целях профилактики инфекционных заболеваний, связанных с купанием и отдыхом в летний период, призывают:
- не полоскать рот, не мыть фрукты, овощи, посуду в открытых водоемах;
- помнить, что вода открытых водоемов непригодна для питьевых целей.
Детям рекомендуется купаться при температуре воды не ниже 20°С и наружного воздуха +23°С только в разрешенных и специально оборудованных местах под наблюдением взрослых. При неблагоприятных погодных условиях купания отменяются.
- Для купания следует выбирать песчаное дно, свободное от тины, водорослей, коряг, острых камней. Глубина водоема в местах купания детей составляет от 0,7 до 1,3 м.
- Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.
- Размещение мест массового отдыха проводится с учетом отдаления от мест спуска сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения или располагаться выше указанных источников загрязнения на расстоянии не менее 500 м, а также за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды.
Но даже при соблюдении всех правил поведения на воде и выбора места купания случаются ситуации, когда плескание в воде может стать причиной кожных высыпаний, аллергии и желудочных инфекций из-за бактерий, вирусов и паразитов, которые попали в воду.
Как отмечают санэпидврачи, грязная вода может содержать различные микроорганизмы – бактерии, вирусы, паразиты и грибки. Они способны вызвать инфекционные и аллергические заболевания.
Заразиться в водоемах можно сальмонеллезом, дизентерией, холерой. Кроме этого, вода, загрязненная мусором или бактериями, может вызвать различные кожные заболевания, такие как дерматиты, экзема и другие инфекции кожи.
Подобный случай произошел с нашей соотечественницей. Летом во дворе собственного дома молодая мамочка наполнила ребенку надувной бассейн водой, осчастливив малыша возможностью поплескаться в жаркий день.
Ребенок с удовольствием резвился в солнечный день в собственном "море". Но пошел дождь и купание пришлось остановить. Непогода стояла весь следующий день. На утро второго дня, когда выглянуло солнышко и вода прогрелась, счастливый малыш продолжил игры в бассейне.
Вечером, укладывая сына спать, женщина заметила крапивницу по всему телу ребенка.
"По телу сына пошла сыпь, похожая на крапивницу. Я подумала, что или ребенка укусили насекомые, или началась аллергия. Также во время купания он мог наглотаться воды. Следом на коже образовались волдыри. Врачи заподозрили пищевую аллергию и направили на сдачу анализов. Но крапивница с зудом не проходила с июня до почти октября месяца", – поделилась алматинка.
Фото: из личного архива
Как заметила обеспокоенная мама, кожные высыпания начали проходить только к осени. Родители так и не поняли, с чем именно связаны кожные проявления ребенка. Но так как проблема со здоровьем у малыша началась после купания в бассейне с двухдневной водой, которую не поменяли после дождя и нескольких купаний, мама предполагает, что все-таки ее сын наглотался застойной воды.
По мнению ДСЭК Алматы, вероятность заражения человека напрямую зависит от чистоты воды, санитарного состояния окружающей территории, а также климатических условий и времени года.
"Морская вода благодаря высокой солености и постоянному движению волн обычно менее подвержена фекальному загрязнению. В пресных водоемах – реках, озерах, прудах – риск инфекций, как правило, выше", – отметили врачи-эпидемиологи.
По мнению медиков, чтобы отдых прошел безопасно, важно понимать, какие болезни могут передаваться через воду, как происходит заражение и какие меры помогут сохранить здоровье.
Основные инфекции, передающиеся через воду:
- Бактериальные кишечные инфекции (холера, сальмонеллёз, шигеллёз).
- Вирусные заболевания, включая энтеровирусы и гепатит А.
- Паразитарные инфекции (шистосомоз, лямблиоз, криптоспоридиоз).
- Грибковые и кожные инфекции.
- Воспаления глаз и ушей, вызванные контактом с загрязненной водой.
Особенности заражения в морской воде
Морская вода благодаря высокой солености и хорошей циркуляции снижает концентрацию многих патогенов, однако определенные опасности остаются:
• В некоторых местах морская вода загрязняется речными стоками и канализацией, что увеличивает вероятность заражения вирусами и бактериями (в том числе энтеровирусами и вирусом гепатита А).
• После купания в загрязненных прибрежных водах возможны кожные и глазные инфекции, а также воспаления ушей.
Практические советы для безопасного отдыха на воде
- Избегайте купания в водоемах с заметными загрязнениями или цветением воды.
- Не заглатывайте воду во время купания и старайтесь не допускать попадания воды в нос и глаза.
- Не плавайте с открытыми ранами и повреждениями кожи.
- Пейте только бутилированную или предварительно очищенную воду.
- После купания обязательно принимайте душ с мылом.
- При появлении симптомов инфекции (лихорадка, диарея, высыпания, покраснение глаз) обращайтесь к врачу без промедления.
При выборе страны или региона для отдыха обязательно учитывайте уровень санитарии и качество воды, а также распространенные в этих местах инфекции – это позволит снизить риски и подготовиться к мерам профилактически.
По данным Департамента СЭК Алматы, за 5 месяцев 2025 года в городе зарегистрировано два случая заражения вирусным гепатитом А среди лиц, отдыхавших в Таиланде и ОАЭ.
Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Сауле Садыкова рассказала, что может водиться в стоячей воде или в открытых водоемах, не предназначенных для купания. Это неизбежно может явиться причиной инфекции.
"Причиной инфекции при попадании воды в рот во время купания могут стать разнообразные микроорганизмы. Такие как бактерии, вирусы, паразиты. Они находят в этих открытых водоемах благоприятные условия: влажность, тепло, лучи Солнца и стоячая вода". Сауле Садыкова
Фото: Zakon.kz
Она добавила, что вода в основном очищается благодаря течению, например, в горных реках. Вода в них не застаивается. Открытые же водоемы, небольшие озера, где в основном течение уносит воду в середину водоема, могут иметь непригодные условия для водных процедур, особенно около прибрежной зоны, куда отходят все нечистоты.
"Там вода практически не движется. И это самая благоприятная среда для размножения микробов, для их жизнедеятельности. Купаясь в таких водоемах, даже при заглатывании небольшого количества воды или попадании ее через нос возбудители могут вызывать инфекционные заболевания, передающиеся водным путем. Вероятность заражения инфекционными заболеваниями увеличивается практически с 10% до 20%".Сауле Садыкова
Вместе с тем вода в водоемах может значительно загрязняться, если поблизости находятся какие-то фермерские хозяйства. Вероятность того, что туда могут сливаться испражнения животных, очень велика.
"Загрязнение может происходить, к примеру, от находящихся рядом канализационных стоков. Вода может загрязняться водоплавающими птицами или животными, которые приходят на водопой. Также вода может загрязняться купающимися домашними питомцами, которые отдыхают вместе со своими хозяевами". Сауле Садыкова
Кроме того, вода может загрязняться микробами, которые выделяют больные люди с какими-то кишечными расстройствами. Все эти случаи загрязнения являются источником инфекции, которая вызывает заболевания, передающиеся водным путем. Но даже в морской воде необходимо быть предельно внимательным. По мнению Сауле Садыковой, за границей также нужно следовать определенным правилам.
"Избегать переполненных пляжей, потому что скученность людей также не способствует чистоте воды. Люди могут справлять нужду в воду, а их большое количество не позволяет этим водоемам быстро очищаться. Поэтому в ней может быть большое количество микробов, вирусов и разных возбудителей", – заключала врач-инфекционист.
С коллегой согласен дерматовенеролог. По словам Аскара Хабижанова, к.м.н., доцента, завкафедрой дерматовенерологии НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова", за границей спектр заболеваний также может быть велик. Купания могут негативно отразиться на здоровье организма различными аллергическими дерматитами. Это возможно как следствие контакта с экзотическими рыбами, насекомыми, растениями и многим другим.
Поэтому, как советует врач, в заморских странах лучше купаться в сланцах, коралках или кроксах. К мерам защиты при купании в сомнительных бассейнах все вышеописанные советы также относятся.
При выходе из плавательного бассейна обязательно нужно обмыться, помыть руки с мылом. Пользоваться средствами индивидуальной защиты: полотенцем и личными вещами. При отдыхе в бассейнах желательно не ходить босиком, а надевать обувь, чтобы избежать возможного заражения грибковыми заболеваниями.
При малейших признаках недомогания после купания в водоемах, например, если у вас повысилась температура, начались диспепсические расстройства, появились тошнота, рвота, сыпь, возник зуд, боль в горле, нужно незамедлительно обратиться к врачу.