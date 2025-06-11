Лазурные озера и шум волн: врачи рассказали, как избежать заболеваний на отдыхе у водоемов

В жаркие летние дни каждый желает освежиться, погрузившись в бодрящую воду. Июнь, июль, август – время купального сезона. Но отдых на воде не всегда приносит тот эффект для организма, который ожидают. В чем кроется опасность досуга на водоемах – в материале Zakon.kz.

Безусловно, для купания подходят не все водоемы. В неприспособленных для этого местах есть шанс заразиться инфекционной болезнью.

Чтобы избежать неприятных случаев заболевания, а иногда и госпитализации, ежегодно перед началом купального сезона специалисты санитарно-эпидемиологической службы ведут лабораторный контроль за безопасностью и качеством воды, почвы прибрежного грунта.

В Алматы для отдыха горожан и гостей мегаполиса предусмотрены 27 открытых водоемов. Так, через территорию Алатауского района протекает 5 открытых водоемов, Алмалинского – 2, Ауэзовского – 1, Бостандыкского – 3, Жетысуского – 3, Медеуского – 8 и Турксибского – 5. На них ежегодно с мая по сентябрь проводится забор воды для эпидемиологического мониторинга их состояния. Пробы берутся на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели, рассказали в ДСЭК Алматы. Но более двух лет многие из указанных локаций не заполняются водой из-за капитальной реконструкции.

"Согласно постановлению акима Алматы от 9 июля 2019 года №3/447 "Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях города Алматы", в мегаполисе определены зоны отдыха для населения для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах: 1) БАК им. Д. Кунаева – пляж роща Баума; 2) БАК им. Д. Кунаева – пляж зоны отдыха Гульдер; 3) озеро Сайран, восточная сторона, Алмалинский район – пляж 200 метров в южном направлении от улицы Толе би, западная сторона озера, Ауэзовский район – пляж 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса". ДСЭК Алматы

Поэтому в 2025 году вышеуказанные пляжи не будут функционировать. На сезонном озере Сайран работы по благоустройству и реконструкции береговой линии продолжаются с 2023 года. В Большой Алматинский канал имени Д. Конаева (БАК) в Жетысуском и Турксибском районах вода этим летом, как и в предыдущие годы, также не будет поступать. Обусловлено это дефицитом воды в Бартогайском водохранилище, расположенном в Алматинской области. В предыдущие годы в БАК вода поступала из указанного водохранилища.

Но для алматинцев есть альтернатива – областные водоемы и Капшагайское водохранилище. И в этих локациях для безопасности летнего отдыха исследуется вода на вредоносные микроорганизмы.

Отдых с купанием в местных водоемах

Фото: Zakon.kz

Так, в текущем году перед открытием купального сезона было отобрано 119 проб воды, чтобы проверить на санитарно-химические, микробиологические и паразитарные показатели. Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, по результатам анализа все пробы соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Также был проведен отбор 10 проб воды из водоемов на вирусологические исследования (холеру). Результаты были отрицательные. До холодов исследования в зонах отдыха области будут проводиться систематически.

В то же время врачи в целях профилактики инфекционных заболеваний, связанных с купанием и отдыхом в летний период, призывают:

не полоскать рот, не мыть фрукты, овощи, посуду в открытых водоемах;

помнить, что вода открытых водоемов непригодна для питьевых целей.

Детям рекомендуется купаться при температуре воды не ниже 20°С и наружного воздуха +23°С только в разрешенных и специально оборудованных местах под наблюдением взрослых. При неблагоприятных погодных условиях купания отменяются.

Для купания следует выбирать песчаное дно, свободное от тины, водорослей, коряг, острых камней. Глубина водоема в местах купания детей составляет от 0,7 до 1,3 м.

Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.

Размещение мест массового отдыха проводится с учетом отдаления от мест спуска сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения или располагаться выше указанных источников загрязнения на расстоянии не менее 500 м, а также за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды.

Но даже при соблюдении всех правил поведения на воде и выбора места купания случаются ситуации, когда плескание в воде может стать причиной кожных высыпаний, аллергии и желудочных инфекций из-за бактерий, вирусов и паразитов, которые попали в воду.

Как отмечают санэпидврачи, грязная вода может содержать различные микроорганизмы – бактерии, вирусы, паразиты и грибки. Они способны вызвать инфекционные и аллергические заболевания.

Заразиться в водоемах можно сальмонеллезом, дизентерией, холерой. Кроме этого, вода, загрязненная мусором или бактериями, может вызвать различные кожные заболевания, такие как дерматиты, экзема и другие инфекции кожи.

Подобный случай произошел с нашей соотечественницей. Летом во дворе собственного дома молодая мамочка наполнила ребенку надувной бассейн водой, осчастливив малыша возможностью поплескаться в жаркий день.

Ребенок с удовольствием резвился в солнечный день в собственном "море". Но пошел дождь и купание пришлось остановить. Непогода стояла весь следующий день. На утро второго дня, когда выглянуло солнышко и вода прогрелась, счастливый малыш продолжил игры в бассейне.

Вечером, укладывая сына спать, женщина заметила крапивницу по всему телу ребенка.

"По телу сына пошла сыпь, похожая на крапивницу. Я подумала, что или ребенка укусили насекомые, или началась аллергия. Также во время купания он мог наглотаться воды. Следом на коже образовались волдыри. Врачи заподозрили пищевую аллергию и направили на сдачу анализов. Но крапивница с зудом не проходила с июня до почти октября месяца", – поделилась алматинка.

Фото: из личного архива

Как заметила обеспокоенная мама, кожные высыпания начали проходить только к осени. Родители так и не поняли, с чем именно связаны кожные проявления ребенка. Но так как проблема со здоровьем у малыша началась после купания в бассейне с двухдневной водой, которую не поменяли после дождя и нескольких купаний, мама предполагает, что все-таки ее сын наглотался застойной воды.

По мнению ДСЭК Алматы, вероятность заражения человека напрямую зависит от чистоты воды, санитарного состояния окружающей территории, а также климатических условий и времени года.

"Морская вода благодаря высокой солености и постоянному движению волн обычно менее подвержена фекальному загрязнению. В пресных водоемах – реках, озерах, прудах – риск инфекций, как правило, выше", – отметили врачи-эпидемиологи.

По мнению медиков, чтобы отдых прошел безопасно, важно понимать, какие болезни могут передаваться через воду, как происходит заражение и какие меры помогут сохранить здоровье.

Основные инфекции, передающиеся через воду:

Бактериальные кишечные инфекции (холера, сальмонеллёз, шигеллёз).

Вирусные заболевания, включая энтеровирусы и гепатит А.

Паразитарные инфекции (шистосомоз, лямблиоз, криптоспоридиоз).

Грибковые и кожные инфекции.

Воспаления глаз и ушей, вызванные контактом с загрязненной водой.

Особенности заражения в морской воде

Морская вода благодаря высокой солености и хорошей циркуляции снижает концентрацию многих патогенов, однако определенные опасности остаются:

• В некоторых местах морская вода загрязняется речными стоками и канализацией, что увеличивает вероятность заражения вирусами и бактериями (в том числе энтеровирусами и вирусом гепатита А).

• После купания в загрязненных прибрежных водах возможны кожные и глазные инфекции, а также воспаления ушей.

Практические советы для безопасного отдыха на воде

Избегайте купания в водоемах с заметными загрязнениями или цветением воды. Не заглатывайте воду во время купания и старайтесь не допускать попадания воды в нос и глаза. Не плавайте с открытыми ранами и повреждениями кожи. Пейте только бутилированную или предварительно очищенную воду. После купания обязательно принимайте душ с мылом. При появлении симптомов инфекции (лихорадка, диарея, высыпания, покраснение глаз) обращайтесь к врачу без промедления.

При выборе страны или региона для отдыха обязательно учитывайте уровень санитарии и качество воды, а также распространенные в этих местах инфекции – это позволит снизить риски и подготовиться к мерам профилактически.

По данным Департамента СЭК Алматы, за 5 месяцев 2025 года в городе зарегистрировано два случая заражения вирусным гепатитом А среди лиц, отдыхавших в Таиланде и ОАЭ.

Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Сауле Садыкова рассказала, что может водиться в стоячей воде или в открытых водоемах, не предназначенных для купания. Это неизбежно может явиться причиной инфекции.

"Причиной инфекции при попадании воды в рот во время купания могут стать разнообразные микроорганизмы. Такие как бактерии, вирусы, паразиты. Они находят в этих открытых водоемах благоприятные условия: влажность, тепло, лучи Солнца и стоячая вода". Сауле Садыкова