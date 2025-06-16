Токаев выступает связующим звеном между ЦА и Китаем: Айдар Амребаев о предстоящем саммите

Китайская Народная Республика – добрый сосед, близкий друг и надежный партнер Казахстана. Об этом во время переговоров в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, казахско-китайское взаимодействие развивается беспрецедентными темпами в духе всестороннего и вечного стратегического партнерства. Такое партнерство способствует стабильному социально-экономическому развитию и улучшению благосостояния народов обеих стран.

По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, охватывающих сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей.

Подробнее о ключевых направлениях взаимодействия и перспективах развития взаимоотношений в контексте предстоящего саммита "Центральная Азия – Китай" Zakon.kz побеседовал с директором Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Айдаром Амребаевым.



– Глава государства заявил, что двусторонние связи достигли нового "золотого периода", внося значительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие народов двух стран. Чем, по вашему мнению, объясняется взаимный интерес сторон в активном развитии сотрудничества?

– Этот интерес вполне обоснован и имеет многогранный характер – он обусловлен не только географическим соседством, но и историческими, политическими, экономическими, а также социально-культурными факторами. Казахстан находится рядом с крупным и динамично развивающимся рынком – Китаем, который отличается стабильной экономикой и предсказуемой политической системой. Более того, Китай – это влиятельная мировая держава, и было бы нерационально со стороны Казахстана закрываться от такого партнера, игнорировать возможности для сотрудничества и заявлять, что мы "не видим" друг друга и не собираемся взаимодействовать.

Напротив, политика Казахстана изначально направлена на использование любого внешнего фактора в свою пользу. В этом контексте активность Китая особенно важна. Как известно, в недавнем прошлом страна находилась в достаточно изолированном положении, ограничивая свои международные связи и сосредоточиваясь на внутренних делах. Сейчас же Китай активно выходит на авансцену мировой политики и экономики. Под руководством председателя Си Цзиньпина провозглашена амбициозная стратегия возрождения былого величия Поднебесной. Сегодня Китай позиционирует себя как активная держава, которая динамично развивается и максимально реализует свой экономический потенциал. Это не только слова – если посетить Китай, можно наглядно увидеть, насколько стремительно меняется облик страны, как быстро растут ее экономические возможности и влияние. В этом свете стратегия Казахстана по укреплению и развитию двусторонних отношений с Китаем преследует важную цель. Эксперты часто сравнивают это с попыткой "запрыгнуть на подножку уходящего поезда" – поезда модернизации и интенсивного развития. Казахстан стремится двигаться в ногу с такими же высокими темпами роста и качественными изменениями, которые демонстрирует Китай. При этом у нас есть все необходимые ресурсы и потенциал, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями и обеспечить собственное устойчивое развитие.

– Какие сферы сотрудничества между Казахстаном и Китаем можно выделить как наиболее приоритетные?

– В первую очередь стоит отметить, что Казахстан добывает продукцию, которая пользуется высоким спросом на китайском рынке. Пока мы не достигли полной диверсификации производства, однако большой и емкий рынок Китая открывает перед нами значительные возможности для развития. Объем нашей экономики, конечно, не так велик, чтобы полностью удовлетворить потребности Китая, но определенные сегменты мы вполне можем занять.

Возьмем, к примеру, сектор продовольствия. Китай – страна с огромным населением, где потребность в продовольственных ресурсах чрезвычайно велика. На сегодняшний день Казахстан не может в полном объеме обеспечить эту потребность, однако совместные усилия в рамках региона Центральной Азии могли бы существенно расширить наши возможности. Наши соседи – Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан – традиционно являются крупными производителями различных видов сельскохозяйственной продукции. Если мы подойдем к этому вопросу интегрированно и координированно, у Центральной Азии появится реальный шанс занять заметную долю на китайском продовольственном рынке.

В настоящее время Казахстан активно поставляет в Китай нефть и газ, однако этот сектор сталкивается с высокой волатильностью цен. Кроме того, на китайском рынке мы конкурируем с Россией, что усложняет ситуацию. Несмотря на это, при обсуждении поставок Китай учитывает наши запросы, что говорит о серьезном диалоге между сторонами. Интересным и перспективным направлением сотрудничества является геологоразведка. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал готовность приглашать зарубежные компании для участия в геологоразведке. В случае успеха таким компаниям будут предоставлены преференции при дальнейшем освоении месторождений, что открывает дополнительные возможности для совместной работы.

Кроме того, важное значение имеют вопросы транспорта и логистики. Для многих стран взаимодействие с огромным рынком Китая осложнено значительными расстояниями и необходимостью пересекать несколько стран. Казахстан, будучи непосредственным соседом, обладает существенным преимуществом с нулевыми издержками на транспортировку товаров в Китай. Тем не менее нам необходимо модернизировать транспортно-логистическую инфраструктуру, включая пограничные переходы. В этом контексте президент Казахстана поставил задачу открыть дополнительный переход. Помимо этого, актуальна тема модернизации транспортной сети и строительство современных мультимодальных центров, а также аэропортов. Китайские партнеры проявляют активный интерес к участию в этих проектах. Например, возле Алматы планируется создание инновационного города "Алатау", где китайские инвесторы заинтересованы в технологическом обеспечении и поставках современных строительных материалов и услуг.

После введения безвизового режима между нашими странами наблюдается интенсивное развитие туристического обмена. Ежегодно Казахстан посещают порядка 700 тысяч китайских туристов. Это крайне позитивно сказывается на экономике, поскольку туристы пользуются местной инфраструктурой и сервисами, что приносит дополнительный доход в бюджет страны.

Еще один важный аспект сотрудничества – совместное управление водными ресурсами. Западный Китай – регион, сопоставимый по природным условиям с нашим, также испытывает дефицит воды. Однако китайские коллеги демонстрируют рациональный и бережный подход к использованию водных ресурсов. Это можно заметить, просто пересекая нашу границу, – там поля ухожены и хорошо орошаются. Казахстану стоит перенимать опыт применения водосберегающих технологий и совершенствовать управление водными ресурсами для повышения эффективности их использования.

– Президент заявил, что отношения между странами носят устойчиво стабильный характер и не подвержены негативному влиянию геополитических вызовов и потрясений, а также международной конъюнктуре. Как вы можете прокомментировать данное высказывание?

– В условиях сложной геополитической конъюнктуры наличие такого крупного и влиятельного партнера, как Китай, становится для Казахстана важным фактором баланса. Он позволяет сгладить и компенсировать негативные последствия давления и ограничений, связанных с другими геополитическими векторами и крупными игроками. Если бы у нас не было возможности опереться на такой контрбаланс, нам было бы значительно сложнее выйти из текущей ситуации. Ранее Казахстан находился в составе Советского Союза и ориентировался исключительно на Москву как на главный политический и экономический центр. Сегодня, учитывая, что Россия испытывает определенные сложности и в значительной мере оказалась в международной изоляции, отношения с Китаем становятся для нас важным подспорьем. В частности, крепкие казахстанско-китайские связи позволяют частично компенсировать те издержки, которые связаны с санкционным режимом и ограничениями, наложенными на Россию. Это создает дополнительные возможности для развития и диверсификации внешнеэкономических связей. Для Казахстана сейчас крайне важно не ограничиваться пассивным ожиданием или негативными оценками ситуации, а использовать открывающиеся возможности и активно действовать. В этом контексте китайская пословица очень точна: "Проблема – это не только риск, но и возможность". Мы должны воспринимать текущие вызовы как шанс для роста и укрепления позиций на международной арене.

– Также глава государства отметил высокий уровень взаимодействия между странами в рамках международных и региональных организаций. Какую роль в развитии отношений, на ваш взгляд, сыграет саммит "Центральная Азия – Китай"?

– Казахстан занимает особое место в отношениях Китая с Центральной Азией – именно у нас наиболее глубокие и прочные связи. Если взглянуть на статистику инвестиций Китая в регион, то разница между объемами вложений в Казахстан и другие республики просто очевидна. Си Цзиньпин ясно и однозначно подчеркнул, что казахстанско-китайские отношения являются образцовыми в рамках реализации мегапроекта "Один пояс, один путь". Многие страны региона, а также Южной Азии и Ближнего Востока еще только находятся на пути развития подобных связей, которые Казахстан и Китай уже прошли совместно.

У нас сформированы конкретные программы сотрудничества, например, в области индустриально-инновационного развития и совместного строительства современных предприятий. Важной основой взаимодействия является транспортно-логистическая карта совместного развития и модернизации. Также реализуются идеи научно-технического сотрудничества, особенно в сферах цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Так, китайская платформа искусственного интеллекта DeepSeek представляет для Казахстана значительный интерес и является достойной альтернативой известным мировым аналогам, таким как GPT. Это говорит о том, что сотрудничество развивается динамично и всесторонне – оно охватывает самые разные отрасли, демонстрируя при этом высокое качество и эффективность реализуемых проектов.

Если же рассматривать инвестиционную активность Китая в других странах Центральной Азии, например, в Кыргызстане и Таджикистане, то хотя объемы вложений там достаточно значительны, эти страны сталкиваются с серьезными долговыми проблемами. В международных рейтингах их зачастую относят к странам, находящимся на опасной черте внешнего заимствования. В этом плане экономика Казахстана выглядит гораздо более устойчивой и способной выдерживать долговую нагрузку. Считается, что, если государственный долг превышает 30% внутреннего валового продукта, это повод для серьезного внимания и возможного ограничения заимствований. Казахстан же находится в более комфортной зоне, что создает дополнительное преимущество для дальнейшего сотрудничества и привлечения инвестиций. Таким образом, саммит такого формата – это важная площадка для укрепления уже достигнутых успехов и выработки новых стратегий, которые позволят продолжить качественное и сбалансированное развитие регионального сотрудничества с Китаем и странами Центральной Азии.

– Какие ключевые темы и приоритетные направления, по вашему мнению, могут оказаться в центре повестки с учетом текущей региональной и глобальной обстановки?

– Думаю, что главная задача – продолжать углублять, расширять и развивать уже начатые проекты. Речь прежде всего идет об индустриальных инициативах, связанных с диверсификацией экономики Казахстана. Это направление необходимо развивать комплексно и системно. Кроме того, меняется восприятие Китая как партнера. Если раньше мы в основном видели его как мировую фабрику, то сегодня Китай – это центр технологического развития и инноваций. Поэтому нам нужно переориентироваться и работать на опережение, усиливая сотрудничество в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. Это очень важный аспект будущего взаимодействия.

Также актуальны вопросы экологии и жизнеобеспечения, в том числе развитие зеленой энергетики. Китай обладает передовыми технологиями в строительстве и управлении атомными электростанциями – у них уже более сотни подобных объектов. В этой сфере мы должны не бояться двигаться вперед, тщательно прорабатывая и детализируя соответствующие проекты.

Отдельное внимание стоит уделить туризму. Центральная Азия – уникальный регион с богатой культурой, историей и красивой природой, что делает его привлекательным для китайских туристов. Важно развивать интегрированные туристические кластеры, чтобы, например, китайский турист, посещая Казахстан, мог также ознакомиться с достопримечательностями Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Такой комплексный подход позволит максимально раскрыть потенциал региона.

Что касается транспорта и логистики – здесь крайне необходима скоординированная работа между странами и профильными ведомствами. Это позволит эффективно и рационально использовать ресурсы, которые мы получаем в рамках сотрудничества с Китаем, во благо всех стран Центральной Азии.

Безусловно, у нас есть как потенциал, так и политическая воля для реализации этих задач. Главное – обеспечить эффективное государственное управление и системный подход. Именно от ответственности государственных руководителей, чиновников, которые управляют этими проектами, зависит их успешность. Каждый проект должен тщательно просчитываться с позиции национальных интересов, а не служить интересам отдельных групп или олигархов.

В конечном счете многое зависит от личности лидера. В этом смысле наш глава государства, будучи профессиональным китаистом по образованию и призванию, выступает ключевым связующим звеном, который поддерживает и стимулирует тесное взаимодействие Казахстана и стран Центральной Азии с Китаем. Это позволяет делать проекты эффективными и направленными на общее благо наших стран.