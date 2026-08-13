Арбуз или дыня: что выбрать для здоровья летом

Терапевт Ольга Чистик заявила о том, что арбуз и дыня полезны летом, но подходят для разных целей, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Газете.Ru", что арбуз примерно на 91% состоит из воды и содержит ликопин и цитруллин. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию жидкости он хорошо подходит для утоления жажды и поддержания водного баланса.

В дыне воды около 90%, но при этом больше витаминов A и C, фолата, калия и каротиноидов. Она может быть более питательным вариантом перекуса и полезна для поддержки зрения, кожи и иммунитета.

Калорийность продуктов сопоставима: около 30 ккал на 100 гр. у арбуза и 35 ккал у дыни.

Врач рекомендует не выбирать между ними, а употреблять оба продукта в сезон умеренными порциями. При этом людям с диабетом, заболеваниями почек, метеоризмом и синдромом раздраженного кишечника стоит соблюдать осторожность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, как правильно обработать укус комара.