Штраф за маты детей: кто и за что понесет ответственность в Казахстане

Рассылки в чатах о грозящих родителям штрафах за маты детей вызвали большой резонанс. За разъяснениями корреспондент Zakon.kz обратилась в МВД.

Так выглядят рассылки, наделавшие много шума. Их отправляют учителя в школьные чаты, родные – друг другу в семейные чаты. Заботливо перекидывают их соседи и в домовые чаты.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Многие подумали, что это фейк. Однако в МВД говорят, что наказание вполне себе реальное.

"Есть принцип "Закон и Порядок", есть понятие "нулевая терпимость", и мы должны бороться с любыми видами правонарушений, кто бы их не совершал. Если это совершил совершеннолетний, он должен ответить по закону, если это совершил несовершеннолетний, тогда за это ответственны его родители. Понимаете? Поэтому если сегодня мы хотим построить хорошее, преуспевающее государство, глава государства приводил в пример тот же Сингапур. А с чего они начали? Они начали в первую очередь с порядка! Тот же плевок, тот же окурок, тот же мат – это все нарушение порядка. То есть имеются нормы, и мы их должны соблюдать", – сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Он тут же отмечает, что законопослушным гражданам нечего бояться.

"Если вы не хотите платить штраф, то тогда соблюдайте культуру поведения, не нарушайте законов. В соцсетях и СМИ чаще всего поднимают эти вопросы те, кто сами нарушают закон. Понимаете? Но большинство у нас законопослушные граждане, и они поддерживают эти нормы", – заявил спикер.

Штраф и административный арест

Начальник Управления ювенальной полиции Асет Оспанов озвучил санкции статьи 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего".

"В случае совершения этого правонарушения впервые на родителей налагается штраф в размере 5 МРП (1 МРП равен 3932 тенге). При повторном нарушении, то есть уже имеет место систематичность, накладывается штраф в размере 15 МРП, или 58 980 тенге. В случаях, если правонарушение более серьезное, то вплоть до применения административного ареста до 5 суток. Арест родителей. К несовершеннолетним административный арест не применяется", – заявил он.

Порадовать может тот факт, что эта статья "судебная", то есть накладывать штраф или нет, решать судье. А до этого он изучит предоставленные полицией материалы: обстоятельства, характеристику личности и семьи.

"Будет также смотреть, как ребенок воспитывался, характеристику из школы, с места жительства, и только рассмотрев все эти материалы, суд принимает обоснованное решение о наложении или о не наложении штрафа", – пояснил Асет Оспанов.

У общественности возник закономерный вопрос: что будет, если нелитературную лексику применит по неосторожности какой-нибудь карапуз, который и не ведает, что творит.

"Когда несовершеннолетний совершает правонарушение, там ставят вопрос об ответственности родителей. Мы, полицейские, не бездушные же люди, мы не роботы! Мы тоже понимаем, когда совсем маленький ребенок что-то сказал. Мы можем где-то ограничиться и предупреждением, пригласить родителей и сказать: "Воспитывайте своего ребенка". Но если там юноша 14-15 лет и он осознает, что делает, то тут надо уже принимать меры", – считает Кайсар Султанбаев.

Норма – старая, методы – новые

Статья 127 КоАП функционирует уже очень давно, и эти штрафы накладывали на нерадивых родителей и раньше. Но чаще за оставление ребенка в опасности. Почему ажиотаж вокруг нее возник именно сегодня, объяснили в МВД.

"Это сейчас обсуждается по причине того, что сегодня мы стали более активно эту норму применять. Потому что идет цифровизация, смартфоны есть у всех, и, соответственно, везде каждым идет фиксация. Люди выкладывают это в соцсети (а полиция ведет мониторинг социальных сетей. – Прим. ред.). Есть много неравнодушных граждан, которые, действительно, переживают – фиксируют, доносят информацию до полиции. Но, тем не менее, эта статья всегда была, и она направлена на защиту прав несовершеннолетних", – говорит Асет Оспанов.

Регистраторы, камеры и видеожетоны

Как выяснилось, фиксировать это нарушение может любой человек.

"Есть патрульные, которые могут это зафиксировать. У них есть видеожетоны, видеорегистраторы. Если он увидел, что несовершеннолетний нарушает порядок, плюется, матерится, он может тут же с помощью видеожетона все зафиксировать. Он, естественно, его задержит, свяжется с законным представителем, приведут их в РУВД при необходимости, а так могут на месте составить протокол, и согласно КоАП его родители будут платить штраф", – сообщил Кайсар Султанбаев.

Сигнал может поступить и от соседей, а также от КСК или ОСИ. Могут быть использованы и публикации в СМИ и соцсетях.

"Участковый собирает все материалы и направляет в суд, после чего суд принимает соответствующее решение", – резюмировал Асет Оспанов.

7 марта 2023 года в Казахстане вступила в силу норма о штрафах за мат в общественном месте. Соответствующие поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

