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Общество

Глава Минпросвещения о штрафах за маты детей: Должны прийти к гуманным подходам

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 16:12 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 30 июня 2025 года высказался о штрафах на родителей за маты детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили министра озвучить позицию касательно адмответственности родителей за ненормативную лексику, которую используют их дети

"Я как педагог против любых мер наказания – потому что все-таки мы должны развивать осознанность, человек сам должен понимать и прийти к этому, должна быть внутренняя мотивация и внутренняя культура человека. Если мы постоянно будем воспитывать из под палки, это же не совсем правильно", – ответил Гани Бейсембаев.

По его словам, в обществе чрезмерно увлеклись наказаниями.

"Из-за массовых требований наказывать, и наши учителя и директора школ подвергаются незаконным и несправедливым увольнениями. Мы должны обществом отходить от мер усиленного увлечениям наказаниями, а прийти к гуманным подходам – через воспитание, объяснение", – считает главный педагог страны.

Рассылки в чатах о грозящих родителям штрафах за маты детей вызвали большой резонанс. Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев считает, что "если правонарушение совершил совершеннолетний, он должен ответить по закону, если это совершил несовершеннолетний, тогда за это ответственны его родители".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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