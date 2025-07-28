Кто такие привратники суицида и зачем они нужны

Психологи все чаще фиксируют тревожную тенденцию: дети начинают задумываться о смерти все раньше и раньше. А один случай может стать точкой невозврата. Спасти в этот момент может даже не близкий человек, а внимательный прохожий, охранник в школе или продавец в магазине.

Их называют привратниками, или вахтерами суицида. Кто это такие и как не пропустить беду – в материале Zakon.kz.

Один шаг из школы – и на крышу

Трагедия, случившаяся в Петропавловске два года назад, до сих пор вызывает ужас у горожан. Накануне последнего звонка 15-летняя школьница вышла из школы – и поднялась на крышу ближайшей многоэтажки. Через несколько минут она шагнула вниз. Ответ на главный вопрос – почему – она унесла с собой.

По словам учителей и друзей, погибшая была одной из лучших учениц: отличница, душа класса, ученица художественной школы. Мечтала стать дизайнером. В тот злополучный день ребята украшали класс перед выпускным и снимались на специальной фотосессии. На последней фотографии в тот день она улыбается. Казалось бы, ничего не предвещает трагедии.

Однако психологи уверены: беда не приходит внезапно. Она просто остается незамеченной. А потом застает врасплох.

"Подросток совершает такой поступок не для того, чтобы реально уйти из жизни, а для того, чтобы разрешить ситуацию и как-то повлиять на обстоятельства. Все начинается с того, что у детей закрепляется шаблон разрешения проблемы, в котором есть алгоритм: если мне что-то нужно получить, я могу сделать так. Если меня бросила девушка, то я так могу ее напугать, и она вернется. Наши дети взрослеют в очень сложное время, их окружает масса негативной информации, которая "давит". В моей практике уже было несколько случаев, когда подростки сами рассказывали, что искали и находили в Сети способы сведения счетов с жизнью с описанием всех деталей". Ирина Якимова, психолог Центра психического здоровья Управления здравоохранения СКО

Фото из личного архива Ирины Якимовой

Оградить ребенка от внешнего мира невозможно. Но важно, чтобы подросток знал, что есть те, кто всегда может поддержать его в любой ситуации. Они не будут оценивать его поведение, а просто защитят.

По словам психолога, важно понимать: подросток часто не хочет смерти, он хочет, чтобы кто-то услышал, понял и помог. Но беда в том, что взрослые не всегда распознают крик о помощи.

Суицид может произойти задолго до попытки

Психологи утверждают: группа риска начинается уже с 11-12 лет. Причины бывают разными: от гормональных изменений до травмирующих событий. Чаще всего это даже не "проблемный ребенок", а вполне внешне благополучный подросток.

"Взросление предполагает, помимо социализации, еще и гормональные и физиологические изменения, и нужно очень внимательно относиться ко всем словам, которые ребенок бросает нам в минуты злости. Даже если он говорит резкое, агрессивное – он говорит о боли. Нужно внимательно отслеживать все изменения, которые происходят в поведении ребенка, в его эмоциональных реакциях. На самом деле вот в эти минуты, когда он кричит, агрессирует, протестует, он проговаривает очень важные вещи – то, что скрыто в глубине его души. И эта информация нам нужна в первую очередь для того, чтобы поменять себя. Ребенок кричит, когда ему действительно плохо. А родители зачастую этого не замечают. Порой просто обнять, поцеловать, в нужный момент задать вопрос: что с тобой происходит и предложить вместе решить проблему – это и есть спасение". Ирина Якимова, психолог Центра психического здоровья Управления здравоохранения СКО

Не ген, а выученная модель

Есть мнение, что стремление наложить на себя руки генетически заложено у некоторых людей, и, как ни старайся, этот стереотип поведения рано или поздно победит.



"Так называемого гена суицида не существует. Есть выученный шаблон поведения, который подростки усваивают в семье. В семьях, где были случаи попыток или завершенных суицидов, дети находятся в группе риска. И с ними необходимо выстраивать коррекционную работу на формирование жизнестойкости и стрессоустойчивости, гармонизацию детско-родительских отношений". Ирина Якимова, психолог Центра психического здоровья Управления здравоохранения СКО

По словам психолога, суицидальное поведение – это все-таки процесс, который начинается с мыслей, далее возникают намерения, составляется план, и уже он реализуется.

"Иногда этот процесс растянут по времени, а порой в силу импульсивного характера подростка это может занять часы или даже минуты. Внутренняя неуверенность, заниженная самооценка, непринятие своего тела, сложности в отношениях среди сверстников – эти моменты являются красными флажками". Ирина Якимова, психолог Центра психического здоровья Управления здравоохранения СКО

Кто такие привратники и как они спасают

В психологии есть особое понятие: привратник суицида, или вахтер. Это любой человек, который случайно оказывается рядом и способен заметить тревожный сигнал. Даже если это не родитель, не учитель, а посторонний. Часто именно такие люди слышат и замечают то, что не увидели родные.

"Вахтер в школе, охранник или другой посторонний человек, присутствие которого рядом с собой не замечают дети, могут стать привратниками суицида. Например, дети зашли в школу и переодеваются, и ребенку кажется, что в такой момент рядом нет никого близкого, кто может услышать вырвавшуюся фразу. Подросток откровенен в своих выражениях, сказанных вскользь. Эти слова может заметить проходящая мимо уборщица или охранник. Секрет привратников суицида в том, что эти люди очень внимательны. И они очень любят детей. Такой человек может вовремя заметить и передать информацию специалистам. А может и просто подойти и сказать простые слова поддержки". Ирина Якимова, психолог Центра психического здоровья Управления здравоохранения СКО

Специалисты обучают таких привратников в рамках специальных программ. Но на самом деле привратником может стать каждый, кто проявит внимание и сочувствие в нужный момент.

Главное – не ждать, а действовать

Психологи подчеркивают: при первых тревожных сигналах нужно немедленно обращаться за помощью. Попытки справиться самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Ребенок должен знать, что есть кто-то другой, кто его поддержит. Что его поймут, не будут осуждать и не оставят одного, и нужно искать выход через диалог. Если вы или ваш ребенок столкнулись с кризисной ситуацией, не оставайтесь одни. Обратитесь за консультацией к специалистам.