Стратегический вектор: пять ключевых направлений сотрудничества Казахстана и Турции

От экономики и энергетики до науки и образования: Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные векторы стратегического партнерства с Турцией. Совместные проекты и развитие логистики – переход к новому уровню интеграции. Какие перспективы открываются для обеих стран – в материале Zakon.kz.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию служит мощным сигналом о серьезности и долгосрочности намерений обеих стран. Между Казахстаном и Турцией нет никаких противоречий, две страны связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет укрепляться и в будущем. Какие направления сотрудничества будут в приоритете? Своим мнением поделился профессор Университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Kahramanmaras Sutcu Imam University, KSU), заведующий отделением политологии и международных отношений Тогрул Исмаил.

Значимость визита президента Казахстана в Турцию

– В чем, по вашему мнению, главные итоги визита?

– Визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана имел исключительное значение для углубления двусторонних отношений. Сам факт приглашения на таком высоком уровне подчеркивает приоритетность партнерства. Основной целью визита было укрепление "усиленного стратегического партнерства" между двумя странами и расширение двустороннего сотрудничества в различных сферах. Ключевым событием является проведение пятого заседания Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству между Турцией и Казахстаном. Этот Совет является важной институциональной платформой для координации и принятия решений на высшем уровне. В ходе переговоров обсуждались ход развития партнерства, шаги по его углублению, а также актуальные глобальные и региональные вопросы, что указывает на широкий спектр обсуждаемых тем.

В ходе визита подписан ряд документов, которые должны укрепить договорную основу отношений между Турцией и Казахстаном.

Эти документы касаются приоритетных направлений, таких как экономика, транспорт, энергетика, оборона и образование, которые были обозначены как ключевые, что позволит перевести намерения в конкретные обязательства.

Визит также включал встречи с представителями турецкого бизнеса, что указывает на стремление привлечь новые инвестиции и ускорить реализацию совместных проектов, особенно в свете растущего интереса турецких компаний к казахстанскому рынку.

Проведение пятого заседания Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству является не просто рутинным мероприятием, а индикатором зрелости, регулярности и институционализации стратегического диалога. Тот факт, что в рамках визита планировалось подписание ряда документов, укрепляющих договорную базу, свидетельствует о нацеленности на конкретные, осязаемые результаты, которые должны перевести партнерство на новый, более глубокий уровень.

Это не просто обмен мнениями, а принятие решений, которые будут определять вектор развития на ближайшую и среднесрочную перспективу. Визит служит мощным сигналом для бизнес-сообществ, международных организаций и других глобальных игроков о серьезности и долгосрочности намерений обеих стран, что может стимулировать новые инвестиции, ускорить реализацию проектов и укрепить доверие. Он также подчеркивает ключевую роль личного взаимодействия лидеров в продвижении и реализации амбициозной двусторонней повестки.

Тогрул Исмаил. Фото из личного архива

Уважение и дружба

– Какие моменты встречи двух лидеров вы бы выделили особо?

– Одним из наиболее ярких и символичных моментов визита стала личная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в аэропорту Эсенбога в Анкаре. Президент Эрдоган лично встретил казахстанского лидера у трапа самолета, где в его честь был выстроен почетный караул. Этот жест имеет исключительно важное дипломатическое и символическое значение. Он указывает на глубокое личное уважение и доверие между лидерами, что, в свою очередь, является отражением и движущей силой "усиленного стратегического партнерства". В условиях сложной и динамичной геополитической обстановки личные связи между главами государств могут значительно ускорять принятие решений, способствовать разрешению сложных вопросов и обеспечивать быструю реализацию амбициозных проектов.

Этот символический жест укрепляет восприятие Казахстана как ключевого партнера Турции в Центральной Азии и тюркском мире, что может способствовать дальнейшему притоку инвестиций и углублению сотрудничества в чувствительных областях, таких, например, как оборонная промышленность.

Это также демонстрирует, что стратегическое партнерство имеет прочную основу не только на государственном, но и на межличностном уровне, что повышает его устойчивость к внешним воздействиям.

Фото: akorda.kz

Рекордные инвестиции

– Насколько Казахстан привлекателен для турецких инвесторов?

– Казахстан демонстрирует высокую привлекательность для турецких инвесторов, что подтверждается значительными объемами прямых иностранных инвестиций и широким присутствием турецкого бизнеса в стране. За период с 2005 по 2024 год Турция вложила в экономику Казахстана 5,2 млрд долларов США, что подтверждает общую тенденцию роста и значительный объем инвестиций. В РК функционируют 3 538 предприятий с участием турецкого капитала, что свидетельствует о широком присутствии турецкого бизнеса.

Важно отметить, что экономические отношения носят взаимный характер.

Только за первые четыре месяца 2025 года Казахстан инвестировал в экономику Турции 610 млн долларов США. Это является рекордным показателем и превышает объемы инвестиций со стороны любой другой страны в Турцию за этот период.

Это подчеркивает взаимную привлекательность рынков и растущую экономическую мощь Казахстана. В то время как турецкие инвестиции в РК хорошо известны и активно растут, рекордные инвестиции Казахстана в Турцию в начале 2025 года являются значительным, но менее очевидным показателем. Это не просто односторонний поток капитала, а двустороннее движение, указывающее на взаимное доверие к экономикам друг друга и стремление к диверсификации инвестиционных портфелей. Это демонстрирует, что Казахстан не только привлекает капитал, но и активно участвует в международной инвестиционной деятельности. Эта взаимность укрепляет экономическую взаимозависимость и создает более сбалансированное партнерство, где обе страны видят друг в друге не только рынок или источник ресурсов, но и надежного партнера для стратегических инвестиций. Она также демонстрирует растущую экономическую мощь Казахстана и его способность выступать не только как реципиент, но и как активный инвестор на международной арене, что повышает его статус в глобальной экономике.

Привлекательность Казахстана для инвесторов обусловлена несколькими факторами:

Стабильность и предсказуемость. Многовекторная внешняя политика и стабильное внутреннее развитие создают надежную и предсказуемую инвестиционную среду.

Многовекторная внешняя политика и стабильное внутреннее развитие создают надежную и предсказуемую инвестиционную среду. Географическое положение. Ключевая роль Казахстана как центрального звена в Среднем коридоре делает его привлекательным для логистических и транспортных проектов.

Ключевая роль Казахстана как центрального звена в Среднем коридоре делает его привлекательным для логистических и транспортных проектов. Доступ к рынкам. Возможность выхода на рынки ЕАЭС, Китая, Центральной Азии и Каспийского региона.

Возможность выхода на рынки ЕАЭС, Китая, Центральной Азии и Каспийского региона. Ресурсная база. Богатые природные ресурсы, включая углеводороды, металлы и уран.

Богатые природные ресурсы, включая углеводороды, металлы и уран. Государственная поддержка. Правительство Казахстана активно предоставляет инвестиционные соглашения и специальные преференциальные условия, такие как обсуждаемые для проекта в Актобе (SPIC), что снижает риски для инвесторов.

Фото: akorda.kz

Будущее евразийской логистики

– По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева с представителями ведущей турецкой компании принято решение по открытию в Актобе нового транспортно-логистического хаба. Какие Вы видите перспективы реализации проекта?

– Проект по созданию нового транспортно-логистического хаба в Актобе является ключевым элементом в стратегии Казахстана по развитию национальной мультимодальной логистической сети. Этот проект, инициированный ведущей турецкой компанией S Sistem Lojistik, подчеркивает ее экспертизу в данной сфере и стратегическое партнерство между двумя странами.

Общий объем инвестиций в проект ожидается около 100 млн долларов США, что свидетельствует о его масштабности. Предусмотрено строительство современных логистических хабов и терминальных объектов в стратегически важных городах Казахстана, таких как Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Актау.

Эти объекты будут интегрированы в существующие железнодорожные, автомобильные, воздушные и морские транспортные маршруты, создавая единую, эффективную сеть. Один из первых терминалов уже находится на стадии строительства в Международном аэропорту Актобе, что демонстрирует быстрые темпы реализации.

Проект активно поддерживается правительством Казахстана через инвестиционные соглашения и специальные преференциальные условия (SPIC), что значительно снижает риски для инвестора. Более того, S Sistem Lojistik рассматривает возможность создания регионального хаба в РК для управления грузовыми операциями по всей Центральной Азии, что может значительно усилить роль Казахстана как логистического центра. Проект справедливо считается флагманом турецко-казахстанского логистического сотрудничества, символизируя глубокую интеграцию в этой сфере.

Фото: akorda.kz

Развитие Среднего коридора

– Перспективы для развития логистической отрасли Казахстана и его роли в Среднем коридоре благодаря этому проекту весьма значительны:

Укрепление позиции транзитного хаба. Проект напрямую поддерживает стратегию Казахстана по превращению в "транспортный мост между Китаем и Европой" через Средний коридор. Развитие современной инфраструктуры является критически важным для реализации этой амбициозной цели.

Проект напрямую поддерживает стратегию Казахстана по превращению в "транспортный мост между Китаем и Европой" через Средний коридор. Развитие современной инфраструктуры является критически важным для реализации этой амбициозной цели. Повышение эффективности и скорости. Создание современных логистических хабов позволит значительно сократить время транзита, повысить качество логистических услуг и оптимизировать грузовые потоки. Уже достигнуто сокращение транзитного времени через Средний коридор (с месяца до двух недель между грузинскими портами и Алтынколем), и новые хабы ускорят этот процесс.

Создание современных логистических хабов позволит значительно сократить время транзита, повысить качество логистических услуг и оптимизировать грузовые потоки. Уже достигнуто сокращение транзитного времени через Средний коридор (с месяца до двух недель между грузинскими портами и Алтынколем), и новые хабы ускорят этот процесс. Привлечение новых грузопотоков. Наличие высококлассных логистических хабов сделает маршрут более привлекательным и конкурентоспособным для международных грузоотправителей, обеспечивая надежность и предсказуемость поставок.

Наличие высококлассных логистических хабов сделает маршрут более привлекательным и конкурентоспособным для международных грузоотправителей, обеспечивая надежность и предсказуемость поставок. Мультимодальность. Интеграция различных видов транспорта повысит гибкость и надежность логистических цепочек, позволяя адаптироваться к различным потребностям рынка.

Интеграция различных видов транспорта повысит гибкость и надежность логистических цепочек, позволяя адаптироваться к различным потребностям рынка. Региональный центр. Актобе, как место расположения одного из первых хабов, усиливает свою роль как региональный логистический центр, особенно с учетом наличия прямых рейсов Turkish Airlines, связывающих город с ключевыми турецкими хабами.

Проект логистического хаба в Актобе является не просто отдельной инвестицией, а конкретной, осязаемой частью более широкой национальной стратегии развития мультимодальной логистической сети и укрепления Среднего коридора. Его реализация турецкой компанией S Sistem Lojistik демонстрирует не только доверие к казахстанской инвестиционной среде, но и стратегическую заинтересованность Турции в развитии этого маршрута как ключевого элемента евразийской логистики. Выбор Актобе, который также является пунктом назначения для Turkish Airlines, подчеркивает его растущее значение как узлового пункта.

Успех этого "флагманского" проекта может стать образцом для других международных инвесторов и послужить катализатором для дальнейшего развития логистической инфраструктуры по всему Казахстану.

Это критически важно для достижения цели превращения страны в ведущий транзитный хаб Евразии, поскольку каждый такой хаб устраняет "узкие места" и повышает общую эффективность маршрута, делая его более привлекательным для глобальной торговли.

Фото: akorda.kz

Проверка на прочность регионального сотрудничества

– Касым-Жомарт Токаев отметил, что начата работа по комплексному развитию Среднего коридора в целях превращения нашей страны в ведущий транзитный хаб в Евразии. Насколько достижима обозначенная президентом задача?

– Задача, обозначенная президентом Касым-Жомартом Токаевым, по превращению Казахстана в ведущий транзитный хаб в Евразии через комплексное развитие Среднего коридора, является амбициозной, но, судя по текущему прогрессу и предпринимаемым мерам, вполне достижимой. За 6 месяцев 2024 года объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 65% и составил 2,1 млн тонн. За первые семь месяцев 2024 года перевозки составили 2,56 млн тонн, что на 63% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем контейнерных перевозок из Китая по ТМТМ вырос в 14 раз с начала 2024 года, что свидетельствует о взрывном росте интереса к этому маршруту. Казахстан планирует увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 млн тонн грузов в год к 2027 году. Транзитное время между грузинскими портами Поти/Батуми и Алтынколем сократилось в 2 раза за год-два, с месяца до 2 недель. Сроки доставки от станции Алтынколь до Апшерона (Баку) снижены до 9 дней, до Поти/Батуми (Грузия) – до 12 дней, до Констанцы (Румыния) через Поти/Батуми – до 20–22 дней. Это делает маршрут более конкурентоспособным по сравнению с альтернативными путями.

Увеличение грузопотока на 65% и сокращение транзитного времени вдвое являются впечатляющими показателями, свидетельствующими о начальном успехе. Однако, достижение амбициозной цели в 10 млн тонн к 2027 году требует не только значительных инвестиций, но и бесшовной, высокоэффективной координации между всеми странами-участницами маршрута: Казахстаном, Азербайджаном и Грузией.

Успех Среднего коридора в долгосрочной перспективе зависит от способности этих стран эффективно интегрировать свои IT-системы, гармонизировать таможенные и логистические процедуры и совместно управлять маршрутом через СП Middle Corridor Multimodal Ltd.

Это не просто экономический проект, а проверка на прочность регионального сотрудничества и способности стран Центральной Азии и Кавказа создать устойчивую, конкурентоспособную и надежную альтернативу существующим глобальным логистическим маршрутам. Успешная реализация Среднего коридора укрепит их экономический суверенитет, снизит зависимость от других транзитных путей и значительно повысит их геополитическое значение на евразийском континенте.

Средний коридор сравнивается с Великим Шелковым путем, что подчеркивает его историческое и стратегическое значение как ключевой артерии, соединяющей Восток и Запад. Он предоставляет стабильный, конкурентоспособный и диверсифицированный маршрут, соединяющий Китай и Европу, что критически важно для глобальной торговли и обеспечения безопасности цепочек поставок в условиях растущей неопределенности. Интерес к его развитию проявляют не только страны, непосредственно расположенные вдоль коридора, но и регионы Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы, что свидетельствует о его широком международном признании и потенциале. Успешная реализация проекта укрепит экономическую взаимосвязанность Евразии, повысит геополитическое влияние стран-участниц, включая Казахстан и Турцию, и создаст новые возможности для регионального развития.

Задача по превращению Казахстана в ведущий транзитный хаб в Евразии является амбициозной, но вполне достижимой. Уже достигнутый прогресс свидетельствует о серьезности намерений и эффективности усилий. Ключевым для окончательного успеха будет последовательное устранение оставшихся "узких мест", дальнейшая координация усилий со всеми партнерами по маршруту и привлечение дополнительных инвестиций.

Фото: akorda.kz

Главные направления партнерства

– Какие направления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией вы считаете приоритетными?

– Стратегическое партнерство между Казахстаном и Турцией охватывает широкий спектр областей, которые были обозначены президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как пять ключевых направлений.

Эти направления включают экономику и инвестиции, транспорт и логистику, энергетику и горнодобывающую промышленность, образование, науку и культуру, а также оборону и безопасность.

Каждое из этих направлений имеет глубокое обоснование с точки зрения взаимной выгоды и стратегической целесообразности.

В сфере экономики и инвестиций приоритеты включают увеличение объемов торговли, расширение экспорта в страны СНГ, а также развитие глубокой переработки и кластерного производства. Это касается таких отраслей, как углехимия, нефтехимия и агропереработка. Активно ведутся переговоры по новым инвестпроектам в тепличной отрасли, логистике и фармацевтике. Изначально турецкие инвестиции в Казахстан были сосредоточены в традиционных секторах, таких как торговля и строительство. Однако анализ новых приоритетных направлений, обозначенных президентом Токаевым, показывает явный сдвиг в сторону развития глубокой переработки, кластерного производства, фармацевтики, возобновляемой энергетики и, что особенно важно, оборонной промышленности.

Этот сдвиг указывает на стратегическое намерение РК не просто привлекать инвестиции, но и использовать их для модернизации и диверсификации своей экономики, снижая зависимость от экспорта сырья и развивая отрасли с высокой добавленной стоимостью.

Для Турции же это означает не только доступ к ресурсам, но и новые возможности для экспорта своих технологий, экспертизы и совместного производства, что способствует более глубокой экономической интеграции и взаимозависимости.

Транспорт и логистика выделяются как ключевое направление с особым акцентом на всестороннее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Геополитическая ситуация и растущий спрос на альтернативные и более короткие маршруты между Азией и Европой делают этот сектор критически важным. Казахстан активно работает над устранением "узких мест" и цифровизацией маршрута, что значительно повышает его конкурентоспособность. Развитие Среднего коридора является не просто экономическим проектом, а стратегическим ответом на изменяющуюся геополитическую ситуацию и турбулентность, влияющую на традиционные транзитные маршруты. Казахстан стремится стать ведущим транзитным хабом в Евразии. Турция, как ключевая конечная точка этого коридора на Западе, является естественным и жизненно важным партнером. Совместные проекты, такие как логистический хаб в Актобе, являются прямым и осязаемым результатом этой стратегической необходимости, демонстрируя практическую реализацию геополитических амбиций.

Это не только увеличивает доходы от транзита для обеих стран, но и значительно укрепляет их геополитическое значение, предоставляя альтернативный, надежный и эффективный маршрут для мировой торговли.

Это привлекает интерес не только стран вдоль коридора, но и регионов Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы, что потенциально может переформатировать глобальные логистические потоки и усилить влияние Казахстана и Турции в мировой экономике.

В энергетике и горнодобывающей промышленности сотрудничество включает увеличение экспорта урана и других энергетических ресурсов в Турцию, а также рассмотрение совместных проектов с учетом интереса Турции к атомной энергетике. Кроме того, стороны взаимодействуют в инновационных областях, таких как возобновляемая энергия, энергосбережение и производство аккумуляторов. Это направление представляет собой долгосрочный стратегический интерес для обеих стран, учитывая растущие мировые потребности в чистой энергии и энергетическую безопасность.

Страны продолжают углублять культурно-гуманитарные связи, включая образовательные программы и студенческие обмены, что способствует укреплению общечеловеческих связей.

В сфере обороны и безопасности наблюдается активное развитие военно-политического сотрудничества, обладающего большим потенциалом. Уже реализованы совместные мероприятия по военной подготовке, обмену опытом, медицинскому обучению, миротворческой деятельности и участию в учениях. Подписан план военного сотрудничества, охватывающий производство оборонной продукции, в частности, беспилотных летательных аппаратов. Также укрепляются связи в области кибербезопасности и борьбы с терроризмом. Совместное производство беспилотных летательных аппаратов является показателем высокого уровня доверия и технологического сотрудничества. Этот сегмент имеет значительный потенциал для укрепления обороноспособности обеих стран и их позиций на мировом рынке вооружений.

Фото: akorda.kz

Надежный и предсказуемый партнер

– Какой вклад вносит Казахстан в развитие двусторонних отношений?

– Казахстан вносит значительный вклад в развитие двусторонних отношений с Турцией, выступая как инициатор и активный участник тюркской интеграции и сотрудничества. Являясь одним из ключевых членов Организации тюркских государств, РК создает благоприятную платформу для развития двусторонних отношений с Турцией, которая также является ведущим членом ОТГ.

Казахстан последовательно проводит многовекторную внешнюю политику, стремясь к прагматичным и взаимовыгодным связям со всеми заинтересованными государствами, включая Турцию. Эта политика обеспечивает стабильность и предсказуемость для инвесторов и партнеров, минимизируя негативное влияние внешних тенденций. Несмотря на региональные и глобальные вызовы, РК через свою последовательную многовекторную и прагматичную внешнюю политику активно позиционирует себя как надежный и предсказуемый партнер. Эта стабильность и предсказуемость создают исключительно благоприятную среду для привлечения иностранных инвестиций, в том числе турецких, которые активно вкладываются в различные секторы экономики.

Казахстан активно работает над улучшением инвестиционного климата, что подтверждается количеством функционирующих предприятий с турецким капиталом и объемом реализованных совместных проектов (78 проектов на сумму свыше 3 млрд долларов). Еще 39 проектов находятся на стадии реализации, что свидетельствует о непрерывном потоке новых инициатив.

Государственная поддержка, включая инвестиционные соглашения и специальные преференциальные условия (например, SPIC для проекта в Актобе), играет ключевую роль в привлечении крупных турецких компаний и обеспечении их успешной деятельности в Казахстане. Высокое число функционирующих предприятий и значительный объем реализованных проектов с турецким капиталом являются прямым доказательством доверия инвесторов к стабильности и потенциалу РК. Эта роль "якоря" не только привлекает прямые инвестиции, но и способствует региональной интеграции и общей стабильности в Центральной Азии, делая Казахстан центром притяжения для бизнеса и дипломатии. Это также позволяет Казахстану эффективно выступать в качестве моста между различными геополитическими полюсами, усиливая его международную роль.

– Какие совместные проекты стран имеют особое значение?

– Сотрудничество между Казахстаном и Турцией проявляется в значительном количестве совместных проектов, которые охватывают различные секторы экономики и стратегические области.

Среди наиболее значимых проектов можно выделить следующие:

Торговля, строительство и услуги. Эти секторы традиционно привлекают значительные турецкие инвестиции. В частности, в гостиничном бизнесе турецкие инвесторы занимают второе место после ОАЭ по объему инвестиций, что подчеркивает их значительное присутствие и экспертизу в этой сфере.

Эти секторы традиционно привлекают значительные турецкие инвестиции. В частности, в гостиничном бизнесе турецкие инвесторы занимают второе место после ОАЭ по объему инвестиций, что подчеркивает их значительное присутствие и экспертизу в этой сфере. Оборонная промышленность. Военно-политическое сотрудничество демонстрирует устойчивую динамику и обладает большим потенциалом. Уже реализованы совместные мероприятия по военной подготовке, обмену опытом, медицинскому обучению, миротворческой деятельности и участию в учениях. Особое значение имеет подписанный и утвержденный план военного сотрудничества, охватывающий производство оборонной продукции, например, беспилотных летательных аппаратов, а также укрепление связей в области кибербезопасности и борьбы с терроризмом.

Военно-политическое сотрудничество демонстрирует устойчивую динамику и обладает большим потенциалом. Уже реализованы совместные мероприятия по военной подготовке, обмену опытом, медицинскому обучению, миротворческой деятельности и участию в учениях. Особое значение имеет подписанный и утвержденный план военного сотрудничества, охватывающий производство оборонной продукции, например, беспилотных летательных аппаратов, а также укрепление связей в области кибербезопасности и борьбы с терроризмом. Транспорт и логистика. Проект по созданию национальной мультимодальной логистической сети Казахстана, инициированный турецкой компанией S Sistem Lojistik, является флагманским примером сотрудничества в этой сфере. Он напрямую поддерживает стратегию Среднего коридора.

Хотя наличие 3538 предприятий и 78 реализованных проектов свидетельствует о значительном объеме турецкого присутствия, упоминание совместного производства БПЛА и инвестиций в крупные логистические хабы указывает на качественный сдвиг. Это не просто увеличение числа компаний или объема инвестиций, но и углубление сотрудничества в стратегически значимых, высокотехнологичных и чувствительных для национальной безопасности и экономического развития секторах.

Этот переход формирует более устойчивую и взаимозависимую экономическую базу, где обе страны делятся технологиями, экспертизой и производственными мощностями, а не только обмениваются товарами и услугами.

Это также укрепляет позиции Казахстана как регионального игрока в сфере оборонной промышленности и логистики, повышая его технологический суверенитет и конкурентоспособность.

Фото: akorda.kz

Роль "средних держав" в современном мире

– Насколько, по вашим наблюдениям, возрастает роль Казахстана на международной арене?

– Роль Казахстана на международной арене неуклонно возрастает, что обусловлено рядом факторов, включая его геополитическое положение, ресурсную базу и последовательную внешнюю политику. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что Казахстан "нигде не напрашивается в посредники", но всегда готов прийти на помощь в разрешении международных проблем, поскольку напряженность на международной арене напрямую сказывается на его торговых и политических отношениях.

Глава государства убежден, что именно "средние державы", такие как Казахстан, могут сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства. Он видит их потенциал в построении "новых прочных мостов между конфликтующими геополитическими полюсами", что способствует снижению уровня международной конфронтации.

Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами, что является основой его многовекторной внешней политики.

Личность президента Токаева, его обширный дипломатический опыт и прагматичный подход играют ключевую роль в формировании и реализации внешней политики Казахстана. Его способность вести диалог на высшем уровне с лидерами ведущих мировых держав демонстрирует его личный вклад в укрепление международного авторитета страны. Касым-Жомарт Токаев прямо заявляет, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана. Его концепция "средней державы", которая не напрашивается в посредники, но готова помочь, является не просто декларацией, а активной, проактивной стратегией по защите национальных интересов.

Примеры личного участия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в диалоге с глобальными лидерами:

Китай. Всестороннее сотрудничество с Китаем остается важной задачей казахской дипломатии. Китай является основным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов Казахстана. Есть все предпосылки для удвоения объема торговли, прежде всего политическая воля лидеров двух государств. Диалог на высшем уровне продолжится в 2025 году, включая участие председателя Си Цзиньпина в саммите "Центральная Азия – КНР" и переговоры в Китае осенью.

Россия. Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил о недавних насыщенных переговорах с Владимиром Путиным, обсуждая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. Он подчеркнул стратегическую важность современного Казахстана для России, отметив, что почти половина состава российского правительства прилетела в Астану. Состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке, укрепившая взаимопонимание по актуальным проблемам.

США. Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который положительно относится к Казахстану как к важному стратегическому партнеру. Они договорились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп интересовался мнением казахстанского руководства о прекращении военных действий в Украине, на что Токаев отметил исключительную сложность проблемы, подчеркнув, что Казахстан с самого начала выступает за начало переговоров для достижения мира.

Тюркские государства. Сотрудничество с тюркскими государствами постоянно наполняется новым содержанием. За последние 10 лет торговые связи между членами ОТГ значительно укрепились, и в 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 млрд долларов. Казахстан намерен наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и цифровизации.

Личные и частые контакты президента Касым-Жомарта Токаева с лидерами Китая, России, США и тюркских государств служат цели поддержания открытых каналов связи, разъяснения внешней политики Казахстана и, как следствие, минимизации негативного влияния внешних тенденций на экономику и стабильность страны.

Его призывы к переговорам по Украине также подчеркивают эту роль. Это демонстрирует, что внешняя политика Казахстана под руководством Касым-Жомарта Токаева является не реактивной, а проактивной и адаптивной, направленной на создание благоприятных условий для внутреннего развития и укрепление региональной стабильности. Его личная роль в международной дипломатии способствует укреплению позиций Казахстана как надежного, ответственного и влиятельного члена мирового сообщества, способного влиять на глобальные процессы.