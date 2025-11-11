#Народный юрист
Политика

Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:13 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Казахстана заявил 11 ноября 2025 года в авторской статье для "Российской газеты".

"Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества – осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба – это путеводная звезда для наших государств и народов".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что отношения двух стран отличаются зрелостью, устойчивостью, потому что выстроены на глубоком доверии, уважении и равноправии.

"Взаимная ответственность за будущее наших народов позволяет находить решение всех вопросов, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества. В моем понимании стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России – это крайне важный фактор создания системы Евразийской безопасности. Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении президента Владимира Владимировича Путина.

"В Казахстане он пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира".Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом авторской статьи президента Казахстана можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
