Величие в слове: 180 лет со дня рождения Абая Кунанбаева – символа казахской идентичности

10 августа – День Абая, утвержденный президентом страны в 2020 году. Ровно 180 лет назад на свет появился великий сын казахской степи, проложивший культурный мост между странами и народами.

Абай Кунанбаев оставил потомкам уникальное поэтическое наследие, глубокие философские мысли и духовные ориентиры, которые продолжают вдохновлять поколения. 22 тысячи экспонатов, 16 тысяч изданий, 8 филиалов. Историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Бөрілі" – один из крупнейших музеев и один из 8 заповедников Казахстана. Учреждение, ставшее духовным центром, хранит уникальные предметы, погружающие людей в мир Абая.

О чем они рассказывают? Как раскрывают личность степной легенды? И что пока скрыто от взора? Об этом корреспондент Zakon.kz побеседовал с увлеченным исследователем, заместителем директора музея Абая Мейрамгуль Кайрамбаевой.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Между прошлым и будущим

Главную экспозицию открывает уникальная коллекция предметов быта XIX века, которую дальновидный и мудрый просветитель передал в краеведческий музей через своего друга Нифонта Долгополова (музей был открыт в 1883 году в помещении Областного статкомитета вместе с общественной библиотекой). Ссыльный русский врач поправлял в ауле акына здоровье чистым степным воздухом и кумысом.

Правда, из 60-ти предметов к середине ХХ века сохранилось лишь 23. Все они в то время были переданы в музей Абая.

Среди них охотничьи атрибуты, предметы быта, посуда. Эти ценные вещи показывают, что окружало жителей аулов Семипалатинской губернии той поры, и, в частности, писателя.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Абай Кунанбаев уже тогда понимал, что эти вещи нужно сохранить, и предусмотрительно передал их через своего друга в единственный в то время городской краеведческий музей. С 30-е по 50-е годы ХХ века он был лишен внимания, поэтому уход за экспонатами оставлял желать лучшего. Большая часть была потеряна. Но те, что сохранились, стоят у нас на самом видном месте при входе в музей. Это колоритный охотничий пояс, мутовка для сбивания кумыса, седло, украшенное серебром, женский сундучок и многое другое. Экспонаты распределены. Часть находится у нас в Семее, а часть – в урочище Жидебай", – пояснила Мейрамгуль Кайрамбаева.

Чапан Абая

Однако в фонде музея нет личных вещей просветителя, его одежды. Сожаление сотрудников разделила этнодизайнер из Астаны Бибигуль Карденова и подарила по случаю юбилея необычный экспонат.

Благодаря искусственному интеллекту уроженка Семея выяснила размеры чапана Абая Кунанбаева. Того самого одеяния, в котором он вместе с сыновьями Акылбаем и Турагулом запечатлен на легендарной фотографии 1886 года. Оригинал снимка хранится в музее. Копию часто можно увидеть на обложках книг. А в год 175-летия просветителя ее воспроизвели в бронзе. Теперь на территории музея стоит памятник, герои которого изображены именно на этой фотокарточке 9 на 12.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Тандем искусственного интеллекта и творческого любопытства определил, что параметры Абая Кунанбаева – это 56 размер одежды и примерно 185 см роста. Но чапан он предпочитал свободный, с длинными рукавами, что хорошо видно на снимке (ниже). Поэтому его сшили 56-58 размера. Основа – итальянская ткань, привезенная из Арабских Эмиратов специально для заказа. На исследование снимка, поиск материала и работу ушло больше года.

Мейрамгуль Кайрамбаева показала нам, как выглядит чапан. Корреспондент Zakon.kz одним из первых взглянул на будущий экспонат, который еще не занял свое достойное место в экспозиции.

"Это легкое стеганое одеяние из натуральной хлопчатобумажной ткани. Искусственный интеллект определил не просто параметры одежды, но и размер пуговиц, расстояние между стежками. Видно, что Абай был крупным, высоким человеком. На данный момент мы не нашли того, кому бы подошел этот чапан. Дизайнер Бибигуль Карденова передала его несколько дней назад", – пояснила Мейрамгуль Кайрамбаева.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Найти модель получилось у самого автора. Причем совершенно случайно. Корреспондент Zakon.kz связался с дизайнером и выяснил детали создания чапана.

"Это был молодой незнакомый человек. Мы с коллегами выходили из своего отеля, вечер, дождь. Видим, идет рослый, плечистый парень по имени Ерасыл, и я попросила его померить чапан Абая. Он отозвался на странную, с первого взгляда, просьбу. Поверил. А когда надел, у меня просто не было слов, эмоции переполняли. Он даже не хотел снимать его. Чапан сидел как влитой, именно так, как на Абае Кунанбаеве. Во время работы я со своей командой постаралась полностью воспроизвести знаменитый элемент одежды. Мы нашли пуговицы по размеру, выяснили длину изделия – 125 см. Шила я сама, руками и машинкой. Я считаю, что подарок музею удался. В будущем мечтаю сшить тюбетейку Абая и дополнить образ", – заключила этно-дизайнер и рукодельница по войлоку Бибигуль Карденова.

Степной "Код да Винчи"

В музее Абая хранится экспонат, над которым ломают голову самые именитые ученые Казахстана. Это письмо Абая сыну Магауие. Складное восьмистишие написано из Семея, где акын проводил много времени, изучая литературу и встречаясь со своими друзьями-интеллектуалами. В нем Абай рассказывает о положении дел в городе и просит сына отправить ему денег, продав для этого определенное количество скота в родном ауле. Но сколько именно – не говорит напрямую. Это зашифровано в коротком сообщении.

"Сначала Абай пишет, что дела в городе идут хорошо, и просит выполнить его просьбу. Какую именно – смог понять только Магауия, у него с отцом были очень хорошие отношения и, видимо, образно-зашифрованный язык, который понимали только они. Это говорит о том, что Абай был еще и мастером загадок", – говорит Мейрамгуль Кайрамбаева.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Еще одно непостижимое творение Абая – это 38-е слово из его назиданий. Произведение рассматривает вопросы религии, образования, искоренения греховных проявлений. Главные среди них, по мнению автора, – невежество, лень и злодеяния, которые мешают вырастить достойное и образованное молодое поколение.

"Он не всем по зубам. Абай использует много слов из Корана, архаизмов, терминов. Некоторые исследователи и переводчики пропускают это слово, чтобы своим неточным переводом не навредить восприятию его наследия, не исказить смысл", – считает сотрудница музея.

"Дети мои, утешение сердца моего! Вот написал несколько слов о человеческих деяниях и завещаю вам, как память", – так начинает Абай многогранный и насыщенный практическими советами трактат.

Прочитавшим и вникнувшим в слова он сулит сердце, наполненное любовью.

По словам специалистов, 38-е слово нередко выделяют и печатают независимо от всего сборника. На днях, в преддверии юбилея писателя, в Узбекистане этот философский трактат издали отдельной книгой.

Музей в доме друзей

Музей Абая по аналогии с самим писателем прошел большой путь становления. Он открылся в 1940 году и стал первым литературно-мемориальным музеем Казахстана. Сначала он разместился в доме земляка и друга Абая Бекбая Баисова, где непродолжительное время закладывались основы фонда. Через 4 года сменил локацию на дом ученика акына Анияра Молдабаева. В 1967-м году случилось очередное новоселье – экспонаты перевезли в дом купцов братьев Ершовых, где бывал Абай.

А в 1995 году к 150-летнему юбилею Абая построили новое здание с национальным восточным колоритом. Купеческое здание остается частью музея. Сейчас там размещена галерея художественных работ.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Тот юбилей нам уже не повторить", – нередко можно услышать от старшего поколения о 150-летнем праздновании. Это был праздник мирового масштаба. Больше двухсот юрт, воздушные шары над городом, делегации из разных стран, конференции.

Информация о юбилейных датах писателя представлена в особом зале музея "Абай и современность". Здесь экспонаты распределены в исторической последовательности.

Точка отсчета в хронологическом ряду – это 1909 год, когда был издан первый, уже посмертный сборник стихов Абая. Его напечатали в Санкт-Петербургской типографии башкирского издателя, тюрколога Ильяса Бораганского. На обложке – изображение Абая с той самой фотографии с сыновьями.

Следующие даты связаны с юбилейными вечерами в память об акыне, подготовленные Назипой Кульжановой, Мухтаром Ауэзовым, с изданием памятных книг.

Макет здания, где располагался музей Абая в 40-х годах, фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Интересный факт: во время празднования 50-летия со дня смерти Абая в 1954 году поступило предложение перезахоронить останки Абая в Семее, в том районе татарской слободы, где он жил и учился. Но старожилы урочища Жидебай не дали на это разрешения, что фактически сохранило достопримечательность в Абайском районе, на родине акына.

180-летний юбилей великого казахского поэта проходит в области Абай с 1 августа. Декада Абая развернулась на весь регион. Самые зрелищные и массовые мероприятия проходят в Семее и на родине великого мыслителя в Абайском районе.

10 августа 2025 года здесь пройдет обряд жертвоприношения, театрализованное представление, дневной и вечерний гала-концерты с участием звезд казахстанской эстрады. Поединки республиканского турнира по казахской борьбе и конному спорту определят победителей, которые получат в качестве призов автомобили. По словам организаторов, на праздник съехалось больше 30 тысяч участников.