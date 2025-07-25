В Алматы состоится общегородская экоакция, приуроченная к 180-летию Абая Кунанбая

В субботнике по всему проспекту Абая участвуют КСК, ОСИ, ПТ, а также представители бизнеса и неравнодушные горожане. Будет организована комплексная уборка прилегающих территорий.

Экоакция станет отражением нашей внутренней культуры, любви к городу и признательности великому поэту. Абай Кунанбай передавал через свои стихи связь человека с окружающим миром, в его творчестве природа занимает важное место, что доказывает его бережное отношение к ней.