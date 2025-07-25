В Алматы состоится общегородская экоакция, приуроченная к 180-летию Абая Кунанбая
Фото: акимат города Алматы
В 2025 году исполняется 180 лет со дня рождения великого казахского поэта, просветителя и философа Абая Кунанбая. В Алматы эта значимая дата будет сопровождаться проведением экологической акции в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".
Вдоль знакового проспекта Абая протяженностью 15 км, проходящего через пять районов Алматы – Алмалы, Бостандыкский, Ауэзовский, Медеуский и Наурызбайский, проводится ряд мероприятий по благоустройству и санитарной очистке.
26 июля в 9:00 ожидается большой субботник и мини-концерт с участием известных личностей на площади Абая.
Фото: акимат города Алматы
В субботнике по всему проспекту Абая участвуют КСК, ОСИ, ПТ, а также представители бизнеса и неравнодушные горожане. Будет организована комплексная уборка прилегающих территорий.
Экоакция станет отражением нашей внутренней культуры, любви к городу и признательности великому поэту. Абай Кунанбай передавал через свои стихи связь человека с окружающим миром, в его творчестве природа занимает важное место, что доказывает его бережное отношение к ней.
Фото: акимат города Алматы
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