"Энергия нового поколения": Республиканский молодежный форум состоялся в Павлодаре

Форум "Жастар болашағы – жарқын Қазақстан" приурочили к Международному дню молодежи и Году рабочих профессий. На слет прибыли участники из всех регионов страны. Они делились знаниями, идеями, говорили о мерах государственной поддержки и будущем, передает Zakon.kz.

Республиканский молодежный форум в Павлодаре продлился два дня. Он собрал активных молодых людей из всех регионов страны – инженеров, специалистов промышленных предприятий, IT-разработчиков, медиков, предпринимателей и представителей общественных организаций. Они делились историями, опытом с ровесниками и обсуждали перспективы на годы вперед. Участники посетили пленарные заседания и тематические сессии, получили практические советы от представителей промышленности, бизнеса и креативных индустрий, прошли тренинги, диалоговые площадки и мастер-классы, а также побывали на ведущих предприятиях региона.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Мероприятие завершилось красочным фестивалем "Жастар FEST" на набережной Ertis Promenade в формате OPEN AIR. С приветственным словом к делегатам обратился президент Казахстана Қасым-Жомарт Токаев. Его видеопоздравление транслировалось на LED-экране. Глава государства подчеркнул, что молодежь – движущая сила общества и главный двигатель модернизации страны.

На форум прибыл заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев.

"Сегодня здесь собралась молодежь, которая будет формировать сильный, конкурентоспособный и технологически развитый Казахстан. В нашей стране треть населения – это молодежь, средний возраст граждан составляет 32 года, и эта доля продолжает расти. Именно поэтому объявление Года рабочих профессий стало важным шагом для повышения их престижа и популяризации технических специальностей среди молодых людей", – сказал вице-премьер.

Он рассказал о мерах государственной поддержки молодых казахстанцев. Например, вдвое увеличены студенческие стипендии: по рабочим квалификациям – до 43 574 тенге, по среднему звену – до 41 896 тенге. В настоящее время строятся 17 общежитий на 4,5 тысячи мест, при этом 85% студентов колледжей уже обеспечены жильем. В стране открыты филиалы зарубежных колледжей и университетов, реализуются программы "Жасыл ел", "Молодежная практика", "С дипломом в село". Действуют льготные жилищные программы "Наурыз", "Отау" и новый проект "Наурыз жұмыскер" для специалистов рабочих профессий. Проведена переориентация стипендии "Болашақ" – не менее 60% грантов выделяются на технические специальности.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Отдельно Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан активно внедряет международные стандарты подготовки кадров: заключены 50 меморандумов с организациями из 10 стран, развивается участие в движении WorldSkills, создан Национальный центр компетенций WorldSkills Kazakhstan, а в Актау проведен первый чемпионат TurkicSkills с участием специалистов из восьми государств.

"Мы должны изменить отношение общества к рабочим профессиям – это путь к стабильности, достойной работе и профессиональному росту", – подчеркнул заместитель премьер-министра.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Павлодарская область является индустриальным центром страны, здесь более 1000 промышленных предприятий. На них трудятся свыше 80 тысяч человек, 75% из которых владеют рабочими специальностями.

"Для молодых специалистов технических профессий созданы реальные условия: гарантированное трудоустройство, достойная зарплата, социальный пакет", – подчеркнул глава региона Асаин Байханов.

Свой выбор в пользу рабочей специальности пять лет назад сделал Дмитрий Богданов. Он поступил в Павлодарский монтажный колледж, окончил его с красным дипломом. Сегодня он сам молодой мастер производственного обучения, преподает сварочное дело, параллельно получая высшее образование.

"Мы с братом приехали из района, чтобы получить востребованную специальность, теперь мы знаем тонкости сварочного, кузнечного дела. Это стало началом нашего трудового, взрослого пути. Мне 21 год, но я уже получил важный опыт и советую подрастающему поколению осваивать профессии, которые пригодятся в жизни, позволят самостоятельно встать на ноги. Сейчас все возможности для этого есть", – говорит Дмитрий Богданов.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Таких историй становления множество. Это подтвердила и выставка "Павлодар – жұмысшы мамандықтар аймағы". Здесь учебные заведения, преподаватели, студенты и выпускники знакомили всех желающих с возможностями, которые дают рабочие специальности.

В целом Республиканский молодежный форум стал масштабной площадкой, где консолидировались идеи и энергия нового поколения, практический опыт профессионалов, государственная поддержка и ответственность за будущее.