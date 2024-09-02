Простые истины простым языком: эксперты о Послании президента Казахстана

Практически все экспертное сообщество страны отмечает прагматичный и конкретный стиль послания Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", сообщает Zakon.kz.

Так, финансовый аналитик Андрей Чеботарев, комментируя экономический блок послания, констатирует: то, о чем в обществе говорили долгое время – дефицит бюджета и жизнь по средствам – озвучил президент. Жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов, поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими, – заявил президент и обратил внимание на неисполнение доходной части бюджета.

Правительству совместно с Нацбанком (снова придется работать вместе) необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов, считает аналитик.

"А еще президент заявил те самые простые истины, которые озвучивали все эксперты во время подготовки проекта Налогового кодекса – он должен быть понятным, простым и... содержать прогрессивную шкалу ИПН, хотя в процессе создания разработчики не раз заявляли, что это плохая идея и даже анонсировали отказ от нее". Андрей Чеботарев

С одной стороны – это хорошая новость, так как действительно документ был не очень хорошо проработан, с другой, кажется, что сальдирование убытков для инвесторов переносится еще на один год, – делает вывод Чеботарев.

Политолог Данияр Ашимбаев обращает внимание на философскую часть послания, на один из самых, на его взгляд, интересных тезисов:

"Нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи. Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Здесь, конечно, можно усмотреть призыв перестать все валить на "Старый Казахстан", с чем "перебарщивают" не только совсем уж новые кадры, но и те, кто еще недавно был вполне себе "старым", хотя и быстро "переобулся", считает политолог и продолжает развитие мысли.

Последние месяцы по поводу тех или иных вопросов неоднократно возникали критические оценки, о которых президент, судя по репликам в своих выступлениях, достаточно информирован.

Токаев заявил, что не нужно впадать в "пессимизм и апатию". Он пояснил, что в условиях экономических, политических, климатических и множества других вызовов глобального и регионального масштаба нам приходится параллельно решать огромное количество как текущих, так и стратегических задач.

"Ресурсов на все, естественно, не хватает, и сиюминутного результата никто не обещает. Мы, ничего не скрывая, открыто говорим все как есть. И как бы это ни было трудно, целенаправленно и системно решаем все вопросы. Предстоит большая работа". Касым-Жомарт Токаев

Также о Послании президента высказался политолог Азамат Байгалиев. Он отметил, что это второе послание Касым-Жомарта Токаева с доминирующим фокусом на реализацию новой экономической политики.

По его мнению, президент четко расставляет приоритеты, не допуская перегибов в ту или иную сторону. Внешняя и внутренняя политика, а также развитие социально-политического блока находятся в точке равновесия.