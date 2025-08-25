Беги, Керей, беги: малыш, убегавший от гусей, стал звездой интернета

Он просто гулял на улице, когда внезапно стал героем погони: за ним ринулись гуси. Видео с этим забавным моментом мгновенно разлетелось по соцсетям, набрав миллионы просмотров. Сегодня мальчика узнают на улице, а сам он уже почти не помнит свой "звездный" забег.

Корреспонденту Zakon.kz отец Керея, Махамбет Ермеков, рассказал, как их семья неожиданно оказалась в центре интернет-внимания.

Фото из личного архива Махамбета Ермекова

Керей живет в Актобе вместе с родителями и двумя младшими братьями. В тот самый день он помогал отцу по хозяйству. Мужчина на минуту отлучился покормить жеребенка, а сын остался во дворе с ведром. Гуси, увидев ведро, решили, что им несут еду – и бросились к ребенку. Испугавшись, Керей бросился за папой. Все случилось спонтанно, и Махамбет успел снять погоню на видео.

"Я просто загрузил ролик в TikTok, и даже не думал, что он "взорвет" соцсети", – вспоминает отец.

Результат оказался ошеломляющим: 145 миллионов просмотров в Instagram и 26 миллионов – в TikTok. Пользователи со всего мира делали репосты, отмечали аккаунт отца, писали комментарии и делились этим забавным моментом. По словам Ермекова, большая часть аудитории – зарубежные пользователи, но казахстанцев тоже немало.

Фото из личного архива Махамбета Ермекова

Хотя на видео Керей выглядит испуганным, на самом деле он с детства привык к животным. В семье Ермековых большое хозяйство: лошади, пони, гуси, куры и другая живность. Животных мальчик не боится и сегодня с улыбкой смотрит тот самый ролик.

"Родственники, друзья, знакомые постоянно присылают ссылки на это видео. Многие узнают сына на улице. Сегодня, например, мы были в торговом центре – к нам подходили люди, спрашивали: "Это тот самый мальчик, который убегал от гусей?", – смеется Махамбет.

Фото: скрин с видео Махамбета Ермекова

Слава Керея дошла даже до брендов. Один из алматинских строительных магазинов предложил мальчику 15 литров водоэмульсионной краски той марки, с ведром которой он бежал. А бутик одежды пошел дальше – изготовил для него футболку с надписью "Қаздан қашқан бала" ("Мальчик, убегавший от гусей" – Прим. автора).

Теперь отец всерьез задумывается о развитии блога сына. Он уверен – такие моменты должны оставаться не только в памяти, но и в истории.

Фото из личного архива Махамбета Ермекова

К слову, Керей очень привязан к папе. Он не отходит от него ни на шаг, помогает по хозяйству и готов целыми днями быть рядом. Сам Махамбет Ермеков – учитель физкультуры, в свободное время работает в парке, где сдает в аренду пони и лошадей.

Фото из личного архива Махамбета Ермекова

Кто бы мог подумать, что простая прогулка во дворе с ведром в руках превратит обычного мальчика из Актобе в национальную интернет-знаменитость.