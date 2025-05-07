Военный помахал в ответ: как маленький астанчанин стал звездой Казнета

В Казнете вирусно разошелся ролик с маленьким мальчиком, приветствующим военных на репетиции парада в Астане. Видео за короткое время набрало почти миллион просмотров и вызвало волну умиления среди пользователей, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как ребенок с восторгом машет рукой проезжающим мимо на танках военным. И вдруг один из них машет в ответ. Мгновение – и на лице мальчика загорается неподдельная радость.

Мама ребенка написала, что этот момент стал для него настоящим чудом.

"Сын всю репетицию махал рукой военным, передавая привет. И это самый долгожданный момент для него", – написала она под роликом.

Видео вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей. Казахстанцы умилились ребенком и восхитились поступком военнослужащего.

Будущий защитник растет!

Наши военные самые добрые!

Мальчик на всю жизнь запомнит этот момент!

Спасибо военному, который ответил ребенку. Мальчик молодец!

Как рассказала Zakon.kz мама мальчика Диана Кулмаганбетова, все произошло 3 мая. Ребенка зовут Алиар.

Фото: Дианы Кулмаганбетовой

"Мы просто вышли прогуляться и решили заодно посмотреть репетицию парада. Сын всю репетицию махал военным. Так как мы стояли слева, а равнение у солдат было направо, многие его не замечали. Когда репетиция почти завершилась и вся техника проехала участок возле площади "Қазақ елі", мы уже шли домой. Но сын продолжал передавать привет военным. И вот, когда мы пересекли Калдаякова, там стояла техника, видимо, место их остановки. Наводчик борта 312 БТР вдруг заметил сына и помахал ему в ответ. Сын обрадовался и был в восторге!" – поделилась эмоциями мама.

Подробнее о том, как проходил 7 мая 2025 года парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане, можете узнать в нашем фоторепортаже.

