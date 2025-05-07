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Общество

Военный помахал в ответ: как маленький астанчанин стал звездой Казнета

Парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 20:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казнете вирусно разошелся ролик с маленьким мальчиком, приветствующим военных на репетиции парада в Астане. Видео за короткое время набрало почти миллион просмотров и вызвало волну умиления среди пользователей, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как ребенок с восторгом машет рукой проезжающим мимо на танках  военным. И вдруг один из них машет в ответ. Мгновение – и на лице мальчика загорается неподдельная радость.

Мама ребенка написала, что этот момент стал для него настоящим чудом.

"Сын всю репетицию махал рукой военным, передавая привет. И это самый долгожданный момент для него", – написала она под роликом. 
@di_sarken Сын всю репетицию махал рукой военным, передавая привет. И этот самый долгожданный момент для него ) #астана #военныйпарад #парад ♬ sonido original - Missuniverse♥️

Видео вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей. Казахстанцы умилились ребенком и восхитились поступком военнослужащего. 

  • Будущий защитник растет!
  • Наши военные самые добрые!
  • Мальчик на всю жизнь запомнит этот момент! 
  • Спасибо военному, который ответил ребенку. Мальчик молодец!

Как рассказала Zakon.kz мама мальчика Диана Кулмаганбетова, все произошло 3 мая. Ребенка зовут Алиар.

Фото: Дианы Кулмаганбетовой

"Мы просто вышли прогуляться и решили заодно посмотреть репетицию парада. Сын всю репетицию махал военным. Так как мы стояли слева, а равнение у солдат было направо, многие его не замечали. Когда репетиция почти завершилась и вся техника проехала участок возле площади "Қазақ елі", мы уже шли домой. Но сын продолжал передавать привет военным. И вот, когда мы пересекли Калдаякова, там стояла техника, видимо, место их остановки. Наводчик борта 312 БТР вдруг заметил сына и помахал ему в ответ. Сын обрадовался и был в восторге!" – поделилась эмоциями мама.

Подробнее о том, как проходил 7 мая 2025 года парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане, можете узнать в нашем фоторепортаже.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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