Статьи

В Казахстане резко подскочили цены на жилье

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 10:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Инвестиции в казахстанскую недвижимость теряют привлекательность: несмотря на рост цен, в 2025 году они не перекрывают инфляцию. Рынок жилья становится скорее защитным активом, чем инструментом приумножения капитала, сообщает Zakon.kz.

Цены на недвижимость в Казахстане продолжают стремительно расти, и август 2025 года подтверждает эту тенденцию. Рост затронул все сегменты рынка: от первичного и вторичного жилья до аренды. Наиболее заметное удорожание фиксируется в крупнейших городах и промышленных центрах.

Динамика роста по сегментам

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в августе 2025 года рынок недвижимости продемонстрировал ускоренный рост.

  • Продажа нового жилья: +1,9% за месяц (+11,3% с начала года и +7,8% за год). Средняя цена – 538,5 тыс. тенге за кв. м.
  • Перепродажа квартир: +1,2% за месяц (+7,6% с начала года и +6,7% за год). Средняя цена – 558,5 тыс. тенге за кв. м.
  • Арендная плата: +1,7% за месяц (+8,5% с начала года). Средняя цена – 4,6 тыс. тенге за кв. м.

Наибольший месячный рост цен на первичное жилье зафиксирован в Астане (+3,9%), Актау (+3,7%) и Уральске (+3,1%). Вторичное жилье сильнее всего подорожало в Усть-Каменогорске (+5,1%), Шымкенте (+3,7%) и Уральске (+3,2%). Аренда резко выросла в Туркестане (+6,3%), Астане (+3,1%) и Караганде (+2,9%).

Региональные различия: где дороже, а где дешевле

Анализ средних цен за август 2025 года показывает значительные региональные различия в стоимости жилья и аренды.

Продажа нового жилья. Самые высокие цены традиционно в Алматы (647 728 тенге) и Астане (618 699 тенге). А самые доступные новостройки находятся в Уральске (295 056 тенге), Актобе (309 593 тенге) и Кокшетау (332 973 тенге).

Вторичный рынок в среднем по стране немного дороже – 558 533 тенге за кв.м. Самые высокие цены в Алматы (692 632 тенге) и Астане (663 767 тенге). Наиболее низкие цены – в Актау (338 500 тенге), Кокшетау (337 473 тенге) и Таразе (340 928 тенге).

Лидерами по дороговизне аренды остаются Алматы (5 390 тенге) и Астана (5 172 тенге). Самая низкая аренда зафиксирована в Таразе (2 285 тенге), Кызылорде (2 867 тенге) и Костанае (2 991 тенге).

Фото: Zakon.kz

Инфляция и ипотека как катализаторы роста

Экономисты подчеркивают, что текущая динамика обусловлена не только рыночными, но и внешними факторами.

По словам экономиста Руслана Султанова, августовский скачок цен на аренду вполне объясним сезонностью – началом учебного года и притоком студентов в крупные города. Однако рост цен на покупку жилья в конце лета – это менее типичное явление, которое сигнализирует об оживлении спроса.

"Недвижимость по-прежнему остается защитным активом, позволяющим сохранить капитал. Однако динамика показывает, что реальная доходность жилья отстает от инфляции. Если арендные ставки (+16,2%) более конкурентны, чем прирост цен на первичное и особенно вторичное жилье (+7,8%), то стратегически рынок становится привлекательнее именно как источник пассивного дохода через сдачу в аренду, нежели как инструмент спекулятивного роста стоимости".Руслан Султанов

Экономист Эльдар Шамсутдинов видит главную причину роста цен в льготных ипотечных программах. По его мнению, льготная ипотека в регионах фактически становится "ценовым мультипликатором".

"Льготная ипотека стимулирует сделки, а уже через месяц рынок реагирует ростом цен. Получается, что государственный инструмент поддержки спроса, изначально рассчитанный на социальный эффект, на практике начинает подталкивать инфляцию активов, создавая риски перегрева локальных рынков". Эльдар Шамсутдинов

Эта корреляция особенно заметна в Шымкенте и Кызылорде: там рост сделок совпал с наиболее высокой динамикой цен. В Алматы и Астане эффект сглажен, крупные рынки больше зависят от долгосрочных инвесторов и естественной миграции населения. В итоге можно говорить о двухуровневой модели: мегаполисы движутся за счет структурного спроса, а регионы – за счет ипотечных стимулов.

При этом строительная инфляция практически не участвует в ценовом давлении. Себестоимость растет в пределах 2-3% за год, тогда как цены на жилье уходят далеко вперед. Это означает, что у застройщиков сейчас рекордный ценовой спред между издержками и продажами, а рынок работает по логике финансовых активов, а не классического товарного рынка.

Ранее мы рассказали, как налоговая реформа меняет рынок жилья в Казахстане.

Андрей Зубов
