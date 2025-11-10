Горячие метры: где цены на жилье в Казахстане взлетели почти на четверть
Сенсация в Павлодаре
Средний годовой рост цен по республике, согласно данным БНС АСПиР РК, составил 13,1%. Если смотреть на динамику октября 2025 года к октябрю 2024 года, то крупнейшие финансовые центры уступили пальму первенства региональному рынку:
- Павлодар стал абсолютным рекордсменом, продемонстрировав взрывной рост цен на новое жилье на 24,2% (индекс 124,2). Такая динамика превращает город в один из самых высокодоходных, но и наиболее рискованных активов на карте страны.
- Алматы сохраняет статус крупного инвестиционного магнита, показав рост на 16,2% (индекс 116,2), немного опережая средний республиканский показатель.
- Значительное ускорение также отмечено в Кызылорде – рост на 15,3% (индекс 115,3), что говорит о высокой активности на периферийных рынках.
Заметно, что именно региональные центры, а не традиционные столицы обеспечили основной импульс роста в годовом исчислении.
Фото: Zakon.kz
Стабильные зоны роста
Рынок Астаны показал более умеренный годовой рост, составивший 13,7% (индекс 113,7). Однако долгосрочная динамика в столице остается беспрецедентной.
В то же время некоторые областные центры демонстрируют признаки охлаждения или, по крайней мере, стабилизации.
- В Караганде и Костанае годовой рост едва превысил порог в 3,7% и 4,2% соответственно, что может сигнализировать о достижении ценового плато или более консервативном подходе покупателей.
- Примечателен факт, что даже в Павлодаре – годовом лидере – в октябре к сентябрю 2025 года произошло незначительное месячное снижение цен на 0,5%, что может быть предвестником коррекции. В целом по республике месячный рост составил скромный 1,0%.
5-летний марафон: абсолютное доминирование Астаны
Чтобы оценить масштаб рынка, необходимо взглянуть на данные с декабря 2020 года. Общий рост цен на новое жилье по стране составил 61,4%. Здесь лидерами выступают уже столицы:
- Астана: цены взлетели на 77,1% (индекс 177,1).
- Павлодар: рост на 69,9%.
- Актау: рост на 68,9%.
- Туркестан остается регионом с наиболее сдержанной динамикой за последние пять лет, где рост составил всего 22% (индекс 122).
Ранее мы сообщили, что самым "взрывным" по росту цен месяцем стал август 2025 года. Тогда продажа нового жилья подскочила до +1,9% за месяц, а наибольший месячный рост цен на первичное жилье был зафиксирован в Астане (+3,9%), Актау (+3,7%) и Уральске (+3,1%).