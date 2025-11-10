Горячие метры: где цены на жилье в Казахстане взлетели почти на четверть

Новые данные по индексам цен на рынке жилья Республики Казахстан за октябрь 2025 года подтверждают: рынок новостроек продолжает демонстрировать уверенный рост, однако темпы этого роста кардинально отличаются в региональном разрезе, сообщает Zakon.kz.

Сенсация в Павлодаре

Средний годовой рост цен по республике, согласно данным БНС АСПиР РК, составил 13,1%. Если смотреть на динамику октября 2025 года к октябрю 2024 года, то крупнейшие финансовые центры уступили пальму первенства региональному рынку:

Павлодар стал абсолютным рекордсменом, продемонстрировав взрывной рост цен на новое жилье на 24,2% (индекс 124,2). Такая динамика превращает город в один из самых высокодоходных, но и наиболее рискованных активов на карте страны.

Алматы сохраняет статус крупного инвестиционного магнита, показав рост на 16,2% (индекс 116,2), немного опережая средний республиканский показатель.

Значительное ускорение также отмечено в Кызылорде – рост на 15,3% (индекс 115,3), что говорит о высокой активности на периферийных рынках.

Заметно, что именно региональные центры, а не традиционные столицы обеспечили основной импульс роста в годовом исчислении.

Фото: Zakon.kz

Стабильные зоны роста

Рынок Астаны показал более умеренный годовой рост, составивший 13,7% (индекс 113,7). Однако долгосрочная динамика в столице остается беспрецедентной.

В то же время некоторые областные центры демонстрируют признаки охлаждения или, по крайней мере, стабилизации.

В Караганде и Костанае годовой рост едва превысил порог в 3,7% и 4,2% соответственно, что может сигнализировать о достижении ценового плато или более консервативном подходе покупателей.

Примечателен факт, что даже в Павлодаре – годовом лидере – в октябре к сентябрю 2025 года произошло незначительное месячное снижение цен на 0,5%, что может быть предвестником коррекции. В целом по республике месячный рост составил скромный 1,0%.

5-летний марафон: абсолютное доминирование Астаны

Чтобы оценить масштаб рынка, необходимо взглянуть на данные с декабря 2020 года. Общий рост цен на новое жилье по стране составил 61,4%. Здесь лидерами выступают уже столицы:

Астана: цены взлетели на 77,1% (индекс 177,1).

Павлодар: рост на 69,9%.

Актау: рост на 68,9%.

Туркестан остается регионом с наиболее сдержанной динамикой за последние пять лет, где рост составил всего 22% (индекс 122).

Ранее мы сообщили, что самым "взрывным" по росту цен месяцем стал август 2025 года. Тогда продажа нового жилья подскочила до +1,9% за месяц, а наибольший месячный рост цен на первичное жилье был зафиксирован в Астане (+3,9%), Актау (+3,7%) и Уральске (+3,1%).