Токаев предлагает Казахстану строить мосты, а не стены – политолог Юрий Бочаров

По мнению политического аналитика из Израиля Юрия Бочарова, президент Токаев нацелил страну на цифровой прорыв, вынес ключевые политические реформы на обсуждение граждан и в условиях глобального кризиса предлагает Казахстану быть посредником и надежным партнером, сообщает Zakon.kz.

– Юрий Борисович, как, на ваш взгляд, президент Казахстана позиционирует страну в условиях глобальной трансформации и нового мирового порядка?

– Президент справедливо отметил, что мир вступил в эпоху "нового миропорядка" с ростом конфликтов, кризисов и перестройки альянсов. На мой взгляд, Казахстан здесь занимает роль "острова стабильности" и конструктивного посредника. Токаев продолжает многовекторную внешнюю политику – активное участие в ШОС, ООН, СВМДА, партнерство с ЕС и США при сохранении конструктивных отношений с Россией и Китаем.

Это важный сигнал миру: Казахстан предлагает себя как мост не только между Востоком и Западом, но и между Севером и Югом, заявляя себя как страну, где можно договариваться. В условиях глобальной турбулентности именно такие игроки – опорные точки для переговоров и мирного диалога – особенно востребованы.

– Касым-Жомарт Токаев заявил о планах за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Как вы оцениваете эту амбициозную задачу президента и потенциал Казахстана?

– Это действительно амбициозная цель, но амбиции – двигатель развития. Казахстан уже стал пионером электронного правительства и цифровых госуслуг в регионе, финтех-сектор страны признан одним из самых динамичных в СНГ.

И я добавлю: сегодня весь мир прошел этап компьютеризации и входит в век искусственного интеллекта. Было бы, как говорится, грех не воспользоваться этим моментом – особенно такой стране, как Казахстан, с ее ресурсами и видением будущего.

Сегодня весь мир обсуждает тему искусственного интеллекта, и не случайно Послание президента названо "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта". Лично я много писал о перспективах цифрового государства и возможной институционализации ИИ и рад видеть, что эта тема стала частью стратегической повестки.

Сама постановка задачи – превратить Казахстан в полноценную цифровую страну за три года – абсолютно соответствует мировым трендам. И в этом я вижу правильное предвидение президента: он не просто реагирует на технологическую повестку, а формирует ее. Такой упор на цифровизацию – стратегический шаг, который дает Казахстану шанс стать цифровым хабом Центральной Азии и включиться в глобальную цифровую гонку.

– Что вы думаете о предложении Касым-Жомарта Токаева ликвидировать Сенат и перейти к однопалатному Парламенту? Какие плюсы несет эта инициатива для политической системы Казахстана?

– Сегодня в мире существуют десятки моделей демократического управления: президентские, парламентские, смешанные, технократические кабинеты. И нельзя сказать, что есть один идеальный вариант. Поэтому поиск оптимальной формы взаимодействия народа и власти абсолютно оправдан.

Предложение президента о переходе к однопалатному Парламенту – это не просто реформа структуры, а поиск более эффективного механизма диалога с народом. Это попытка сделать процесс принятия решений быстрее, прозрачнее, ближе к людям, а также создать возможность лучше слышать запросы общества и реагировать на них.

– Президент решил вынести вопрос парламентской реформы на референдум в 2027 году. Как это характеризует подходы Токаева к управлению?

– Желание президента вынести такую важную реформу на референдум показывает, что он не боится обсуждать системные вопросы с народом, а напротив – делает народ соавтором будущих изменений. Это не разовое решение, а проявление зрелого подхода к управлению: Токаев действует не на опережение событий, а на опережение вызовов, закладывая фундамент для политической стабильности на десятилетия вперед.

Очень показательно, что референдум назначен не "завтра", а через два года. Это означает, что президент дает обществу время, чтобы обдумать и осознать, какой выбор ему предстоит сделать. Это ответственная и дальновидная позиция: реформа готовится открыто, с общественной дискуссией, с возможностью для всех сторон высказаться. Такой подход повышает доверие к результату, а значит – и к институтам власти в целом.

Токаев показывает, что власть не должна бояться народа, а должна с ним разговаривать и слышать его голос. И именно поэтому этот шаг можно назвать не просто реформой структуры Парламента, а формированием новой политической культуры в стране.

– Глава государства высказался о позиции Казахстана на внешнеполитическом треке. Как вы оцениваете стратегию Касым-Жомарта Токаева, направленную на поддержание сбалансированного и конструктивного курса Казахстана?

– В условиях глобального кризиса, когда многие страны теряют устойчивость и вынуждены закрываться, Казахстан под руководством Токаева демонстрирует совершенно иной путь. Он видит, что мир изменился, что растет конкуренция между державами, что многие международные институты переживают кризис доверия. И в этой ситуации он предлагает Казахстану быть стороной, которая строит мосты, а не стены.

Сбалансированный курс – это не просто дипломатия ради нейтралитета, это стратегия долгосрочного выживания и роста. Казахстан остается открытым для инвестиций, расширяет торговые коридоры, развивает сотрудничество как с Востоком, так и с Западом и при этом сохраняет собственный суверенный голос.

Важно подчеркнуть, что на фоне падения демократических индикаторов во всем мире (это подтверждают Global State of Democracy 2025, Freedom House, V-Dem) Казахстан демонстрирует стабильность и даже позитивную динамику в сфере благополучия и доверия к власти. При этом Казахстан по многим параметрам превосходит не только все страны СНГ, но и ряд стран Европейского союза. Это не просто статистика – это результат политического курса, который делает ставку на предсказуемость, социальную справедливость и ответственное управление.

Можно сказать, что Токаев смотрит дальше горизонта. Он понимает, что Казахстану нужна не тактическая реакция на кризисы, а стратегическая модель, которая позволит стране быть надежным партнером и посредником, пользоваться уважением как на региональном, так и на глобальном уровне. Это и есть путь, который сегодня выбирает Казахстан, – путь устойчивого, предсказуемого, но при этом смелого развития.

– Касым-Жомарт Токаев намерен представить на Генассамблее ООН инициативы по реформированию Совета Безопасности. Какова, по вашему мнению, может быть роль Казахстана в продвижении реформы Совета Безопасности ООН и в формировании нового баланса сил на мировой арене?

– Инициатива Токаева о реформе Совбеза назрела давно. Многие государства говорят об этом, понимая, что структура, созданная после Второй мировой войны, не отвечает реалиям XXI века. Появились новые глобальные игроки – Индия, Бразилия, страны Персидского залива и ряд других, что уже не хотят оставаться в роли наблюдателей.

Казахстан, имея опыт работы в Совбезе ООН в 2017-2018 годах, обладает политическим весом и моральным правом говорить об обновлении правил. Его позиция ясна: мир изменился, значит, должна измениться и система глобальной безопасности. Казахстан не просто поддерживает эту дискуссию, он готов стать ее драйвером, предлагая новые форматы, которые учитывают интересы стран Глобального Юга, Азии и Центральной Евразии.

В заключение хотел бы добавить, что, отвечая на все эти вопросы, я прихожу к одному выводу: Казахстан идет верной дорогой. Несмотря на споры о рейтингах и индикаторах демократии, страна сохраняет стабильность, модернизирует экономику, становится цифровым лидером региона и формирует новый тип диалога между властью и народом.

И, как ни крути, это заслуга президента Касым-Жомарта Токаева. Его способность видеть глобальные тренды, готовность к смелым реформам и умение слушать граждан делают Казахстан примером для соседних стран и надежным партнером на мировой арене.