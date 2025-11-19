Проводится сбор и анализ предложений – эксперт о парламентской реформе

По мнению директора Института парламентаризма Натальи Пан, широкое и всестороннее обсуждение парламентской реформы стало одним из ключевых событий в общественно-политической жизни Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что предстоящие изменения направлены на обновление представительной ветви власти и совершенствование законодательного процесса, что в полной мере соответствует курсу политической модернизации страны.

"Как известно, для выработки предложений по предстоящей реформе образована рабочая группа. На первом ее заседании глава государства обозначил концептуальные основы реформы, подчеркнув, что ее совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената. "Перед нами стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти" – сказал президент. Парламентская реформа станет логическим продолжением предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти в 2022 году. Она полностью соответствует формуле "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". Призвана способствовать дальнейшему повышению эффективности высшей представительной власти", – считает Наталья Пан.

Президент указал на то, что каждое мнение по парламентской реформе следует тщательно проанализировать и изучить, продолжила она. Именно этим в настоящее время занимается Институт парламентаризма:

"Прежде всего, проводится сбор и анализ предложений, поступающих через портал e-Otinish. География обращений охватывает не только Астану и Алматы, но и практически все регионы страны. Авторы высказывают не только общую поддержку переходу к однопалатному парламенту, но и выдвигают конкретные предложения. Они касаются широкого спектра вопросов, начиная от формирования парламента, организации его работы, законодательных функций и полномочий, повышения прозрачности и подотчетности власти, заканчивая цифровизацией парламентской деятельности", – говорит эксперт.

По ее словам, все это свидетельствует о наличии серьезного общественного запроса на реформу представительной власти, о расширении культуры участия граждан в обсуждении общегосударственных задач, практическом воплощении идеи "Слышащего государства".

Еще одним направлением работы института является свод предложений от членов рабочей группы по парламентской реформе. Уточняется, что такие предложения поступают не только от самих членов рабочей группы, но и отдельных депутатов, общественных объединений.

"Впереди большая работа по систематизации поступающих предложений, которые будут рассматриваться на заседаниях рабочей группы. В целом, можно говорить о том, что вокруг обсуждаемой реформы высшей представительной власти постепенно вырисовывается целостная картина. Несмотря на расхождения в деталях, авторы предложений сходятся в одном: стране Парламент", – подытожила Наталья Пан.

Она выразила уверенность в том, что сбор и систематизация предложений будут способствовать не только учету различных мнений, но и в конечном счете выработке сбалансированных предложений по такому важному для будущего страны вопросу.