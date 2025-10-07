30 новобранцев из Алматы отправились на службу в Десантно-штурмовые войска

В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась торжественная церемония проводов призывников. Под аккомпанемент военного оркестра от Мемориала славы к месту прохождения службы отправились 30 алматинцев. Все они будущие десантники. Подробнее об этом в материале Zakon.kz.

На церемонии присутствовали военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты Военно-инженерного института, воспитанники Военно-спортивного колледжа имени Бауыржана Момышулы, ветераны Вооруженных сил, дети из военно-патриотического движения "Жас Сарбаз", а также родные и близкие призывников.

Фото: Zakon.kz

На церемонии присутствовали и действующие военнослужащие Десантно-штурмовых войск, которые показали мастерское владение приемами рукопашного боя. Также для новобранцев прошел концерт творческого коллектива алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Перед собравшимися выступил начальник Департамента по делам обороны города Алматы полковник Жаксылык Айтбаев. Офицер поздравил призывников с очень ответственным и важным этапом в их жизни, отметив, что этот опыт полезен для каждого молодого человека.

"Служба в армии многое дает. Она закаляет характер, дисциплинирует и обеспечивает успешное будущее. Кроме этого, у мужчин появляются армейские товарищи, с которыми, как правило, потом они становятся друзьями на всю жизнь", – поделился полковник Жаксылык Айтбаев.

Фото: Zakon.kz

Призывник Артем Алисов до отправки на срочную службу окончил колледж и получил профессию повара. На гражданке молодой человек серьезно занимался боксом. Среднее специальное образование и успехи в спорте помогли парню попасть в элитный род войск. После армии он планирует получить высшее образование.

"Иду в армию с большим желанием. Очень рад, что попал в Десантно-штурмовые войска. После службы хочу воспользоваться льготами и поступить в институт на грант. Думаю, у меня все получится. Уже успел познакомиться со своими будущими сослуживцами, все очень хорошие ребята. Уверен, что они станут мне надежными боевыми товарищами", – рассказал Артем Алисов.

Фото: Zakon.kz

Проводить Артема в армию пришла и его родная сестра Анастасия. Девушка не скрывала волнения и старалась при любой возможности обнять своего брата.

"У меня смешанные чувства, с одной стороны, я очень переживаю, а с другой – горжусь своим младшим братишкой. Мы с ним очень близки. Год расставания нам дастся нелегко. Однако служба в армии – это священный долг, и мой брат обязан его выполнить. Всем призывникам желаю легкой службы и счастливого возвращения домой!" – говорит Анастасия Алисова.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что осенью этого года призыву подлежат порядка 1500 алматинцев. Солдаты будут проходить службу не только в воинских частях Министерства обороны, но и в Службе государственной охраны, Национальной гвардии, Пограничной службе КНБ и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.