Из курсантов в лейтенанты: 23-й выпуск молодых офицеров военного института в Алматы

23-я торжественная церемония выпуска курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи состоялась в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

Первое офицерское звание "лейтенант" присвоено 87 курсантам, один из которых удостоен диплома с отличием, а также один представитель Кыргызстана, обучавшийся в рамках совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, главного управления Сил воздушной обороны, военных и гражданских вузов, ветераны Вооруженных Сил, а также родные и близкие выпускников.

С поздравлениями и напутственными словами перед офицерами выступил заместитель Министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он поблагодарил руководство и преподавательский состав военного вуза за новое поколение высококлассных профессионалов, которые уже в ближайшие дни продолжат свою службу в войсках.

Фото: Алматинский горнизон

"Закончив учебу, вы получили все возможности успешно служить и расти профессионально. И самое главное, в стенах института вы приобрели самые современные знания и отлично подготовлены в военном отношении", – отметил он.

Впервые в истории института выпускаются офицеры с квалификацией "Организация радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы" (РЭР и РЭБ). Профессия специалиста по РЭР и РЭБ остается важной и востребованной в условиях постоянного развития высоких технологий и киберугроз. Будущее этой специальности связано с непрерывным развитием цифровых технологий и появлением новых киберугроз.

Фото: Алматинский горнизон

"Мы гордимся тем, что стали первыми выпускниками с этой квалификацией. Наши знания и навыки будут востребованы для защиты страны в условиях цифровой эпохи", – отметил выпускник данной специальности Бекжан Дайырбай.

По сложившейся традиции, мероприятие завершилось прощанием с Боевым Знаменем института. Под звуки оркестра юные лейтенанты прошли торжественным маршем и со словами "И раз, и все!" подбросили в воздух монеты.

Присутствующие на мероприятии стали свидетелями создания новой семьи: после традиционного офицерского вальса один из выпускников сделал предложение своей возлюбленной.

Фото: Алматинский горнизон

За время своего существования военный институт подготовил около 4000 офицеров. Все они с честью выполняют свой воинский долг и с отличием несут военную службу в рядах Вооруженных сил, других войсках и воинских формированиях.

Фото: Алматинский горнизон

Отметим, что Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи является первым вузом в Центральной Азии, который готовит офицеров радиотехнической специальности и офицеров-связистов. Институт обучает специалистов в таких областях, как радиоэлектроника, радиотехника и инжиниринг, автоматизация и инфокоммуникационные технологии, системы информационной безопасности и кибербезопасности, военное строительство. С этого года открыты еще две специальности: "Дирижирование в военном деле" и "Журналистика в военном деле". Их преимуществом является получение двух дипломов – военного и гражданского вузов с присвоением академической степени бакалавра.

Также с этого года институт переходит на четырехлетнюю программу обучения, что позволит более углубленно подготовить будущих офицеров к службе в современных условиях.