Как проверить и поддерживать уровень тестостерона в организме

Тестостерон – главный мужской гормон, который управляет работой практически всего организма, влияет на сексуальную жизнь, образ мыслей, интеллект, энергию и поведение человека. Как держать его в норме и остаться активным мужчиной даже в преклонном возрасте, в материале Zakon.kz.

Тестостерон часто называют "гормоном успешности". Мужчины с высоким уровнем этого андрогена с легкостью берут инициативу в свои руки и подчиняют других своей воле. Они решительно выражают свое мнение и гнев, весьма энергичны и более удачливы. Норма уровня тестостерона в крови напрямую зависит от возраста. По мнению врачей, наибольший пик его выработки приходится на пубертат, а снижение начинается после 40 лет.

К сожалению, симптомы снижения уровня тестостерона настолько размыты, что человек вряд ли сможет самостоятельно, без лабораторных тестов определить нехватку мужского гормона. Дело в том, что симптоматика дефицита тестостерона нарастает постепенно. Все зависит от изначального уровня гормона в молодости и от образа жизни конкретного пациента. Однако кандидат медицинских наук Жанай Аканов считает, что практически у всех мужчин, у которых проблемы с гормоном, отмечается снижение сексуального влечения и начинаются проблемы с настроением.

"В первую очередь у мужчины падает либидо. Также наблюдается эмоциональная нестабильность, чаще она проявляется в повышенной раздражительности, и появляются признаки депрессии. Кроме этого, увеличивается масса тела преимущественно за счет жировых отложений, уменьшение мышечной массы, снижение памяти и нарушение концентрации внимания. Но это надо дифференцировать с массой других состояний, связанных с возрастом, что не всегда возможно. Единственный вариант определения точного уровня тестостерона в крови – сдача анализов", – рассказал Жанай Аканов.

К слову, не очень хорошо, когда этого гормона в организме слишком много. Повышенный уровень тестостерона у мужчин может привести к бесплодию, проблемам с сердечно-сосудистой системой, нарушениям сна, изменениям настроения и психическим расстройствам, а также к кожным проблемам и росту грудных желез. Кроме того, избыток тестостерона влияет на обмен веществ, что может спровоцировать проблемы с печенью и увеличить риск сердечных заболеваний.

Кстати, стоит отметить, что волосы на голове мужчины с уровнем тестостерона никак не связаны. Мнение, что у лысых мужчин якобы повышенный уровень мужского гормона – ошибочно. Врачи отмечают, что только генетически предрасположенные к облысению мужчины теряют волосы, и это никак не связанно с гормональным фоном.

Специалисты пришли к выводу, что зачастую ненормальный уровень "гормона победителя" может быть из-за ряда факторов, которые окружают современного мужчину в повседневной жизни.

"Повышенный или пониженный тестостерон в крови может быть из-за ожирения, сахарного диабета, нездорового питания, вредных привычек (особенно курения) и хронического стресса. Реже из-за заболевания щитовидной железы и приема анаболических стероидов", – поделился специалист.

Как держать тестостерон в норме

Для поддержания нормального уровня тестостерона врачи рекомендуют в первую очередь изменить свой образ жизни и советуют помнить, что мало просто поднять или понизить уровень тестостерона. Важно научиться поддерживать его здоровый уровень и в дальнейшем.

"Необходимо как можно раньше отказаться от вредных привычек, подобрать сбалансированное питание, нормализировать режим сна, начать заниматься спортом и постараться снизить массу тела", – сказал Жанай Аканов.

Естественно, при выявлении сниженного или повышенного уровня тестостерона необходимо обратиться к эндокринологу или андрологу. Самолечение в данном вопросе абсолютно недопустимо. Стоит отметить, что сдать анализы и проверить уровень тестостерона можно в любой клинике, где такой тест стоит не больше семи тысяч тенге.