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Зрелый возраст: как продолжать радоваться жизни и сохранять активность

Зрелый возраст: как продолжать радоваться жизни и сохранять активность, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:09 Фото: freepik
Большинство людей с опаской ожидают преклонного возраста, предполагая, что им сложнее будет сохранять прежний образ жизни и активность. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, которые позволят держать себя в форме многие годы.

Если суммировать рекомендации специалистов-геронтологов, то их можно свести к одному важному постулату – во всем важна дисциплина. Понуждая себя к ежедневной зарядке или настраивая на позитивный лад, важно помнить, что эти усилия сохраняют бодрость и активный образ жизни.

Какие методы помогут сохранить активный образ жизни

Зарядка. Утром зеркало не так уже радует всех, кто немногим старше 30-ти, поэтому не стоит на этом зацикливаться, а лучше перейти к зарядке. Специалисты рекомендуют выбрать для себя несколько упражнений для разных групп мышц. Делать их должно быть легко и приятно, не прилагая усилий. Количество повторов так же недолжно быть утомительным. В этом случае ежедневная рутина превратиться в приятное времяпровождение. И цель утренней зарядки не сбросить лишние килограммы или убрать лишние сантиметры с бедер, а сохранение активности и подвижности во всем теле. К слову, физические упражнения действуют на организм в зрелом возрасте также, что и у молодых – гормон счастья вырабатывается в полном объеме, и настроение после зарядки отменное.

Зрелый возраст: как продолжать радоваться жизни и сохранять активность, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:09

Фото: freepik

Еда. Рацион необходимо формировать исходя из личных пристрастий, но в небольших объемах. К примеру, если нравиться жаренное мясо, то можно включить его в обеденное меню один-два раза в неделю. На гарнир лучше приготовить овощи на пару или на гриле. Конечно, не стоит увлекаться булочками или сладостями, а так же салатами на майонезе. В этом случае, для здоровья и активности лучше работает отказ. Лучше питаться разнообразно, включить в рацион: мясо, рыбу, овощи и фрукты, крупы, орехи, ягоду, кисломолочные продукты, яйца и творог.

Вода. Интересно, что большое число людей не испытывает чувства жажды, страдая при этом от дефицита воды. Как правило, у них происходит подмена жажды на чувство голода. В результате проблема не решается, а усугубляется лишним приемом пищи. Обнаружить такую особенность просто, к примеру, день был жарким, чувства жажды нет, а одежду хоть выжимай. Когда человек начинает пить воду, то постепенно приходит и чувство жажды. Рекомендация по питьевому режиму для зрелого человека аналогична молодым – порядка 2 литров воды в день. К слову, вода помогает справляться с другой возрастной напастью – запорами.

Ищите дела. Геронтологи советуют как можно дольше оставаться в строю – работать по прежней специальности, или найти что-то попроще. Забота о внуках, помощь в учебе, посещение кружков и т.д., тоже хорошо влияют на сохранение активности, и позитивного настроя к жизни. Если внуки далеко, а с работой не получается, то хорошо работают кружки, можно научиться делать нечто, на что раньше не хватало времени. Психологи говорят, что детские мечты можно реализовать в зрелом возрасте, например, научиться рисовать или играть на фортепиано. Все это поможет не только сохранению активного образа жизни, но и будет способствовать сохранению когнитивных способностей.

Зрелый возраст: как продолжать радоваться жизни и сохранять активность, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:09

Фото: freepik

Выход из дома. Другая сверхзадача – выйти из дома, когда для этого нет повода. Между тем, специалисты настаивают на обязательном выходе из дома каждый день. Лучше, если пешие прогулки будут длительными. Обычная ходьба – хорошая защита от плохого настроения, и большой помощник для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, во время ходьбы тренируется вегетативная нервная система, улучшается память и, конечно, настроение.

Отношения. С возрастом бывает сложно сохранять прежний объем общения с коллегами, друзьями, родственниками. Между тем, контакты с семьей и друзьями важны и нужны. По мнению психологов, это является профилактикой когнитивных нарушений.

Настроение. С настроением также придется поработать. При пробуждении, лучше сразу же перенаправить свое внимание на позитивные мысли – хорошую погоду, роскошный утренний кофе, предстоящий день обучения у преподавателя сольфеджио, о том, что для зарядки была куплена новенькая модная футболка, а вечером должна заехать внучка с пирожными. Позитивный настрой, говорят специалисты, это первое дело для сохранения активного образа жизни.

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