Более полумиллиона вакансий по рабочим специальностям размещено с начала года в Казахстане

Заработные платы в Казахстане продолжают устойчиво расти. Согласно статистике, по итогам II квартала 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в стране составила 448,6 тыс. тенге, в том числе в городе – 471 тыс. тенге, в сельской местности – 381,7 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В номинальном выражении среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 11,3% к соответствующему периоду прошлого года. При этом по сравнению с предыдущим кварталом зарплата увеличилась на 6%, а ее покупательная способность в реальном выражении – на 2,4%.

Как отмечают специалисты Ranking.kz, за пять лет среднемесячная номинальная заработная плата выросла более чем в 2 раза. Такая динамика отражает структурные сдвиги в экономике, развитие несырьевых отраслей, рост инвестиций и цифровизацию бизнеса.

Фото: Zakon.kz по данным Ranking.kz

Сегодня рынок труда становится все более чувствительным к профессионализму и компетенциям. Работодатели готовы платить больше тем, кто умеет работать с современными технологиями, обладает цифровыми навыками, знает иностранные языки или разбирается в аналитике и управлении проектами. Даже в традиционных секторах – строительстве, транспорте, сельском хозяйстве – квалифицированные специалисты могут зарабатывать значительно больше, чем в среднем по стране.

Эксперты приводят наглядный пример: в сельском хозяйстве, где средняя заработная плата считается одной из достаточно низких, можно зарабатывать весьма неплохо. Так, даже если в принципе не учитывать руководящие должности, видно, что инженеры по проектированию в отрасли получают в среднем 2,7 млн тенге, аналитики – более 850 тыс., инженеры-конструкторы электрических машин и аппаратов – от 800 тыс., техники-технологи общего профиля, в среднем – 757 тыс., главные ветеринарные врачи – 730 тыс., и так далее.

Таким образом, уровень дохода сегодня определяется не только отраслью, но и самим сотрудником – его стремлением развиваться, учиться и повышать свою ценность на рынке труда. Казахстанский рынок постепенно переходит от модели "по должности" к модели "по компетенциям", где знания, опыт и умение адаптироваться становятся главным источником роста заработка.

В целом уровень зарплат в Казахстане остается наивысшим среди стран Центральной Азии и значительно превышает средние показатели по региону. Так, среднемесячная номинальная заработная плата в РК (448,6 тыс. тенге) примерно на 70% больше, чем в Узбекистане (около 265 тыс. тенге), на 73% больше, чем в Кыргызстане (259,2 тыс. тенге), и почти в 2,5 раза больше, чем в Таджикистане.

Фото: Zakon.kz по данным Ranking.kz

Что касается наличия рабочих мест, в Казахстане количество вакантных позиций из года в год также продолжает расти. В целом рынок труда демонстрирует положительную динамику практически по всем направлениям.

Во втором квартале текущего года уровень безработицы в стране составил 4,6%. Показатель снижается с третьего квартала 2024-го и считается минимальным за всю историю страны.

По сравнению со II кварталом прошлого года численность занятых в РК выросла на 110,1 тыс. человек, а численность безработных, наоборот, сократилась на 2,2 тыс. человек. Кроме того, за год наблюдается снижение уровня молодежной безработицы: с 3,2% во втором квартале 2024 года до 3,1% во втором квартале 2025-го.

Улучшение ситуации на рынке труда в Казахстане связано, в числе прочего, с активными мерами содействия занятости, реализуемыми правительством. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 октября 2025 года активными мерами содействия занятости охвачены 269,1 тыс. человек, а всего трудоустроены 607,3 тыс. человек.

На субсидируемые рабочие места трудоустроены 153,6 тыс. человек, в том числе:

на социальные рабочие места – 12,7 тыс. человек;

на молодежную практику – 21,5 тыс. человек;

на общественные работы – 96,6 тыс. человек;

в рамках проектов "Серебряный возраст" – 17 тыс. человек, "Первое рабочее место" – 5,6 тыс. человек, "Контракт поколений" – 241 человек;

на профессиональное обучение по запросам работодателей направлены 8 075 человек, из них 2 541 человек завершили обучение, после чего 1 065 человек были трудоустроены.

По состоянию на 1 октября 2025 года трудоустроены 607,3 тыс. человек, в том числе:

в рамках активных мер содействия занятости – 153,6 тыс. человек;

на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда – 142 тыс. человек;

в рамках инициативы президента "100 рабочих мест на 10 000 жителей" – 283 тыс. человек;

в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами – 28,7 тыс. человек.

Для стимулирования новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача социально уязвимым категориям населения 9 тыс. грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге). По состоянию на 1 октября 2025-го выданы 8 964 гранта.

Фото: Zakon.kz по данным Ranking.kz

Также эксперты Ranking.kz проанализировали ситуацию с наличием свободных рабочих мест. По состоянию на 20 октября 2025 года только на Электронной бирже труда размещено более 65 тыс. вакансий, многие из них приходятся на рабочие профессии. Всего с начала года было размещено более 500 тыс. вакансий по рабочим профессиям. При этом стоит отметить, что принимать сотрудников без опыта работы работодатели готовы только по 14,8 тыс. вакансий (22,8% от общего количества). По остальным вакансиям необходим опыт работы. То есть и тут мы видим, что наибольший спрос приходится на квалифицированных специалистов. Тем не менее для неквалифицированных работников предложения тоже есть, и их немало. Заработные платы варьируются от минимальной вплоть до 1 млн тенге.

В разрезе местности ситуация такая: на селе наблюдается наибольший спрос на узких специалистов в реальном секторе экономики, тогда как в городах наибольший спрос приходится на рабочие профессии в сфере услуг.

Так, наиболее востребованные рабочие профессии в городской местности – разнорабочий (предлагаемые зарплаты – 350–600 тыс. тенге), водитель автобуса (400–600 тыс. тенге), упаковщик-фасовщик (400–650 тыс. тенге), машинист спецтехники (400–700 тыс. тенге), тракторист (350–450 тыс. тенге) и сварщик (от 350 тыс. тенге).

В сельской местности (за пределами областных центров) наиболее востребованные профессии – подземный горнорабочий (350–450 тыс. тенге), подземный электрослесарь (400–500 тыс. тенге), машинист погрузочно-доставочной машины (400–500 тыс. тенге), электрогазосварщик (350–400 тыс. тенге), монтажник конструкций (400–500 тыс. тенге), проходчик (750–800 тыс. тенге), горнорабочий (350–450 тыс. тенге) и неквалифицированный строительный рабочий (350–400 тыс. тенге).

Таким образом, возможность трудоустройства есть у каждого желающего, особенно среди рабочих профессий. Вместе с тем уровень предлагаемых начальных заработных плат также довольно высок.

Кроме того, согласно прогнозам АО "Центр развития трудовых ресурсов", в период с 2025 по 2035 год совокупный спрос на наемных работников оценивается в 2 977 тыс. человек в базовом сценарии. Из них 813 тыс. человек приходится на рабочие кадры. Наибольшая потребность ожидается в промышленности (27%), здравоохранении (12%) и строительстве (11%).

Фото: Zakon.kz по данным Ranking.kz

Рынок труда сегодня показывает следующий тренд: работу найти можно – особенно тем, кто владеет рабочей профессией. Вакансий много, зарплаты по ряду специальностей достигают сотен тысяч тенге, а у новичков без опыта работы тоже есть реальные шансы начать карьеру. При этом в ближайшие годы спрос на рабочих и прикладных специалистов будет только расти – особенно в промышленности, строительстве и здравоохранении, где стране нужны кадры, способные поддерживать развитие экономики на практике.

В то же время на рынке труда Казахстана наблюдается любопытный парадокс: вакансий становится все больше, однако часть рабочих мест занимают трудовые мигранты, пока некоторые казахстанцы продолжают жаловаться на отсутствие подходящей работы.

Пока местные жители отдают предпочтение поиску "легкой работы с высокой оплатой", рабочие и технические должности занимают мигранты. По состоянию на 13 октября 2025 года в РК зарегистрированы 185,6 тыс. трудовых мигрантов, занятых в основном на неквалифицированных и физически тяжелых работах:

в строительстве и ремонте – 161,3 тыс. человек (87%);

в сельском хозяйстве – 14,7 тыс. человек (8%);

в сфере бытовых услуг – 9,5 тыс. человек (5%).

Основная часть приезжих – из Узбекистана (173,7 тыс. человек), Таджикистана (10,1 тыс. человек) и Азербайджана (1,7 тыс. человек).

Больше всего мигрантов трудится в Алматинской области, Алматы и Атырауской области – там, где активно развиваются строительство, сервис и промышленность.

По данным Международной организации по миграции, средний доход трудовых мигрантов в Казахстане составляет около 526 долл. США (или 278 тыс. тенге).

Согласно опросам, 43% респондентов отправляют в страну происхождения от 51% до 75% от ежемесячного дохода с помощью переводов (в том числе через онлайн-банкинг), а 25% передают часть дохода наличными.

Каков же вывод? Сегодня в Казахстане достаточно рабочих мест, особенно в сфере услуг, строительстве и сельском хозяйстве. При этом часть местных соискателей не готовы трудиться физически или не хотят начинать с низких зарплат, предпочитая ожидать "более подходящих" вариантов. В результате вакансии не исчезают – их занимают приезжие, и именно они обеспечивают выполнение большого объема работ в экономике.

Таким образом, на рынке труда РК проблема не в отсутствии работы, а в несоответствии ожиданий. Работа есть – но часто не та, которую хотят выполнять местные жители. И пока казахстанцы ищут "высокие зарплаты без лишних усилий", иностранные рабочие тихо занимают эти места, трудятся и зарабатывают, – полагают специалисты.