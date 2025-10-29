#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Финансы

Ресторанный бум начался в Казахстане

еда, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:17 Фото: pxhere
По итогам девяти месяцев 2025 года в Казахстане построили и ввели в эксплуатацию 55 ресторанов – почти в два раза больше, чем за весь 2024 год, сообщает Zakon.kz.

55 построенных с нуля ресторанов – это рекорд за семь лет. Если перевести это в деньги, то мы получим также рекордные 57 млрд тенге с номинальным ростом 2,7 раза год к году.

Интересно, что введенные рестораны распределяются по территории республики неравномерно. По данным Первого кредитного бюро 40%, или 23 заведения, приходится на Туркестанскую область. На втором месте с большим отрывом находится Кызылординская область (7 ед.), на третьем – Атырауская (5 ед.). В Астане был введен всего один ресторан, зато на 200 посадочных мест.

Примечательно, что число введенных в республике кафе тоже бьет рекорды. За девять месяцев было сдано 68 таких заведений, и это максимум за шесть лет. Общее число посадочных мест равняется 4,9 тыс., общая фактическая стоимость – 11,7 млрд тенге.

Всего на начало 2025 года (последние доступные официальные данные) в Казахстане насчитывалось 2,4 тыс. ресторанов на 339,1 тыс. посадочных мест и 5,2 тыс. кафе на 293,4 тыс. посадочных мест.

Ранее мы сообщили, что МВД предлагает ограничить время продажи алкоголя в кафе и ресторанах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
1714 проектов введено в эксплуатацию с начала 2024 года
11:00, 03 октября 2024
1714 проектов введено в эксплуатацию с начала 2024 года
Систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане
10:20, 18 февраля 2025
Систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане
300 звонков от детей о насилии поступило с начала года в Казахстане
12:57, 12 мая 2025
300 звонков от детей о насилии поступило с начала года в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: