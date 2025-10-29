Ресторанный бум начался в Казахстане

По итогам девяти месяцев 2025 года в Казахстане построили и ввели в эксплуатацию 55 ресторанов – почти в два раза больше, чем за весь 2024 год, сообщает Zakon.kz.

55 построенных с нуля ресторанов – это рекорд за семь лет. Если перевести это в деньги, то мы получим также рекордные 57 млрд тенге с номинальным ростом 2,7 раза год к году.

Интересно, что введенные рестораны распределяются по территории республики неравномерно. По данным Первого кредитного бюро 40%, или 23 заведения, приходится на Туркестанскую область. На втором месте с большим отрывом находится Кызылординская область (7 ед.), на третьем – Атырауская (5 ед.). В Астане был введен всего один ресторан, зато на 200 посадочных мест.

Примечательно, что число введенных в республике кафе тоже бьет рекорды. За девять месяцев было сдано 68 таких заведений, и это максимум за шесть лет. Общее число посадочных мест равняется 4,9 тыс., общая фактическая стоимость – 11,7 млрд тенге.

Всего на начало 2025 года (последние доступные официальные данные) в Казахстане насчитывалось 2,4 тыс. ресторанов на 339,1 тыс. посадочных мест и 5,2 тыс. кафе на 293,4 тыс. посадочных мест.

Ранее мы сообщили, что МВД предлагает ограничить время продажи алкоголя в кафе и ресторанах.