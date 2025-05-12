В каких регионах Казахстана самые низкие заработные платы – статистика

Сколько составила среднемесячная номинальная заработная плата за первый квартал 2025 года в городах и регионах страны – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики в первом квартале 2025 года среднее значение месячной заработной платы по Республике Казахстан увеличилось к соответствующему кварталу 2024 на 10,7% и составило 423 133 тенге. При этом по сравнению с предыдущим кварталом среднее значение месячной заработной платы уменьшилось на 2,7%, а индекс реальной заработной платы составил 94%.

Как мы сообщали ранее, в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в первом квартале 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года сложился в области Улытау – 119,4%, Костанайской областях – 114,6%, городе Алматы – 114,2%, области Жетысу – 114,1% и Астане – 114%.

При этом, по размеру среднемесячной заработной платы лидируют Атырауская – 634 234 тенге, Мангистауская – 621 320 тенге, и область Улытау – 599 046 тенге. В Алматы средняя зарплата за первый квартал составила 518 857 тенге, в Астане 563 309 тенге. Самый низкий показатель в Северо–Казахстанской области – 300 051 тенге. Среди регионов с наиболее низким уровнем зарплат области Жетысу и Жамбылская области: 308 429 и 308 891 тенге соответственно.

Фото: Zakon.kz

Также, заметно ниже республиканского уровня среднемесячные зарплаты в Туркестанской области – 310 515 тенге, и городе Шымкент – 321 408 тенге.

Зарплаты по отраслям

Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2024 отмечен в отраслях информации и связи – на 31,3%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 17,3%, в искусстве, развлечений и отдыхе – на 16,1%. В промышленности среднемесячная заработная плата выросла – на 14,2%, в том числе в отрасли снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 15,9%, в обрабатывающей промышленности– на 15,2%.

Наименьший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года отмечен в отраслях в здравоохранения и социального обслуживания населения – на 6,2%, в образовании – на 6,1%, в предоставлении услуг по проживанию и питанию – на 4,3% и в строительстве – на 1,5%,

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня (981 362 тенге), в информации и связи в 2 раза (859 822 тенге) . Среднемесячная заработная плата в сфере финансовой и страховой деятельности также одна из самых высоких – 855 468 тенге.

Обратим внимание, что в отдельных отраслях промышленности средние зарплаты были еще выше. К примеру, в секторе "производство табачных изделий" среднемесячная номинальная заработная плата за первый квартал составила 1 842 038 тенге, добыча сырой нефти и природного газа – 1 702 480 тенге. Для сравнения в производстве текстильных изделий зарплата составила всего 191 948 тенге – самый низкий уровень среди всех прочих категорий в промышленности.

Ранее, вице–министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса рассказал, что около 26 700 наемных работников в Казахстане получают более 3 миллионов тенге, согласно данным налоговой отчетности.